“No se me ocurre ninguna circunstancia en la que la publicidad no sea un mal.” ARNOLD JOSEPH TOYNBEE

“Ejecuta como un escorpión, su aguijón es selectivo y solo inocula veneno al enemigo digno de su ataque.” EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI

Terreno espinoso el que está pisando Xóchitl. ¿Tendrá la virtud, tipo López Obrador, de que lo malo la hace más fuerte? Hasta ahora sí. Pero…

De hecho, ante el portazo en Palacio Nacional, Xóchitl pasó de posible candidata a la Ciudad de México a abanderada de la oposición partidista a la Presidencia de la nación. El “hubiera” no existe, pero a estas alturas del partido, López Obrador y todo el lopezobradorismo debería preguntarse si no hubiera sido mejor dejar pasar a Xóchitl a Palacio ese día.

Sin embargo, no solo no se lo cuestionan, sino que alguien en el equipo de Palacio ha decidido que había que volver a lanzarse en contra de la hidalguense. No ven que cada vez que tratan de vapulearla solo la hacen más fuerte.

Ahora surge una nueva acusación, si bien no es directa como otras veces. Van contra Francisco Cienfuegos, quien es regio y es parte del equipo de la candidata en Nuevo León.

Al respecto, ni tardo ni perezoso, como parte del esquema, Samuel García se aventó un intento de mañanera tan solo para burlarse de una mujer. No es la primera vez que lo hace y tampoco la primera que se le puede revertir. Usa, además, recursos públicos para influir en la contienda y eso está penado; normal a estas alturas en el fosfo gobernador, quien —emulando a su jefe, el presidente AMLO— hace todo por esquivar y burlarse de la ley.

Ya se había burlado de la ropa de Xóchitl, compartiendo en sus redes sociales: “ya le voy a comprar sus botas y sombrero a Mariel (su hija), nada de huipiles. ¡Arriba el Norte!” En ese momento le llovieron comentarios que lo pintaban desde ignorante hasta racista por la cantidad de mujeres que usan ese tipo de prenda, particularmente en el sur del país.

Ahora Samuel sigue haciendo el trabajo sucio de Morena. Y el objetivo es pegarle no solo a Xóchitl, también a Latinus y a quienes financian ese proyecto informativo. En otras palabras, cabe la pregunta de si lo que hace García Sepúlveda es por iniciativa propia o por iniciativa dictada...

La UIF de Hacienda ha informado que Francisco Cienfuegos, delegado de campaña de Xóchitl en Nuevo León, es investigado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada por defraudación fiscal y lavado de dinero. Hasta el momento no se ha dado a conocer la evidencia que al parecer sustenta la acusación.

El aludido respondió con un video donde señala a Samuel García de “querer desviar la atención” de los problemas que no puede resolver en la entidad. Pero, lo que es un hecho, es que Xóchitl sí se ha visto forzada a decir lo siguiente: “no tengo evidencia de la acusación a Cienfuegos. En caso de que exista evidencia contundente de actos de corrupción, no podrá formar parte de mi equipo de campaña”.

Mas, a partir de ello, Gálvez Ruiz, que en eso es más versada que Claudia Sheinbaum, de inmediato encontró como hacer un revire. La candidata de ‘Fuerza y Corazón por México’ pidió a López Obrador que así como se investiga a integrantes de su equipo, haga lo mismo con personajes como Amílcar Olán (amigo de Andy López Beltrán), Manuel Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Ignacio Ovalle (Segalmex) y otros varios —demasiados— casos relacionados con la actual administración federal que deberían investigarse.

Xóchitl ha presentado ¡34 denuncias en contra de diversos funcionarios y personas cercanas al mandatario! A la fecha, para ninguna de ellas, hay ni siquiera averiguación previa.

Ahora, con la acusación en contra de Cienfuegos, ella le pide al presidente “investigue estas 34 denuncias, y le empezaré a creer si verdaderamente lucha contra la corrupción”. Dicho de otro modo, aquí estamos ante el típico ‘veremos de qué cuero salen más correas’. Si Andrés Manuel no utilizara los recursos del Estado para favorecer a Morena en el proceso electoral, arribar a una respuesta a esa interrogante no sería obvia. Pero...

Como sea, la administración federal, en especial López Obrador lleva unas semanas que se le ve bastante enojada y donde las acusaciones de corrupción hacia él, su familia y su gobierno son señaladas por diversos medios internacionales serios como es The Economist.

Si la investigación en contra de Cienfuegos es cierta y no un pretexto para encarcelarle (tipo fue el delito inventado contra Alejandra Cuevas), esta podrá servirle a la 4t.

Si el asunto resulta solo una nueva cortina de humo o es percibido como una nueva intentona en contra de Xóchitl (tipo las que se lanzaron en contra de ella, su empresa y su patrimonio), se le puede revertir a Samuel y a Morena.

Posiblemente Xóchitl tenga la misma virtud que tiene Andrés Manuel, cuando lo atacan, lo hacen más fuerte (lo que no quita que este, cada vez que se muestran las corruptelas de sus allegados, él se enoja y pierde. ¿La mala publicidad es publicidad y sirve?

Giros de la Perinola

1.- Ni aguantan nada. Después de grabarse borracho (a él mismo, a Samuel García y políticos naranjas de Sonora), subirlo a las redes, ir contra Beltrones, burlarse del INE, ahora Álvarez Máynez “registró” su video para que lo tengan que retirar del escrutinio público. Olvida que quien se lleva, se aguanta y seguramente ahora con esto, no solo se le conocerá como borracho buscapleitos, también como sacatón.

2.- Ante la rechifla de los habitantes de Morelos a su gobernador, López Obrador muestra que está perdiendo conexión con la realidad y, de paso, con el pueblo bueno y sabio. En lugar de escucharlos, les espetó: “Yo pienso que es un gran gobernador, ya les dije: no me importa, es mi opinión y me consta”. Ya van dos veces en una semana que el mandatario abiertamente, de su propia voz, le da la espalda a la ciudadanía que dice proteger.

3.- Pemex vio recortada su calificación crediticia por Moody’s. En cuatro años ha perdido nueve grados; uno más y serán considerados bonos basura. Pero según el obradorismo, Pemex “va requeté bien”…

4.- Colapsó una estructura en el tramo 6 del Tren Maya, en Quintana Roo. Sucedió el jueves y se dio a conocer hasta el día de ayer. ¿Tanto tardan las noticias en saberse? ¿Por qué será?

5.- Samuel está pasando por un mal momento entre la contaminación de la refinería de Cadereyta, el enojo de la población, la negación por parte de Pemex al decir que son las pedreras responsables, la falta de agua, el incremento de la violencia, su desprecio por el Congreso local. Sin olvidar sus poses de beodo en el estadio.