“Cuando la fortuna cambia, los hombres que parecían firmemente asentados en el poder descubren que no tenían más apoyo que el viento; y entonces se revelan no como gobernantes, sino como sobrevivientes”. Nicolás Maquiavelo, El Príncipe.

El poder casi nunca cae con estrépito; se va deshilachando en gestos pequeños que, vistos aisladamente, podrían parecer administrativos, pero que en conjunto revelan algo mucho más incómodo: la pérdida progresiva de la sensación de invulnerabilidad entre quienes lo ejercen. Por eso el rumor sobre Mario Delgado —una eventual renuncia a la Secretaría de Educación Pública, apenas insinuada pero ya instalada en la conversación política— no debería leerse como un simple ajuste de gabinete, ni como una de esas rotaciones que el oficialismo suele presentar como “normalidad institucional”. Lo relevante no es el movimiento en sí, sino el tipo de entorno en el que ese movimiento se vuelve verosímil. Porque nadie se repliega cuando el terreno está firme; se repliega cuando empieza a percibirse inestable, aunque todavía no se haya derrumbado.

Y aquí el contexto importa, aunque el discurso oficial prefiera ignorarlo. La presión internacional en torno a figuras del entorno político de Sinaloa, particularmente la solicitud de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, ha introducido un elemento que el sistema mexicano suele procesar con incomodidad: la posibilidad de que la política deje de ser únicamente doméstica. No porque no lo fuera antes, sino porque ahora la frontera jurídica empieza a operar como línea de exposición real, no como simple límite retórico.

En ese tipo de escenarios, los actores políticos no reaccionan a lo que se dice públicamente, sino a lo que se empieza a leer —o conocer— en privado (¿hay o no hay visa para internarse a los Estados Unidos?).

Y es ahí donde los movimientos cobran sentido… Mario Delgado no es un actor marginal ni un funcionario decorativo dentro del ciclo político reciente. Ha sido, ni más ni menos, que dirigente nacional del partido en el poder, operador electoral central en la consolidación de mayorías legislativas y pieza de articulación entre estructuras territoriales y decisiones del Ejecutivo. En términos estrictamente políticos, no es alguien que observe el sistema: es alguien que ha ayudado a sostenerlo.

Precisamente por eso, cualquier señal de repliegue, en su caso, no es anecdótica. Es estructural. Porque en los sistemas donde el poder se organiza en redes —y, dicho sea de paso, alimenta financieramente al ámbito electoral—, más que en instituciones plenamente autónomas, los movimientos de figuras clave suelen ser lecturas adelantadas del estado real del equilibrio interno. No hace falta que exista una crisis abierta; basta con que ciertos actores comiencen a actuar como si la protección ya no fuera homogénea...

La ironía —una de esas ironías que la política mexicana rara vez reconoce en voz alta pero siempre ejecuta en silencio— es que los mismos discursos que durante años insistieron en la excepcionalidad moral de la 4T, terminan coexistiendo con los mismos reflejos de supervivencia que supuestamente se habían superado. Nadie abandona el poder por coherencia ideológica cuando percibe que el entorno empieza a endurecerse; lo hacen por cálculo, por instinto o por simple lectura de señales que no siempre son públicas. Y ahí es donde la figura de Mario Delgado deja de ser biográfica para convertirse en sintomática.

Así, la pregunta no es si renuncia o no. La pregunta es por qué, en este momento, esa posibilidad resulta creíble incluso sin confirmación oficial. ¿Qué ha cambiado en el ecosistema político para que un movimiento así no se lea como improbable, sino como plausible? En política, la plausibilidad es ya una forma de realidad.

El sistema mexicano ha vivido durante siete años bajo la premisa implícita de que la cohesión interna del oficialismo era suficiente para contener tensiones externas. Pero cuando empiezan a aparecer señales de reacomodo en figuras centrales, lo que se erosiona no es solo la disciplina interna, sino la certeza de que el costo de permanecer es menor que el riesgo de salir. Y cuando esa ecuación se invierte, aunque sea parcialmente, el sistema entra en una fase distinta: ya no es de consolidación, sino de administración del riesgo entre sus propios actores.

