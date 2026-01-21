Gracias a las estrategias de Ricardo Gallardo Cardona, San Luis Potosí consolidó nuevas rutas aéreas a nivel nacional operadas por Viva Aerobus, una a la Ciudad de México con llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA/NLU) y otra a Monterrey.

San Luis Potosí busca consolidarse como hub aéreo regional

Jesús Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, explicó que la ruta San Luis Potosí-CDMX comenzará con operaciones el 23 de marzo de 2026, con siete vuelos semanales de ida y vuelta, facilitando la conexión diaria a la capital del país.

Por su parte, la ruta San Luis Potosí-Monterrey iniciará con vuelos el 30 de junio, con una operación de tres a cuatro vuelos semanales, en la primera etapa.

San Luis Potosí abre nuevas rutas aéreas a Ciudad de México (AIFA) y Monterrey en 2026 (Cortesía)

Asimismo, se aseguró que el gobierno de San Luis Potosí busca consolidar al estado como un hub aéreo con más rutas a Monterrey, Guadalajara, Puebla y Chicago, con el objetivo de fortalecer la movilidad aérea alrededor del país.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para posicionar a San Luis Potosí como un punto estratégico de conectividad aérea a nivel nacional e internacional, atrayendo inversiones, turismo y nuevas oportunidades de desarrollo económico.