Estoy convencida de que el mejor modo de resolver una dificultad es no tratar de soslayarla. Por eso, aprovechando la fiebre mundialista, podemos subir a la palestra de la conversación habitual algunos temas que si bien son sensibles, también son importantes, y uno de ellos es la trata de personas, sobre todo porque las aerolíneas juegan un papel fundamental para el combate de este delito tan terrible.

Es por eso que en el marco del Mundial de Futbol 2026, Volaris en alianza con el Museo Memoria y Tolerancia, están buscando visibilizar este delito cometido con contra de niñas, niños y adolescentes.

Cuando hay eventos de gran calado, como una Copa Mundial de Futbol, no podemos hacer como que el mercado sexual de menores no existe; por desgracia este “turismo” existe, y la finalidad de hablar de este tema es precisamente para combatirlo. Sabemos de sobra que la trata de personas, sobre todo con infancias y adolescencias, se debe de prevenir y qué mejor haciendo partícipe a toda la sociedad, para que no mire a otro lado, sino para que denuncie.

Uno de los lemas de la FIFA es hablar del “juego limpio”, por tal motivo el pasado 26 de marzo en el Museo Memoria y Tolerancia se llevó a cabo la inauguración de una exposición temporal por parte de Volaris, con el objetivo de visibilizar la trata en menores de edad para fines de explotación sexual, pero sobre todo nos invitan a revisar las diferentes maneras de prevenirlo.

En la inauguración del evento la directora de Exposiciones Temporales del Museo de Memoria y Tolerancia, Linda Atach manifestó:

“En el Museo Memoria y Tolerancia creemos que visibilizar la magia del futbol nos une como sociedad, pero también es necesario poner atención a las problemáticas que nos aquejan ante estos eventos deportivos, que no son lejanos ni invisibles, como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, [que] está presente y exige la participación de todos los sectores.

La colaboración con Volaris es un ejemplo de cómo el sector privado puede convertirse en un aliado clave para generar conciencia, prevenir riesgos y proteger a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.”

Lamentablemente este delito sigue incrementándose; a nivel global la explotación sexual infantil pasó del 10% al 30%, en un lapso de 15 años, por este motivo se debe combatir a raja tabla el delito de la trata.

Por supuesto, es un delito que golpea con más dureza a regiones como América Latina donde se encuentra nuestro país, derivado de que la vulnerabilidad social incrementa que a este tipo de depredadores les sea más fácil ejecutar el negocio de la explotación sexual, aprovechando los altos niveles de impunidad. Por eso insisto, muchas veces es más fácil ignorar y hacer “como sí no existiera”, pero el turismo sexual con menores de edad es una muy triste realidad.

En el próximo mundial, con la afluencia de turistas que vendrán a nuestro país se corre el riesgo de que varios niñas, niños y adolescentes se vean inmersos en una red de explotación sexual. En México las cifras no mienten y no las podemos esconder, hay una estimación de que alrededor de 70 mil menores de edad son víctimas del delito de trata de personas.

El caldo de cultivo está ahí, pero los delincuentes se sienten totalmente impunes porque mucha gente prefiere no saber y voltea para otro lado. Y no es para sorprenderse, muy pocas personas denuncian cuando son víctimas de este delito. Por eso hay que hablar, y muy fuerte; no podemos permitir este tipo de prácticas depredadoras en nuestro país. Debemos impulsar que la sociedad conozca del tema y se anime a denunciar si es testigo de este delito, ¡basta de callar!

Presentación de la exposición “Juego limpio: la cancha que nos une” (Especial)

Como comentaba líneas arriba, la aviación siempre ha jugado un papel preponderante en el combate de la trata; les comparto que hace muchos años cuando no existía un protocolo estandarizado para detectar este tipo de delitos, a los sobrecargos, que es el personal de las aerolíneas que más tiempo pasan con los pasajeros, la aerolínea nos decían que si veíamos “algo raro” cuando se transportaba un menor, no dudásemos en denunciarlo en el despacho del vuelo a la llegada, más valía pecar por precavido.

