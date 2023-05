Jorge Ramos, periodista de Univisión, aseguró que la crisis de migrantes es permanente y que está “casi siempre a punto de caer en caos”; sin embargo, culpó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de incrementar el problema en la frontera con Estados Unidos.

El reportero recordó que hay grandes factores que empujan a las personas a salir de sus países de origen y buscar entrar a Estados Unidos, como la violencia en México y las dictaduras en Venezuela y Cuba.

Jorge Ramos aseguró para Así las Cosas que la crisis migratoria se ha incrementado por culpa del presidente AMLO.

Esto porque, de acuerdo con Jorge Ramos, el presidente de México ha decidido convertir a México en el centro de detención y patrulla fronteriza de Estados Unidos.

Asimismo, dijo que las nuevas políticas migratorias impulsadas por AMLO han provocado descontento y generado xenofobia en los habitantes de los estados fronterizos ante la acumulación de migrantes.

El periodista reiteró que los migrantes están sufriendo condiciones infrahumanas en México y no se les brinda el apoyo que deberían, además de que son ignorados por autoridades migratorias mexicanas.

Por otra parte, Jorge Rámos aseguró que sí hay gran diferencia entre la aplicación del Título 42 al Título 8 en Estados Unidos.

Esto debido a que, con el Título 42 los migrantes eran deportados inmediatamente a México o sus países de origen, con el Título 8, si bien se les deporta por cruzar ilegalmente y castiga con no pode solicitar el ingreso legal, se puede solicitar asilo político.

Jorge Ramos aseguró que “todo mundo tiene un celular” por lo que los migrantes pueden buscar aplicar en el CBP ONE, donde pueden solicitar el asilo.

“Todo el mundo no tiene dinero, pero ni un peso, estamos hablando que no tienen nada. No tienen comida, no tienen ropa, no tienen nada pero ¿sabes qué tienen? un celular. Todo el mundo tiene un celular, se los prestaron, se los dió alguien más, se lo compraron (pero) todo el mundo tiene un celular…una vez que aplican ya no los deportan y eso es muy importante…ahora la gente cruza y se entrega y al entregarse dicen que buscan asilo político”

Jorge Ramos