¿Qué significa ganar? Según la Real Academia Española, un montón de cosas —con un montonal de sinónimos—:

1º Significado: “Adquirir caudal o aumentarlo con cualquier género de comercio, industria o trabajo”. Sinónimos: cobrar, obtener, ingresar, embolsar, percibir, devengar. No es en este sentido en el que afirmo que Claudia Sheinbaum ganó el debate. Xóchitl Gálvez sí lo perdió porque cada día está más lejos de la presidencia, a la que quería llegar para aumentar su patrimonio de empresaria que ha traficado con influencias en los gobiernos anteriores.

2º Significado: “Obtener un jornal o sueldo en un empleo o trabajo”. Sinónimos: cobrar, obtener, ingresar, embolsar, percibir, devengar. En sentido la ganadora del debate, Claudia, recibirá a partir del próximo mes de octubre el mayor salario de su vida, que por cierto, desde la llegada de AMLO al poder no es tan elevado, pero que representa una cantidad que la futura presidenta Sheinbaum nunca ha obtenido como estipendio: paga poco la UNAM, inclusive a sus científicas más brillantes, como ella, y en el servicio público lo ha ejercido decentemente —no ha hecho otra cosa en su vida ni la hará: cuando sea exmandataria, si le queda energía, y le quedará porque no habrá llegado a los 70 años de edad, seguramente volverá a sus clases e investigaciones universitarias—.

3º Significado: “Obtener lo que se disputa en un juego, batalla, oposición, pleito, etcétera”. Sinónimos: vencer, triunfar, batir, derrotar. En este sentido, Claudia venció en el debate a Xóchitl. Lo hizo por su mayor preparación y su muy superior sentido de la ética. La candidata X atacó varias veces, con ruindad, a la familia de Sheinbaum y esta mujer se abstuvo de contraatacar recordando al público que una hermana de Xóchitl está en la cárcel acusada de secuestradora —no mencionó ese dato, demoledor, por elemental respeto a una persona que no conoce y no se atreve a juzgar, alguien que, desde luego, no participaba en el debate—. Los principios cuentan y son fundamentales para decidir ganadora y perdedora.

4º Significado: “Conquistar o tomar una plaza, ciudad, territorio o fuerte”. No presenta sinónimos la RAE. En este sentido Claudia ganó y Xóchitl perdió porque la candidata de derecha no conquistó lo que buscaba, el primer lugar en las encuestas de preferencias electorales, que con cómoda ventaja ha sido de Sheinbaum y que seguirá en manos de la candidata de Morena. Lo veremos en las próximas mediciones.

5º Significado: “Llegar al sitio o lugar que se pretende. Ganar la orilla, la cumbre”. No presenta sinónimos la RAE. Claudia ganó porque sigue líder y cada día más líder. Xóchitl perdió porque sigue abajo y cada día más abajo.

6º Significado: “Captar la voluntad de alguien”. No presenta sinónimos la RAE. Claudia ganó porque con inteligencia percibió que no debía engancharse de más en las agresiones calumniosas de su rival. Eso sí, respondió algunas, con la serenidad de quien encabeza la carrera. También atacó, pero sin la bajeza de ir contra la familia de Xóchitl.

7º Significado: “Lograr o adquirir algo. Ganar la honra, el favor, la inclinación, la gracia”. No presenta sinónimos la RAE. Claudia ganó porque conservó su honra, esto es, el respeto a su propia dignidad al evitar agredir con temas personales a Xóchitl. La candidata de la alianza PRI, PAN, PRD perdió el respeto a sí misma porque, como dice hoy Frida Gómez en su artículo de SDPNoticias, cayó en el peor de los machismos: atacar a Claudia por su expareja, Carlos Ímaz. La mujer es mucho más que cualquiera de sus compañeros, el actual o los anteriores. ¿Era tanta la necesidad de dañar de Xóchitl? ¿El deseo de destruir justifica una falta tan grande?

8º Significado: “Aventajar, exceder a alguien en algo”. Ganó Claudia porque en el actual proceso electoral presidencial es la única aventajada, desde hace años y no ha dejado su posición de privilegio. Ganará sin necesidad de pelear con nadie el esprint. Es la ventaja de quienes, en el ciclismo, llegan sin acompañantes a la meta.

9º Significado: “Avanzar, acercándose a un objeto o a un rumbo determinados”. No presenta la RAE sinónimos. Claudia ganó porque sigue de líder —y muy líder— después de la penúltima etapa.

10º Significado: “Mejorar, medrar, prosperar”. La RAE no presenta sinónimos. Claudia ganó porque mejoró como persona. Resistió las calumnias y los insultos y hoy lunes amanecerá de buen humor por haber cumplido su deber. Xóchitl perdió porque seguirá frustrada: todo lo ha intentado ya, particularmente lo más sucio, y de nada le ha servido.

Dos antónimos presente la RAE de ganar: el primero, perder, que se menciona en cinco ocasiones en ese apartado del Diccionario de la lengua española, y el segundo, ahuyentar, que aparece una sola vez, precisamente como la expresión opuesta a la sexta definición de ganar: “Captar la voluntad de alguien”.

No hay la menor duda acerca de que Xóchitl Gálvez perdió de todas, todas. Y, ni hablar, por tanto calumniar y atacar deslealmente a la familia de Claudia Sheinbaum, la candidata de derecha ahuyentó a la gente que de buena fe todavía creía en ella. Porque hasta en las guerras hay reglas, y la aspirante X no respetó las normas del debate civilizado.