No hace falta dramatizar para entenderlo. De hecho, la política rara vez funciona bien cuando se dramatiza. Funciona mejor cuando se observa en sus decisiones discretas: quién se queda callado, quién reduce exposición, quién deja de viajar a ciertos países, quién empieza a moverse sin anunciarlo, quién deja de ser visible sin haber sido formalmente removido.

Las élites políticas rara vez huyen de los sistemas que creen sólidos. Se reubican dentro de ellos cuando empiezan a dudar de su solidez. Y si algo muestra este episodio —más allá de confirmaciones que pueden o no llegar— es precisamente eso: la entrada del oficialismo en una fase donde la cohesión ya no puede darse por sentada, sino que debe ser permanentemente renegociada. Lo demás es narrativa.

Y la narrativa, en estos casos, siempre llega después de los movimientos. No antes. Ni al mismo tiempo.

Giros de la perinola

(1) ¿Qué es más revelador en este momento? Que un operador central del oficialismo pueda estar asociado a un repliegue en medio de presiones internacionales crecientes. Que el sistema intente reducirlo a un rumor administrativo sin densidad política.

O que, pese a todo el discurso de cohesión, lo primero que se mueva no sea la oposición, sino algunos de los propios.

(2) Hay momentos en política en los que el poder no se rompe, pero empieza a cambiar de temperatura. Se siente también en los cambios de cargo que llegaron tarde; en los relevos que parecen correctos pero estuvieron mal sincronizados: Luisa María Alcalde y Citlalli Hernández —una saliendo de la dirigencia de Morena hacia la Consejería Jurídica de la Presidencia, la otra saliendo de la Secretaría de las Mujeres para regresar al corazón operativo del partido—. El problema es que los reacomodos en tiempo de turbulencia rara vez estabilizan. Solo redistribuyen tensión.

(3) Algo similar ocurre con otro de los movimientos menos comentados, pero más reveladores: la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar y su sustitución por Leticia Ramírez. Ahí el asunto es todavía más interesante, porque el Bienestar no es cualquier secretaría; es el corazón operativo del vínculo político del régimen con su base social. Es, en términos prácticos, la caja de resonancia territorial del proyecto.

(4) ¡Lástima! Ariadna Montiel había construido una red operativa de programas sociales que funcionaba como columna vertebral de presencia del Estado en territorio. Su salida —más allá de las razones formales— resultará en lo siguiente: se tocó la estructura más sensible de Morena en el momento de mayor necesidad de control político fino.

(5) Leticia Ramírez llega como figura de confianza presidencial, sí, pero también como síntoma de algo más profundo: la sustitución de operadores técnicos por operadores de lealtad en un momento en el que el sistema requerirá lo opuesto: menos eficiencia y más control político directo.

(6) Y ahí es donde todo el conjunto cobrará sentido. Los movimientos de Luisa María Alcalde, Citlalli Hernández, Ariadna Montiel y Leticia Ramírez no son episodios aislados. Son parte de un mismo patrón de reconfiguración interna que, visto en retrospectiva, parece haber llegado tarde y, sobre todo, en el peor momento posible.

Tarde, porque el ciclo de cohesión política que permitió la expansión del poder ya estaba mostrando signos de desgaste cuando se decidieron los cambios. Y en política, los cambios organizativos funcionan solo si se anticipan a la crisis, no si llegan cuando la crisis ya está en fase de maduración.

Y en el peor momento, porque coinciden con un entorno donde la presión externa —particularmente la derivada del caso Sinaloa y la figura de Rubén Rocha Moya— empieza a introducir una variable que el sistema no controla completamente: la exposición internacional de actores políticos nacionales.