Al equipo editorial de SDP Noticias

Nos dirigimos a ustedes en relación con el artículo “Aspirina para bebés y niños nuevamente”, firmado por Alberto Halabe y publicado el 18 de noviembre de 2026.

A partir de su contenido, consideramos fundamental compartir algunas precisiones sobre el uso de Aspirina en población pediátrica. Nuestro propósito es contribuir de manera clara y responsable a que sus lectores dispongan de información médica adecuada, minimizando el riesgo de interpretaciones que pudieran favorecer la automedicación o un uso no apropiado del medicamento, especialmente en una población vulnerable como la pediátrica.

En particular, es importante aclarar que el antecedente de haber padecido varicela o contar con vacunación contra esta enfermedad no debe interpretarse, por sí mismo, como un criterio para recomendar o considerar seguro el uso de ácido acetilsalicílico en bebés, niños o adolescentes. La asociación entre el ácido acetilsalicílico y el síndrome de Reye no se limita exclusivamente a la varicela, también se ha descrito en el contexto de otras infecciones virales, incluida la influenza.

Asimismo, el uso de ácido acetilsalicílico debe apegarse estrictamente a las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y demás condiciones de uso autorizadas para cada producto. En particular, debe evitarse su uso cuando existan condiciones en las que esté contraindicado, incluyendo aquellas relacionadas con determinadas infecciones virales y el riesgo de síndrome de Reye.

Por lo anterior, agradeceríamos su apoyo para revisar estos planteamientos e incorporar, de manera visible en la misma publicación, la siguiente aclaración de Bayer:

“El antecedente de varicela o la vacunación contra esta enfermedad no deben interpretarse como una autorización general para administrar Aspirina a bebés, niños o adolescentes. El uso de ácido acetilsalicílico en población pediátrica debe apegarse a las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y demás condiciones de uso autorizadas para cada producto y realizarse bajo la valoración y supervisión de un profesional de la salud cuando corresponda. En particular, deben observarse las restricciones relacionadas con infecciones virales, considerando la asociación descrita entre el ácido acetilsalicílico y el síndrome de Reye. La información publicada no sustituye la valoración médica ni debe interpretarse como una indicación para iniciar, suspender o modificar un tratamiento”.

Reiteramos que nuestro objetivo es inequívoco: proteger la salud de los lectores y promover un uso informado, responsable y conforme a las indicaciones autorizadas de los medicamentos. En particular, buscamos evitar que el artículo pueda interpretarse como una invitación a la automedicación o al uso no apropiado de Aspirina en población pediátrica, y favorecer a que cualquier decisión terapéutica se tome con la debida valoración y supervisión médica.

Agradecemos de antemano su atención y apoyo. Nuestro equipo médico se encuentra a su disposición para atender cualquier duda y, de ser necesario, compartir la información científica y médica de respaldo.

Atentamente Equipo de Comunicación Bayer México