A través de Enrique Beltranena , CEO de la aerolínea de bajo costo, Volaris anunció la expansión de sus rutas, partiendo de tres puntos: su base en el Aeropuerto de Guadalajara, de Puerto Vallarta y añade al Aeropuerto de Puebla. Aquí he explicado más de una vez que una de las ventajas de la aviación “low cost” es la diversificación de sus operaciones, esto es, no se “casan” con un solo aeropuerto, sino que utilizan varios, y por regla general -aunque hay excepciones- se buscan aeropuertos secundarios para operar.

Es “proeza” de la aviación de bajo costo explotar terminales aéreas que no sean los “aeropuertos principales”; en buena medida por los ahorros que se generan al volar en aeropuertos secundarios y también porque agiliza de otra forma la operación aérea.

Hoy, apostar por aeropuertos diferentes al de la Ciudad de México, permite abrir más el horizonte y afrontar cualquier crisis. En este espacio también hemos dicho que administrar una línea aérea, independientemente del modelo, es como jugar al jenga, pues para ganar se debe mantener un delicado equilibrio.

Por eso no debe sorprendernos lo que hace Volaris, quien cerró el año 2025 transportando 21,605,682 pasajeros, nada mal para la aerolínea al mando de Enrique Beltranena.

Utilizando sus redes sociales informó:

<i>“Hoy reafirmamos nuestro compromiso con Jalisco anunciando 10 nuevas rutas y el próximo inicio de obras de la 1a etapa de la base de mantenimiento de @viajaVolaris en Guadalajara. </i> <i>Esto fortalecerá la conectividad nacional e internacional, y promoverá la generación de empleos y el desarrollo económico de la entidad.</i> <i>Gracias al gobernador del estado de Jalisco @PabloLemusN, a la Secretaria de Turismo @Mich_fridman, al Director de GAP @raul_revuelta y al Pdte Municipal de Tlajomulco @GerardoQuirinoV por trabajar en coordinación para que esto sea posible”.</i> Enrique Beltranena, CEO de Volaris

Nuevos vuelos de Volaris (Especial)

Así es, Volaris apuesta por la apertura de nuevas rutas en el estado de Jalisco, saliendo tanto del Aeropuerto de Guadalajara como el de Puerto Vallarta. Se trata de un total de 10 rutas, y 7 de ellas saldrán de Guadalajara, a:

Saltillo

Reynosa

Querétaro

San Luis Potosí

Zacatecas

Salt Lake City

Detroit

Y en el caso de Puerto Vallarta, los destinos son a Puebla, Aguascalientes y San Luis Potosí, para comenzar operaciones en este próximo mes de junio, muy “ad hoc” con la llegada de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

En otro posteo en sus redes sociales Enrique Beltranena mencionó:

<i>“En @viajaVolaris anunciamos el lanzamiento de 12 nuevas rutas desde Puebla, 9 nacionales y 3 hacia Estados Unidos.</i> <i>Esta es una señal clara de la confianza que tenemos en Puebla y en su potencial de crecimiento. ¡Queremos seguir construyendo, juntos, una historia de desarrollo, conectividad y oportunidades! </i> <i>Gracias al Gobernador del Estado de Puebla @armentapuebla_, a la Secretaria de turismo @josefinarodzam y al Secretario de desarrollo económico y trabajo @VictorGabCh por el esfuerzo conjunto que ha hecho posible este crecimiento.”</i> Enrique Beltranena, CEO de Volaris

Nuevos vuelos de Volaris (Especial)

La oferta de rutas que también comenzarán a operar en junio de este año, son las siguientes:

Bajío

Huatulco

Los Cabos

Villahermosa

Aguascalientes

Ixtapa-Zihuatanejo

Tuxtla Gutiérrez

San Luis Potosí

Los Ángeles, California

Nueva York (al Aeropuerto de Newark)

Houston, Texas

Como se podrán dar cuenta, se busca otras opciones de aeropuertos para operar, dejando de centralizar las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Esto permite una mucho mejor gestión del pasaje que busca no hacer conexión en el AICM, sino salir de otros puntos, como Guadalajara, Puerto Vallarta, y sobre todo Puebla.

¿Saben cuánta gente del estado de Puebla viaja diariamente en autobús para tomar un vuelo desde el AICM? Pues para que tengan una idea, hay diariamente 120 corridas que llegan tanto a la Terminal 1 como a la Terminal 2. Por eso la aerolínea de bajo costo tiene un total acierto al “atacar” un mercado que quiere viajar y que se puede ahorrar la ida al aeropuerto en autobús.

La aviación ha cambiado mucho, sin embargo, hoy encontramos personajes que se aferran a un pasado que ya no es viable. El modelo “low cost” es la forma ideal para diversificar operaciones y consolidarse en el gusto de los pasajeros.

Sabemos que hay distintos modelos de negocio dentro de la aviación, y hoy en nuestro país podemos elegir la línea aérea con la que se quiera volar, dependiendo de nuestros gustos, programas de lealtad, variedad de rutas, opciones de aeropuertos, precios, horarios, etc.

El miedo no es opción; el sol nace para todos los modelos de negocio; más bien nos hacen más faltas línea aéreas.