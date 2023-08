Primero en tiempo… y es que este viernes tuve la oportunidad de entrevistar a Ricardo Monreal y también a Beatriz Paredes, en ese orden. Ambos visitaron Sinaloa, los dos aspiran a la candidatura presidencial en sus respectivos movimientos. Una y otro de trayectoria añeja y experimentados. Les une el campo, la lucha, y el ascenso a las más altas esferas de la política desde abajo. Ella es priista de hueso colorado, de las que quedan cada vez menos. Él, es zacatecano y a 5 años de gobierno de la 4T, es todo un santo y seña del movimiento obradorista.

De la senadora Beatriz Paredes les contaré en la Parte II de esta entrega. Por su parte, el senador con licencia estuvo en Mazatlán y Navolato, en eventos organizados para su proselitismo. Aproximadamente a medio día, enlazamos una llamada en la que charlamos distendidamente por un significativo espacio de tiempo.

Monreal es un político avezado. De esos que “le entienden a esto de la política”, como suelen decir en la comentocracia y las mesas de café político. Sabe subir y bajar de tono. Es agudo en sus respuestas, y también logra comunicar de manera correcta.

Le pregunté sobre su visita y dijo rápido que “estoy a gusto, porque –los asistentes a sus eventos- son los líderes, no son acarreados”.

¿A usted siempre le va bien en Sinaloa?

Fíjate que quiero mucho a la gente, me va muy bien en Sinaloa. Somos del norte, somos del norte Vanessa, hay muchas cosas en común.

¿Confía en el proceso interno de Morena?

Sí, sí confío, lo único que debo de hacer es honrar mi palabra, honrar mi firma porque aceptaron que fueran cinco encuestadoras, así es de que no van a poder manipular, no se puede, es muy complicado que a todas las manipulen, y estamos en eso.

Usted siempre recalca que viene desde abajo y, además, que habrá sorpresas, ¿habrá sorpresas también en CDMX?

Habrá sorpresas y yo estaré en el lugar en donde pueda ayudar, ya lo dije no me voy a ir de Morena. La guerra sucia que decía que yo me iba a ir de Morena, y que decía que yo iba a traicionar al movimiento y a Andrés Manuel, y que solo estaba esperando el momento para renunciar… ¡se equivocaron! siempre lo dije no estoy pensando en renunciar, estoy pensando en luchar dentro de Morena, y algunos no lo creyeron, algunas no lo creyeron, pero ahora estoy firme aquí en Morena y donde pueda ser útil ayudaré. Y si no soy útil no hay problema, soy maestro universitario doy clases en la UNAM y no tengo ningún problema con nadie. Y es muy importante esto como definición política.

El Gobernador Rocha ha manifestado que hay piso parejo para todos…

En el caso de espectaculares no, pero no es un asunto de él, es un asunto del comité nacional, que lo ha permitido.

En el trato sí. Me siento a gusto en Sinaloa, siento que me reciben con respeto sin obstáculos y puedo desarrollar bien mi trabajo y eso es mucho; eso es lo que he planteado, pido que los gobernadores actúen con imparcialidad que no usen y desvíen recursos públicos, y que no obstaculicen las reuniones que podamos tener, y en ese sentido el gobernador Rubén Rocha ha estado a la altura de las circunstancias, por eso lo respeto y lo estimo porque sabe que se juega mucho en este proceso, y hay que mantener la unidad por encima de todo.

Su discurso si va en torno a la unidad, ¿siguen firmes los seis aspirantes en esta idea?

Sí, mi discurso va en torno a la unidad, y deseo que los aspirantes se mantengan todos porque eso fue lo que firmamos, de mi parte me mantendré firme en Morena, para que Morena pueda alcanzar el triunfo en su momento electoral conveniente en la presidencia y en las posiciones que estarán en juego ¡va a ser toda una gran efervescencia la que vivamos en unos meses más!

¿Considera que habrá una buena contienda en 2024?

Sí considero, habrá una buena contienda competida, que Morena si no nos dividimos vamos a ratificar el triunfo del 2018.

Retomando entonces, ¿Ricardo Monreal seguirá con la transformación encabezada por López Obrador?

Sin duda, he decidido cerrar filas hasta el último día del mandato de López Obrador y así lo cumpliré.

Se define usted como norteño, y ha destacado el tema del campo…

Es una propuesta muy sólida para poder recuperar el esfuerzo de los campesinos de México, de todos los productores que han logrado darle estabilidad al país. No soy improvisado, soy un hombre que surge del campo, tengo un gran compromiso con los campesinos, soy de origen campesino y quiero honrar a mi gente.

¿En este tema que le dice a los sinaloenses?

He hecho un pronunciamiento sobre el tema agropecuario y respaldo a los productores de esta zona y del estado. Pero es el país el que necesita respaldo institucional del gobierno federal con los productores del campo.

¿Qué programas sociales deben regresar o permanecer por el bien de los mexicanos?

La política social debe mantenerse e incrementarse, eso ya es indiscutible porque la constitución los protege, la constitución ya expresó, nadie los puede quitar, y cada año el presupuesto debe incrementar, la tercera edad, los jóvenes, discapacitados, los campesinos.

Eso ya es un derecho que la constitución establece, los niños y jóvenes que reciben becas eso ya no se discute.

¿Cuántos estados le faltan por recorrer?

Siete, llevo 25. Espero recorrerlos todos en dos semanas.

Ricardo Monreal en Sinaloa

Vanessa Félix: @vanessafelixmx