Y muchas veces así lo hicimos, aunque no teníamos -en estricto sentido- un entrenamiento específico para la detección de personas que son víctimas del delito de trata. Ahora es diferente, las nuevas generaciones de sobrecargos, y también el personal de tierra, cuentan con un adiestramiento para detectar si un menor de edad está siendo víctima de una de estas redes de trata. Ahora ya existen protocolos, y eso ha sido gracias a la retroalimentación que tienen tanto el personal de la aerolínea como con los expertos que manejan este tipo de crimenes.

En el caso de Volaris, su personal ha sido indispensable para la “prevención, detección y sensibilización”, gracias a que cuentan con un adiestramiento que les permite justamente detectar cualquier irregularidad.

Para el director general de Volaris, Enrique Beltranena:

“En Volaris entendemos que conectar personas también implica asumir la responsabilidad de poner su seguridad como prioridad y protegerlas. La trata de niñas, niños y adolescentes no es una realidad lejana: ocurre todos los días y nos exige actuar.

Participar en esta exposición es un llamado a no ser indiferentes y a visibilizar una problemática que no puede seguir en silencio.

Llevamos más de una década trabajando para prevenir este delito, pero hoy sabemos que no es suficiente. Tenemos que ir más allá, sumar esfuerzos y movilizar a toda la sociedad.

La aviación tiene un papel clave: somos un punto de conexión, pero también podemos ser una línea de defensa. Cuando aerolíneas, aeropuertos y autoridades trabajan juntos, es posible identificar señales, intervenir a tiempo y, sobre todo, cambiar el destino de una vida”.

Con estas acciones se busca generar en la gente la suficiente conciencia del impacto que tiene el delito, sobre todo en un entorno social como el que viviremos durante los días que dure el Mundial de Futbol. Desde el año 2013 Volaris formó alianza con ECPAT International y ECPAT México, red mundial de organizaciones dedicada a eliminar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (niños/as), incluyendo la prostitución, pornografía, trata y turismo sexual.

Volaris ha sido la primera línea de América Latina y la segunda a nivel mundial en unirse a “The Code”, el cual es un código (protocolo) de conducta internacional, que busca prevenir el delito de la trata en el contexto del turismo y los viajes.

Actualmente dentro de la industria aérea ya se cuentan con muchas más herramientas estandarizadas para prevenir este delito tan espantoso, lo que le permite al personal una mejor gestión si es que se encuentra ante un eventual hecho. En ese sentido Volaris deja claro que su compromiso es contribuir con sus trabajadores a generar un impacto positivo dentro de la sociedad, y a los lugares a donde vuela la línea aérea, marcando con ello la diferencia.

Como ellos mismos lo describen, el protocolo les permite, y esto es muy relevante, “identificar señales de alerta”, para posteriormente reportar, ya sea en tierra o en vuelo que se podría estar llevando a cabo un delito de trata, y finalmente activar con toda confianza el proceso de acción para que las áreas encargadas lleven a cabo su trabajo.

Un dato que no podemos dejar a un lado es que desde que se implementaron los protocolos, Volaris ha sido capaz de generar resultados, con los cuales se salvó la vida de 27 menores de edad que iban destinados a ser explotados sexualmente, gracias a la correcta implementación de los protocolos.

Sepan ustedes que no solamente se capacita al personal de vuelo o tráfico, el compromiso de Volaris es tal que cada año brinda capacitación a sus 6 mil embajadores. De hecho, en el año 2024 lanzó una campaña titulada “Ojos en el cielo”, para involucrar más a la sociedad que día con día toma un avión y que podría ser un testigo vital para denunciar este delito.

En la inauguración de esta exposición temporal, también estuvo presente la Selección Femenil de México 1971, pioneras en poner el nombre de México en alto, y ahora también forman parte del “juego limpio”, donde todos caben, donde no se toleran las expresiones de odio, sino al contrario, buscan una mejor integración de todos los actores de la sociedad.

Presentación de la exposición “Juego limpio: la cancha que nos une” (Especial)

Felicidades a Volaris, por su valentía y por esta iniciativa, por hacer este importante llamado, tanto a la sociedad civil como a las autoridades, para que todos pongamos un granito de arena, buscando precisamente tener como país un “Juego Limpio”.