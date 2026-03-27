Monterrey firmó un acuerdo interinstitucional para implementar una estrategia integral enfocada en prevenir, detectar y atender casos de trata de personas, en coordinación con instituciones públicas, organismos internacionales y el sector privado.

El convenio contempla la participación de instancias de justicia, derechos humanos, sociedad civil y el sector hotelero, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante este delito, especialmente en contextos de alta afluencia turística.

Monterrey fortalece prevención de trata con capacitación y protocolos

Como parte de la estrategia, se implementará un programa de capacitación especializada para personal hotelero, enfocado en identificar señales de alerta, prevenir riesgos y activar protocolos de denuncia de manera oportuna.

Además, se desarrollarán protocolos de actuación y mecanismos de canalización inmediata, que permitirán coordinar la intervención de autoridades en caso de detectar posibles víctimas, con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Las acciones también incluyen talleres, difusión de información, asesoría jurídica y acompañamiento psicológico, con el fin de fortalecer una red de atención integral.

Monterrey lanza estrategia interinstitucional contra trata de personas. (Cortesía)

La iniciativa surge como una medida preventiva ante experiencias internacionales que han evidenciado un incremento en este delito durante eventos de gran escala, por lo que se busca anticipar riesgos y reforzar la seguridad desde un enfoque colaborativo.

Con este acuerdo, Monterrey avanza en una estrategia conjunta que apuesta por la prevención, la capacitación y la coordinación institucional como herramientas clave para combatir la trata de personas y proteger a la población vulnerable.