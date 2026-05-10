Según fuentes de alto nivel —tres fuentes, como establecen los cánones del periodismo de investigación—, el Barça derrotó, y feamente, al Real Madrid por culpa de los desfiguros en México de la gobernante ultraderechista madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Los merengues saltaron a la cancha del estadio catalán absolutamente avergonzados por tantas tonterías de Díaz Ayuso en territorio mexicano; entonces, nomás no pudieron concentrarse frente a los culés.

La licenciada en periodismo Díaz Ayuso, ignorante según la calificó con objetividad la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo —esta última con un currículum académico muy superior, al ser licenciada en física y doctora en ingeniería energética—; decía que la muy obtusa señora Díaz Ayuso, defensora de Hernán Cortés y que apoya una idea de la Malinche francamente machista, gritará para justificar la derrota del Madrid que la culpa es del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez.

Según esa narrativa, Sánchez habría realizado un conjuro diabólico aprovechando la sintonía política en el encuentro internacional de Barcelona con líderes del “eje del mal”, a saber: el brasileño Lula da Silva, la mexicana Sheinbaum, el colombiano Gustavo Petro, el propio Sánchez y algunos más.

Eso sí, Díaz Ayuso confía en que Donald Trump, si sale de su bronca en Irán, castigará a tales líderes de izquierda y, de esa manera, el Madrid volverá a vencer al Barça. Los sueños, sueños son, diagnosticó algún poeta español.

¿Quién me dijo todo lo anterior? Ya lo confesé: tres fuentes de altísimo nivel sumamente confiables. Una de la Casa Blanca, otra de Moscú y la tercera de la partitura original del musical “Malinche” de un tipo llamado Ignacio (Facho) Cano.