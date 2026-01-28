La semana pasada platicamos de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, llevada a cabo en Madrid, que además de ser una ventana enorme para la industria del turismo, también lo es para la industria aérea , porque las aerolíneas aprovechan para mostrar cuáles son sus rutas y su conectividad aérea.

VivaAerobus estuvo presente, por supuesto, y salió fortalecida, pues recién celebra tres años de una alianza estratégica con Iberia, la aerolínea bandera de España.

El convenio permite que los clientes que vuelan por Viva puedan adquirir boletos para viajar al continente europeo, pero también al Medio Oriente, todo desde la página web o su aplicación. Esto gracias al “código compartido” (codeshare: acuerdo comercial) que permite ampliar la red de destinos de la bajo costera de Monterrey.

En el mismo sentido, los usuarios de Iberia pueden conectar en México con más de 30 destinos, comprando los boletos en la página web de su aerolínea; esto facilita mucho la planeación de viajes, conexiones y sobre todo ahorra dolores de cabeza.

En la FITUR se reunieron los directivos de la aerolínea VivaAerobus y de la española Ibera, quienes firmaron un acuerdo para ampliar el código compartido que ya vienen trabajando ambas líneas aéreas. La ampliación contempla ofrecer a sus pasajeros promociones exclusivas, tarifas diferenciadas y lo más importante, vuelos personalizados “a través de la red de Grupo Iberia con un boleto de Viva.”.

Para María Jesús López Solas, directora comercial, de Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia, este nuevo acuerdo tiene una razón de ser:

“México es uno de los mercados más importantes para Iberia, ya que transportamos a más de 2,000 personas diariamente entre la Ciudad de México y Madrid. Esta alianza nos permite facilitar el turismo entre Europa y América, al facilitarle a pasajeros de ambos continentes una amplia red de destinos que les permitirán ampliar sus opciones para vacacionar y hacer negocios”

Las alianzas mediante códigos compartidos permiten una mejor gestión de las rutas a las líneas aéreas, pues en lugar de competir, se reparten el mercado; en este caso canalizan a los pasajeros desde el punto de partida, y al mismo tiempo amplían las opciones y diferentes formas de volar al otro lado del “charco”.

Viva e Iberia hacen que volar entre México y Europa sea más fácil que nunca (Especial)

Y es que ahora en México existe la opción de salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ), o del Aeropuerto Internacional de Monterrey, con la opción de conectar a más de 40 destinos en el continente europeo; además de España, con la red de Iberia se ofrecen destinos en países como Bélgica, Alemania, Francia, Hungría, Grecia, Reino Unido, Italia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Suiza, República Checa, y en Medio Oriente destinos como Catar.

En palabras de Javier Suárez, vicepresidente de Estrategia, Planeación y Alianzas de Viva:

“Hoy comunicamos un nuevo avance para demostrar nuestro compromiso con Iberia y con la conectividad en México. Con el fortalecimiento de esta alianza, nuestros pasajeros podrán comprar sus boletos en Viva y no solo para volar, conocer y enamorarse de una variedad de ciudades europeas, sino que también podrán acumular Puntos Doters para más tarde poder viajar a los mejores destinos turísticos, playas y ciudades que nuestro país tiene para ofrecer”.

Con el sistema de lealtad de Viva llamado “Puntos Doters”, los viajeros frecuentes de la aerolínea de bajo costo regia, podrán acumular puntos y canjearlos para volar también por Iberia. Con lo que se busca también incrementar su programa de lealtad que hoy tiene registrados a más de 10 millones de socios.

Estos programas de lealtad funcionan muy bien para acumular puntos en viajes y después, en caso de querer utilizarlos, pagar parte del costo del boleto con los puntos acumulados, sobre todo para el pasaje que es fiel a Viva y que es un viajero frecuente. Las líneas aéreas estimulan este tipo de programas precisamente por los beneficios que aportan en el mediano y largo plazo, y que al final, si uno sabe aprovecharlos, muchas veces el costo final de un viaje baja mucho de precio.

Iberia aprovechó el marco de la FITUR para anunciar que incrementará sus frecuencias a nuestro país a partir del 2 de junio de este año, en parte por la Copa Mundial de Fútbol 2026, y en otra porque cada vez hay más mercado interesado en viajar entre España y México. Para esa fecha comenzará el vuelo directo de Monterrey a Madrid, con tres frecuencias a la semana.

Buscan que los usuarios de Iberia aprovechen los 32 destinos con los que cuenta Viva en nuestro territorio nacional, para que conozcan la belleza del país. Con esto Iberia suma tres vuelos más a los que actualmente ya opera saliendo del AICM.

¡Enhorabuena a Viva y a Iberia!, porque los usuarios del transporte aéreo cada vez van sumando más opciones para elegir con quién viajar y cómo hacerlo. Y con el reforzamiento de esta alianza entre Viva e Iberia, las opciones para los pasajeros crecen por igual, para los nuestros y para los suyos.