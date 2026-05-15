Desde la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor queremos aclarar un tema que genera confusión y temor: la venta de deudas. Muchas personas reciben llamadas de despachos de cobranza informándoles que su deuda “fue vendida”. Surge entonces la pregunta inevitable: ¿desaparece mi obligación de pagar?, ¿pueden demandarme?, ¿mi deuda aumenta?, ¿seguiré en el Buró de Crédito ?

La realidad es que la venta de deudas existe, tiene fundamento legal sólido y es una práctica común en el sistema financiero mexicano. Jurídicamente se conoce como cesión de derechos de crédito. Aunque suena complejo, es importante que entiendas cómo funciona y cómo te afecta.

Qué es la venta de deuda

Cuando un banco, financiera o tienda departamental transfiere a otra empresa el derecho de cobro de un crédito vencido, eso es una venta de deuda. El Código Civil Federal regula esta figura en el artículo 2029: “Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor”.

Esto significa que legalmente el banco puede vender la cartera vencida a un tercero, generalmente un fondo de recuperación o despacho de cobranza, sin pedirte autorización.

¿Aceptaste esta posibilidad desde el inicio?

Aquí está un detalle importante que muchos desconocen: cuando aceptaste el contrato de crédito, ya aceptaste implícitamente la posibilidad de que tu deuda fuera vendida. Esta cláusula está contenida en los términos y condiciones del contrato que respalda tu deuda, ya sea en formato físico o digital.

No importa si recibiste un documento impreso o si aceptaste los términos en una plataforma digital. En ambos casos, el contrato original especifica que el acreedor tiene derecho a ceder, transferir o vender tu deuda a terceros. Esto significa que legalmente ya diste tu consentimiento desde el momento en que aceptaste el crédito.

¿Necesita permiso adicional?

No. El consentimiento del deudor no es requisito legal adicional para que la cesión sea válida porque ya fue otorgado en el contrato original. Lo obligatorio es que el nuevo acreedor te notifique. El artículo 2036 del Código Civil Federal establece que el cesionario debe informarte sobre la transferencia para poder ejercer sus derechos de cobro. La Suprema Corte ha sostenido que esta notificación busca que tengas certeza sobre quién es tu nuevo acreedor y evites pagos indebidos.

La deuda no desaparece

Este es el punto clave que debes entender: cuando tu deuda es vendida, la deuda no desaparece. Tú sigues obligado a pagar. Lo único que cambia es la identidad del acreedor. Muchas personas creen erróneamente que si el banco vendió su deuda ya no tienen que pagar. Esto es completamente falso.

El artículo 2032 del Código Civil Federal establece que la cesión transmite también los derechos accesorios del crédito, incluyendo intereses y garantías. El nuevo acreedor adquiere el derecho de cobrar, los intereses pactados originalmente, las garantías asociadas, y la posibilidad de demandarte judicialmente.

¿Puede aumentar mi deuda?

Sí, pero con limitaciones. Muchos despachos compran deuda por montos muy bajos y posteriormente intentan recuperar capital, intereses ordinarios, intereses moratorios y gastos de cobranza. Sin embargo, el cesionario no puede inventar nuevas condiciones que no estuvieran en el contrato original.

El artículo 2031 del Código Civil Federal es claro: en la cesión deben respetarse las disposiciones del acto jurídico original. El nuevo acreedor no puede cambiar unilateralmente tasas, crear penalidades inexistentes, ni alterar el contrato.

¿Puede demandarme?

Sí. El cesionario adquiere legitimación para cobrar judicialmente. Puede iniciar juicio ejecutivo mercantil, juicio ordinario mercantil, o acciones civiles según el tipo de crédito. Sin embargo, debe acreditar la existencia de la deuda, la cesión del crédito y la cadena legal de transmisión. Muchos juicios fracasan porque el comprador de cartera no logra demostrar correctamente la cesión o no exhibe documentación suficiente.

¿Qué sucede en el Buró de Crédito?

Aquí es donde el impacto puede ser más grave de lo que imaginas. La venta de deuda no elimina tu historial negativo, pero el nuevo acreedor puede reportarte nuevamente ante el Buró de Crédito. Esto es especialmente perjudicial para tu historial crediticio.

Lo que ocurre es lo siguiente: el acreedor original reporta la cuenta como vencida, posteriormente aparece una actualización indicando que fue cedida, y el nuevo acreedor puede continuar reportando el adeudo. Peor aún, algunos cesionarios reportan la deuda como si fuera un nuevo crédito vencido, lo que genera múltiples registros negativos sobre la misma deuda.

Esto puede afectar tu historial crediticio durante muchos años. La Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece que algunas deudas pueden permanecer hasta 72 meses (6 años), siempre que no exista fraude, no haya juicio y el monto no exceda ciertos límites. Sin embargo, cuando el nuevo acreedor reporta nuevamente la deuda, el tiempo de permanencia puede extenderse significativamente, dificultando tu acceso a créditos, hipotecas, tarjetas de crédito y otros servicios financieros durante años.

Tus derechos como deudor

Aunque tu deuda sea vendida, conservas todos tus derechos legales. Puedes exigir prueba de la cesión, solicitar estado de cuenta, negociar descuentos o quitas, impugnar intereses abusivos, o poner excepciones legales, y denunciar cobranza ilegal. La jurisprudencia reconoce que puedes oponer frente al nuevo acreedor las mismas defensas que tenías contra el acreedor original.

Lo que no pueden hacer

Los despachos de cobranza no pueden amenazarte con cárcel por deudas civiles, hacerse pasar por autoridades, exhibirte públicamente, intimidar a familiares, embargar sin juicio, ni ingresar a tu domicilio sin orden judicial. En México nadie puede ser privado de libertad por deudas civiles.

¿Conviene pagar?

Siempre será lo ideal. Los compradores de cartera adquieren créditos por montos bajos, lo que abre negociaciones. Puedes obtener descuentos significativos, quitas o reestructuras. Si decides pagar, respalda correctamente tu negociación, todo por escrito, verifica el titular actual, confirma el saldo exacto y conserva todos los comprobantes.

Conclusión

La venta de deuda es legal en México. Cuando aceptaste tu contrato de crédito, ya aceptaste esta posibilidad. El acreedor original puede transferir el derecho de cobro sin autorización adicional, pero tú conservas tus derechos de defensa. La deuda no desaparece y puede afectar tu Buró de Crédito durante muchos años, especialmente si el nuevo acreedor reporta nuevamente la deuda.

Si enfrentas una situación de venta de deuda o tienes dudas sobre tus derechos, te recomendamos acercarte a la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor. Nuestro equipo está disponible para orientarte y ayudarte a defender tus derechos ante cualquier acreedor.