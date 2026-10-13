Con todos menos conmigo… Frase de aceptación y superación de una de las canciones de Timbiriche

Independientemente de la polémica que se está generando por la serie que acaba de iniciar en la plataforma Vix sobre el grupo musical “Timbiriche”, con una notoriedad publicitaria esperada, a mí me interesa dar mi punto de vista sobre este grupo.

Yo tenía 12 años cuando los integrantes de Timbiriche comenzaron a cantar y actuar en programas de televisión, copiando de alguna manera al ya existente grupo “Parchís” de España, tenía la misma edad que ellos, y compré sus discos, y escuché y canté sus canciones, que, hasta ahora, me estremecen, como a muchos.

Alguna vez tuve oportunidad de platicar con Alix y le comenté que su canción “Hoy tengo que decirte papá” muy frecuentemente la tocan en los festivales escolares del Día del Padre, y ella me contestó muy acertadamente que es la única canción “movida” que existe tal cual sobre el cariño al padre.

Pero esa magia se nubló parcialmente por una malintencionada entrevista que puso de cabeza no sólo a Sasha, a todo el medio del espectáculo mexicano.

Recuerdo que conocí a Sasha por el año 1990 o 1991, cuando el peso mexicano se devaluaba como loco frente al dólar, hasta que se convirtió en “nuevos pesos”, estaba comprando una tarjeta de cumpleaños para una de sus amigas en el Sanborns de San Jerónimo, y pude platicar con ella, reflejaba en su mirada su profesionalismo y su alma de niña.

Pero, repito, por esa entrevista, que si tuvo consecuencias debieron haberse manejado fuera del sistema mediático mexicano tan complejamente morboso, para evitar manchar el nombre de Timbiriche, y más ahora que las redes sociales cumplen su función de atrapar como pescados a las sociedades.

Pero, la grandeza humana que siempre ha existido en todos los integrantes de Timbiriche borrará muy eficazmente dicha mancha, y prevalecerá su magia, incluyendo la de una de las voces más privilegiadas que existen, que es la de Mariana Garza, aún y a pesar de la serie de Vix.