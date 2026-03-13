Este 2026 cumple 20 años la aerolínea de bajo costo Volaris , que desde su fundación ha estado a cargo del contador público y administrador Enrique Beltranena. Se dice fácil, pero han pasado muchas cosas en las dos décadas pasadas. En las postrimerías del gobierno de Vicente Fox, vieron la luz muchas líneas aéreas de bajo costo, un nuevo modelo generado por la crisis que sufrió la industria después del 11 de septiembre del 2001, pues el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York cambió para siempre a la aviación.

En aquel lejano 2006, en México vimos nacer muchas líneas aéreas; hoy solamente dos continúan dentro del mercado aéreo, y una de ellas es Volaris, quien aprovecha su aniversario para hacer algunos anuncios importantes; desde avisar que va a cambiar el uniforme de sus “embajadores”, hasta reconocer que 104 de ellos son fundadores, y tienen una trayectoria de 20 años dentro de la compañía aérea.

Además de algo que ya les había comentado en una columna anterior: que el día 9 de este mes, Volaris reconoció la trayectoria de 13 capitanas y primeras oficiales que tienen en su haber 5 mil, 10 mil y 15 mil horas de vuelo, en el evento denominado “Noches de Altura”.

Que veinte años no es nada, dice el tango, pero aquí pensamos que es un soplo la vida, y la vivimos con el alma aferrada a los dulces recuerdos. En Volaris pasaron de tener operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) con solo dos aeronaves, a contar actualmente con una flota de 155 aviones, y ofrecen a sus usuarios 254 rutas, con destinos en México, en Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

He comentado en diferentes momentos que una línea aérea no crece de la noche a la mañana, que son años de perseverancia, y a veces de prueba y error; pero gracias a que la aviación es una industria extremadamente resiliente, hoy Volaris da trabajo a más de 7 mil personas, y durante estos 20 años ha logrado transportar a más de 280 millones de pasajeros.

Uno de sus grandes aciertos fue su apuesta por el tipo de equipos, aviones de la familia Airbus que son un verdadero caballito de batalla, ideales para la aviación de bajo costo. La flota de Volaris se compone de aviones de la familia A320 en sus varias versiones, que son aeronaves extremadamente eficientes, que han consolidado a la aerolínea dentro del gusto de público.

La antigüedad de su flota promedia 6.7 años, y Volaris está incorporando más aeronaves A320NEO que reducen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera, y ahorran combustible. Ahora bien, en materia de seguridad debemos destacar que este es el décimo año que de manera consecutiva obtienen su certificación IATA Operational Safety Audit (IOSA, por sus siglas en inglés), el programa de seguridad aérea para las líneas aéreas.

No hay que olvidar que en el mundo de la aviación “el sol sale para todos”, y los pasajeros ahora cuentan con diversas opciones para viajar. A través de un comunicado, Enrique Beltranena expresó: “Nuestro propósito siempre ha sido abrir oportunidades. Cada vuelo representa a alguien que se reúne con su familia, descubre un destino o persigue una meta”.

Como les comentaba, cuando arrancó motores Volaris en el AIT, en aquel 2006 contaban con apenas 249 trabajadores, quienes crearon las bases de lo que hoy es la aerolínea y por ello, la empresa tomó la decisión de reconocer a los 104 “embajadores”, que al día de hoy continúan colaborando para la línea aérea.

De la mano con el festejo de los 20 años, Volaris renueva uniformes , los cuales son sumamente característicos, y fueron creados por la diseñadora Mariana Luna, quien colaboró con la Universidad Iberoamericana, con la finalidad de darle un “nuevo aire” a la imagen de los trabajadores.

Nuevo uniforme de Volaris (Especial)

Además, se contó con el artista Eduardo Terrazas, encargado de crear los diseños de las mascadas y corbatas de los nuevos uniformes, que están inspirados en el “cosmos”, recordemos que la imagen o logotipo de Volaris está inspirado en la estrella Polaris, la estrella más brillante de la constelación de la Osa Menor.

Detalle a resaltar es lo que harán con los actuales uniformes, y es que, en lugar de simplemente desecharlos, serán transformarlos en neceseres de viajes y porta pasaportes, entre otros objetos, gracias a las manos de comunidades de artesanos de Oaxaca, quienes utilizarán las telas con la finalidad de evitar la contaminación ambiental, haciendo un modelo de “economía circular”, en donde se promueve el uso responsable de materiales, pero además apoya la economía local.

Durante estos 20 años Volaris ha tejido alianzas, y códigos compartidos, con líneas aéreas como Copa Airlines, TAG, Frontier, Iberia, Hainan Airlines, para beneficiar a sus usuarios con una mayor oferta de vuelos. Además, en estas dos décadas ha fortalecido sus programas de lealtad como “Altitud by Volaris”, y afianzado la experiencia Premium Plus en sus aviones, con asientos que están al principio de la aeronave, que suelen tener más espacio entre asientos, así como preferencia para el abordaje.

La tecnología va de la mano con este aniversario, y nos hacen saber que el 80% de la venta de boletos se hace a través de sus canales digitales y su aplicación móvil. Estas herramientas permiten la optimización de tiempo y recursos, siempre en beneficio de los clientes.

Hoy cuentan con un “asistente virtual” hecho con inteligencia artificial que sirve para acompañar al pasajero, desde la adquisición de su boleto hasta la planeación de su viaje, ofreciéndole la mejor forma de encontrar las tarifas más competitivas y brindarle recomendaciones útiles; un plus para aquellos que no están tan familiarizados con la aviación.

Para Volaris, la fuerza femenina en estos 20 años ha sido más que importante, y actualmente el 46% de la planta laboral son mujeres, y de ellas 118 están en el área de mantenimiento, un lugar que estereotípicamente era para los hombres; las mujeres también arreglan motores de aviones, y por supuesto, también gracias al compromiso con la IATA 25by2025, se ha incrementado la presencia de las mujeres en la cabina de mando de un avión.

No quiero finalizar sin hacer especial mención de la entrega de reconocimientos que hicieron a trece pilotos mujeres por sus horas de vuelo. Gracias a su esfuerzo y disciplina, pero sobre todo vocación, hoy son ejemplo a seguir para todas aquellas mujeres que quieran incursionar al mundo de la aviación piloteando una aeronave. En estos 20 años, suman ya 73 mujeres piloto, y contemplan llegar a 100, para finales de este 2026.

El vicepresidente ejecutivo de Volaris, Holger Blankenstein, externó durante la entrega de los reconocimientos: “el talento femenino refleja disciplina, liderazgo y una profunda vocación por la aviación. Su presencia fortalece la innovación, la toma de decisiones y la competitividad de organizaciones como la nuestra”.

La directora de compensación y desarrollo organizacional, Lucrecia Monsalvo declaró que “Las mujeres de Volaris han demostrado, una y otra vez, que el talento no tiene género. Nuestro compromiso es seguir generando condiciones para que ese crecimiento profesional continúe, sin etiquetas y sin cuotas, únicamente con base en mérito y oportunidad”.

Una de las homenajeadas, la capitán Mónica Alejandra Correa Usuga, aprovechó para externar que “A veces sí da miedo, pero hay que intentarlo y dar el esfuerzo necesario para lograr resultados”.

Me queda claro que Volaris está contento con su 20 aniversario; cierro con las palabras de Enrique Beltranena: “El futuro nos inspira. Seguiremos conectando más historias con un servicio accesible, responsable y alineado con nuestra visión de sostenibilidad”.