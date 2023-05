Ricardo Monreal participó en el Parlamento Juvenil que se realizó en la Cámara de Senadores este 11 de mayo, donde recordó que la política es su vida y reiteró que “su sueño” es ser presidente.

Ante 128 jóvenes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Ricardo Monreal aseguró que, si bien quiere ser presidente, por este sueño no va a dejar su dignidad en el camino.

A pesar de esto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) llamó a los jóvenes a luchar por sus sueños, pues cree que si lo buscan y luchan por ello, serán capaces de lograrlo.

El senador Ricardo Monreal reiteró que su sueño es llegar a ser el presidente de México, luego de haber pasado por diferentes cargos políticos como:

Sin embargo, aseveró que no va a superponer su sueño a su vida política, por lo que ha decidido tomar como definición política permanecer en Morena y la Cuarta Transformación, movimiento que fundó y que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Entonces mi sueño sí es ser presidente de la República, pero no voy a dejar trozos de dignidad en el camino. Esta última etapa de mi vida he decidido como una definición política estar en el movimiento que fundé hace varios años y estar en el movimiento que encabeza el presidente López Obrador. He decidido jugármela ahí y por eso me parece importante que cada uno asuma su responsabilidad”

Ricardo Monreal