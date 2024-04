“Vamos a decirle ‘corrupta’ a la candidata del PRIAN.” CLAUDIA SHEINBAUM

“Ah, entonces yo te diré ‘narco candidata’ a partir de este momento.” XÓCHITL GÁLVEZ

Soy Xóchitl Gálvez

Un segundo debate. Golpes y revires. El día de ayer vimos a una candidata que se vio dueña de su espacio, desenvuelta y espontánea; que mostró sin tapujos lo que ha estado bien y lo que ha estado mal de este régimen. Me refiero a Xóchitl, naturalmente. Ella ganó el debate; Claudia, en cambio, estuvo descolocada no pocas veces.

Para muestra un… frasco de agua que se suministra en el Valle de México y con la que la candidata de ‘Fuerza y Corazón por México’ recordó el infierno que se vive en la capital y que mucho se debe a la nula inversión en reparación y mantenimiento en el Sistema de Aguas. Bastó decir que con el 15% del sobrecosto del Tren Maya se habría potabilizado el 100% del agua de la Ciudad de México, para reiterar el tamaño de la tragedia y de la corrupción.

#LaCandidataDeLasMentiras

Y aquí no se trata de que Xóchitl apodara a Claudia de tal o cual modo (por cierto, Sheinbaum lo hizo primero al no referirse a Gálvez por su nombre sino de otra manera), sino de que la ex jefa de gobierno de la capital efectivamente no dejó de mentir ni un solo minuto. De manera reiterada; hasta el cansancio y el absurdo.

No sé qué país describió la candidata de ‘Sigamos Haciendo Historia’, desafortunadamente no el nuestro…

Para el próximo debate urge tener verificador de afirmaciones o un detector de mentiras.

Aquí algunas

Hay falsedades que no deben de dejar de mencionarse para que todos las tengamos muy presentes:

• “No hay inflación en el país”. Falso. El Banco de México —pero sobre todo las carteras de todos los mexicanos— tienen otros datos. Cada día se compra menos con lo mismo.

• “La gasolina está a precio accesible porque no aumentó”. Mentira. Pasó de estar a $18 el litro en el 2018 a $23 actualmente. Un aumento del 27.78% (y ese aumento, que para Claudia no existe, impacta a toda la economía).

• “No hay deuda nueva”. Mentira también. Los datos de Hacienda (del gobierno federal morenista) la desmienten. Tan solo en este año es de dos billones de DÓLARES y del 2019 al 2023 se incrementó en cinco billones.

• “En este sexenio ha habido más empleo”. No, ni siquiera cumplieron con llevar a la formalidad a quienes estaban en outsourcing. Con Peña Nieto se crearon 4.2 millones de nuevos empleos registrados en el IMSS; en este sexenio solo —casi— un 1.9 millones. Por cierto, la entidad federativa donde menos empleos formales se crearon fue en la CDMX.

• “La transformación representa acabar con la corrupción y los privilegios”. Por lo visto Rocío Nahle, los amigos de Andy, Bartlett, los involucrados con Segalmex, los sobrecostos del Tren Maya, AIFA, etcétera se han enterado.

• “En este sexenio el crecimiento ha sido mayor”. No. Es el segundo peor sexenio en la materia desde 1930. Si bien nos va, tendremos un crecimiento acumulado del 4.2% o, lo que es lo mismo, menor del 1% por año durante el sexenio (CEPAL).

• “Es cuando más ha crecido la Inversión Extranjera Directa”. No es cierto. El mejor año de esta fue en el 2013. La IED de la que presume Morena se trata de reinversión de quienes YA están en México, pero la inversión nueva es casi nula.

• Otras: decir que con Morena es la primera vez que hay programas de justicia para los indígenas o que ‘Sembrando Vida’ es el programa más importante de reforestación del mundo o que el AIFA está lleno…

Atada de… boca

Esta última, ‘la candidata de las mentiras’, estuvo dos horas y fracción atada de manos y a la defensiva. No lo hizo bien. Claro que no.

Luego reclaman se le llame copia, calca, ‘mini-yo’ de Andrés Manuel. ¿Pero cómo no referirse así a Claudia si no dejó de repetir las falsedades de López Obrador? Parecería que el presidente se las había dictado. Lástima: se perdió a la candidata y únicamente se vio a una escudera de López Obrador. El presidente convertido en su gran lastre. ¡Quién lo hubiera dicho!

Qué pena por la figura de la mujer devenida en comparsa y matraquera de su jefe… Defendió lo indefendible pronunciando mentiras con cinismo, dejando regada en el camino cualquier certeza que pudiera brindarnos por ser científica.

La soberbia aniquila

La frialdad de Claudia ante la tragedia produce escalofríos. Ya lo he dicho antes en varios textos: su falta de empatía es de llamar la atención. Pero cuando el triunfalismo va acompañado de cinismo, se trata de palabras mayores. Así, cuando Xóchitl le recordó a Claudia la línea 12 y el Rébsamen, la morenista contestó “eso ya quedó aclarado” y que “la L12 del Metro ya se había reconstruido”. ¡Qué tristeza que la vida de quienes ahí fallecieron no puedan reconstruirse! Más aún tratándose de una tragedia que podía haberse evitado.

Pero lo que es más, NADA ha sido aclarado. No hay un solo responsable en la cárcel por la L12. ¿El culpable? Un perno. ¿Del Rébsamen? La directora del plantel, mas nadie de quienes dieron los permisos de construcción…

Ante la pregunta de Xóchitl si la candidata del oficialismo investigará a los hijos del presidente, la incomprensible respuesta le siguió: “no vale la pena responder”. Eso sí, Claudia lanzó al aire cuatro veces la afirmación: “Xóchitl es corrupta”…

“No, no y no, y presenta tu denuncia” es la nueva versión del “yo tengo otros datos”. ¿Ese es el autoritarismo que ya asoma por parte de Claudia Sheinbaum ante acusaciones de corrupción y frente a la exigencia de que se garanticen derechos? La soberbia no conoce la autocrítica...

Álvarez Máynez reitera: es un honor estar con Obrador

Ya lo sabíamos; de hecho lo apreciamos de nuevo recientemente en una foto que circula en redes sociales del candidato presidencial de MC en sus años mozos retratado con AMLO. Ayer quedó confirmado. Él a lo que iba: a pegarle a Xóchitl y a apoyar a Claudia. A esta le dio trato de “doctora”; a Xóchitl de “candidata del PRIAN”.

Giros de la Perinola

- Llamó la atención que Álvarez Máynez le echó porras a Salomón Chertorivski; Xóchitl le echó porras a Santiago Taboada; Sheinbaum fue la última en mencionar —y solo de refilón— a Clara Brugada, pero junto a la referencia a otros candidatos de la CDMX…

- Mal el equipo de Sheinbaum. En sus ilustraciones en redes sociales, para sostener que ella había ganado el debate, ¡usaron de fondo una imagen de la “Marea Rosa”!

- El debate tocó el tema del sector agrícola en México. ¿Alguna referencia —de alguno de los tres candidatos— al mega fraude en Segalmex? No, ni una sola.

- Xóchitl tiene razón. En la CDMX quien autoriza los usos de suelo es el gobierno de la capital. Eso era antes, hace 24 años, hace 10 y ahora.

- Ya veremos si este ejercicio modifica las intenciones del voto de alguna forma…