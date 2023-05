Según el presidente, para contrarrestar los efectos negativos del “neoliberalismo”, como la agudización de las condiciones socio-económicas de los mexicanos, era necesario mejorar la economía y educación de las familias, lo que evitaría que miembros de estas se enrolarán en el negocio del narcotráfico.

AMLO aseguró que no militarizaría al país, que crearía la Guardia Nacional y que, a través de sus juntas matutinas de seguridad, se garantizaría la seguridad para todos los mexicanos:

¿Pero qué pasa ahora?, luego de cinco años de gobierno de la 4T ¿Cuáles son los resultados?

Recursos de Afore no serán suficientes para una pensión digna para la mayoría de los trabajadores

Actualmente la inseguridad ha alcanzado niveles muy superiores a los que se presentaban en el periodo neoliberal.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2018 a diciembre de 2022, las carpetas de investigación de delitos del fuero común aumentaron más del 8%, pasando de 1′989,937 a 2′141,951.

Otra cifra en aumento es la de homicidios dolosos, que supera por mucho a la de sus antecesores: con Vicente Fox se registraron 60,162; con Calderón, con todo y su guerra, 121,613; con Enrique Peña Nieto, 157,158; y con AMLO y sus grandes expectativas, hasta el mes de abril de 2023, se ha tenido registro de 151 mil 836 homicidios dolosos y aún falta para que concluya el sexenio.

El periodista Jorge Ramos se ha presentado en la mañanera en diversas ocasiones para confrontar a AMLO por el fracaso en su estrategia:

“Su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado. Por eso muchos se oponen a ella. Si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Si siguen matando 84 mexicanos por día, al final cuando entregue el poder, serán 190.000 muertos”.

Jorge Ramos