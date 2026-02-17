El mes de enero es complejo, porque en realidad es temporada baja, aunque la primera semana se considera todavía alta, de aquí a la Semana Santa, las líneas aéreas suelen explorar la posibilidad de hacer cambios o modificaciones en sus planes, pues la baja natural en la operación les permite precisamente dar “golpes de timón”, en caso de ser necesario.

En el caso de la aerolínea de bajo costo que comanda Juan Carlos Zuazua, el mes de enero ha sido muy positivo, pues obtuvieron un crecimiento general del 3.7% si comparamos este mismo mes, pero de 2025. Esto traducido en número de pasajeros significa 2.5 millones.

En el caso del transporte aéreo nacional este también se pudo observar un crecimiento del 5.0%, lo cual es el resultado de su consolidación dentro del mercado aéreo interno.

Ahora, Viva aumentó también su capacidad de asientos disponibles en un 1.9%, podemos ver en este caso un crecimiento del 2.6% en el mercado nacional, sin embargo, es otra historia en el mercado internacional donde se tuvo en el mes de enero una disminución del 0.5%.

Es importante observar el factor de ocupación, pues este nos indica cómo anda la aerolínea en cuanto a la preferencia de los usuarios, en este caso tuvo una ligera caída durante el mes de enero pasando de tener en 2025 un 85.4% a ahora en enero un 83.5%, en general, en los vuelos domésticos este factor fue del 84.6% en el mes de enero y en vuelos internaciones fue del 79.0%.

El director general de Viva, Juan Carlos Zuazua, manifestó a través de un comunicado lo siguiente:

“La demanda se mantuvo resiliente al inicio del año, con un aumento de 3.7% en el volumen de pasajeros impulsado por un crecimiento del 5.0% en el mercado doméstico. El factor de ocupación se situó en 83.5%, reflejando la normalización estacional posterior a los ajustes operativos de diciembre, que incluyeron afectaciones climáticas y la reasignación de capacidad internacional. A pesar de estos factores temporales y las inspecciones de motores Pratt & Whitney, nuestro enfoque se mantiene en la estabilidad operativa y la gestión proactiva de la capacidad.” Juan Carlos Zuazua, director general de Viva

En otra columna les comentaba los principales retos a los que se enfrenta la aviación y uno de ellos es lo que se conoce como “cadena de suministro”, y es que los conflictos bélicos no ayudan en nada al abastecimiento de materias primas que son fundamentales para la construcción de las aeronaves.

Por lo cual se sigue teniendo un déficit en cuanto a los aviones que se requieren, contra los que realmente se están entregando, esto hace que los planes de las líneas aéreas tengan que ser modificados ante la falta de equipos y en el caso de Viva, se enfrenta un problema que es mundial debido a fallas en los motores “Pratt & Whitney”, que le obliga a que tenga equipos en tierra.

Pero a pesar de estos obstáculos, Viva también ha demostrado y con creces que es una aerolínea que sabe ajustarse a los retos que le pongan enfrente, ha manejado crisis de la forma más inteligente y sobre todo no se queda lamiéndose las heridas y lamentándose por su suerte.

Razón por la cual sigue incrementando sus vuelos, anunciando nuevas rutas y viendo posibilidades de operación en distintas terminales aéreas que tal vez no suelen ser muy “llamativas”.

Y ese es el caso del vuelo a la Habana , Cuba. Viva sacó un comunicado para avisarles a sus pasajeros qué es lo que procederá con este vuelo, en estas últimas horas donde el bloqueo por parte de los Estados Unidos se ha recrudecido.

Les comparto el texto del comunicado oficial de la línea aérea publicado este 9 de febrero del año en curso:

“Ante la notificación emitida por las autoridades aeronáuticas de Cuba mediante un NOTAM dirigido a las aerolíneas, con vigencia del 10 de febrero al 11 de marzo, en el que se informa sobre una limitada disponibilidad de combustible para las aeronaves en el país, Viva informa que:

● Nuestra operación hacia La Habana continúa con normalidad. Los pasajeros que cuenten con vuelos reservados durante estas fechas no verán afectación alguna en sus itinerarios.

● Nuestras aeronaves estarán recargando el combustible suficiente en México que nos permita seguir operando los vuelos desde el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (AIFA), Monterrey, Mérida y Cancún.

● De igual manera, le recomendamos a nuestros pasajeros mantenerse al tanto de sus correos electrónicos, nuestras redes sociales oficiales y sitio web www.vivaaerobus.com en caso de que ocurriera alguna actualización al respecto.”

Va arrancando el año, a ver cómo le pinta esta línea aérea de bajo costo, esperemos que muy bien y también seguimos atentos a que el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) del vecino país, les de luz verde para operar los 13 vuelos que ya tenían planeados a los Estados Unidos y que se pensaron en torno al evento del Mundial de la FIFA.