Hace un par de días me enteré del fallecimiento del abogado Jorge Isaac Gastélum Miranda; ¿quién era él? y sobre todo ¿qué relación tenía con Mexicana de Aviación? Y, ¿por qué en este enredo está inmiscuido Ricardo Salinas Pliego ?

Para responder las tres preguntas, viajemos en la historia, que comienza su escala descendente en junio de 2010, cuando el entonces dueño de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) Gastón Azcárraga nos reunió a los sindicatos para hacernos unas propuestas:

Al gremio de sobrecargos, representado por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) -del cual en ese momento yo era representante-, la empresa nos puso tres posibles “soluciones”:

• Recortar de 1,350 sobrecargos a 822, y en adelante trabajar bajo las condiciones del contrato de Mexicana Link, la aerolínea regional que se había creado en 2009 y cuyo contrato lo detentaba el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), o

• Comprar la marca (el nombre comercial) por $1.00 (literal, un peso 00/100 M.N.), y pasados seis meses podríamos ponerle el nombre que quisiéramos a una hipotética nueva línea aérea, o

• Quebrar la empresa

Con esas cartas sobre la mesa, a principios del mes de agosto de 2010, Gastón Azcárraga vendió las acciones de NGA por $1,000 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) a una empresa que se creó al vapor, que bautizaron con el nombre “Tenedora K” y el dueño era Jorge Gastélum Miranda. Cuando se cuestionó sobre la legalidad de la ridícula operación al entonces secretario del trabajo y previsión social, Javier Lozano Alarcón, él se defendió declarando que “era un acuerdo entre particulares”.

Así es, dejando a un lado que las líneas aéreas son concesiones que el gobierno federal otorga a particulares para su explotación, la administración de Felipe Calderón con eso se lavó las manos de cualquier responsabilidad con las empresas que conformaban Nuevo Grupo Aeronáutico.

Una vez con las acciones en la mano, Tenedora K solicitó de inmediato una reestructura en los contratos colectivos de trabajo que NGA tenía con pilotos, trabajadores de tierra y sobrecargos.

Por parte de ASSA de México, les puedo decir que un grupo de compañeros estuvo varios días en el Edificio Omega (Campos Elíseos 345, Colonia Chapultepec) trabajando un nuevo contrato colectivo, que hiciera “viable” esa reestructura, para que la empresa pudiera seguir adelante.

Sin embargo, el 28 de agosto del 2010, Tenedora K tomó la determinación de “bajar la cortina”, a pesar de que ya se había solicitado entrar a concurso mercantil y que este proceso permite que las empresas sigan laborando, pero en nuestro caso “nos cortaron las alas”. Y no solo esto, el gobierno de Felipe Calderón impidió en todo momento el proceso de venta de la aerolínea, por la que pedía 300 millones de dólares.

El 9 de enero de 2022, en un reportaje de la revista Proceso trascendió que Jorge Gastélum Miranda pretendía hacer el “negocio de su vida” al vender las acciones de NGA por más de 9 millones de dólares, y vaya que sí, si las compró por tan solo mil pesos.

Me parece pertinente rescatar la nota de La Jornada que escribieron Gustavo Castillo y Fabiola Martínez el 12 de julio de 2013 titulada “Jorge Gastélum, un experto en el diseño de restructuras fallidas” y quiero citar textual:

“En julio de 2005, el abogado Jorge Gastélum Miranda fue detenido en Alemania luego de permanecer prófugo casi tres años para evitar ser juzgado por defraudar al fisco con recursos generados por el Consorcio Azucarero Escorpión, conocido como Grupo Caze. En la actualidad es propietario de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico, que compró por mil pesos a Gastón Azcárraga, presidente de Mexicana de Aviación.”

El gobierno de Calderón sabía perfectamente quién era este personaje y aún así permitió la venta de las acciones de NGA, o sea de Mexicana y las demás empresas por un peso, así, y sin pagar impuestos ni nada.

Vale la pena si pueden leer el reportaje de Proceso titulado “Pleito oculto SAT-Salinas Pliego por trampas con las acciones de Mexicana de Aviación”, y esto porque Jorge Gastélum, hasta antes de su fallecimiento, formó parte del Consejo de Administración de Grupo Elektra.

En el reportaje informan que Grupo Elektra formó un papel preponderante en la quiebra fraudulenta de Mexicana de Aviación, que utilizó mediante alquimia financiera el descuento de miles de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la empresa de Salinas Pliego.

Y cito textual porque de verdad es una joya: “Por lo menos entre 2010 y 2012 Grupo Elektra descontó de sus estados contables 14 mil 457 millones 857 mil pesos derivados de acciones de Mexicana de Aviación que había comprado por poco más de 600 millones de pesos. Y por si fuera poco, volvió a descontar este monto de sus resultados consolidados en el ejercicio fiscal de 2013.”

A toro pasado puedo afirmar ya con la contundencia que se merece, que el gobierno de Felipe Calderón con todo conocimiento de causa fue el que permitió una adquisición no nada más ilegal, sino inmoral de las acciones de Mexicana de Aviación, perjudicando con ello a más de 8,500 trabajadores y sus familias, en aras de sus negocios y tropelías.

Detrás toda historia existimos seres humanos a quienes nos desgraciaron la vida para siempre, desde tener que deshacernos de los pocos bienes que teníamos para sobrevivir, hasta ya no poder aspirar a una jubilación digna. En mi caso cada vez más me pesan los años, y recordar a todos mis compañeros que fallecieron en la precariedad duele, y mucho.

El daño que se nos hizo a los trabajadores, con la complicidad del gobierno de Calderón, quienes impidieron el regreso de Mexicana a los cielos y todo, para ayudar a sus “amiguitos” a “evadir impuestos”. Para el gobierno actual es imperante que tome nota de estos casos y que impida que algo así se vuelva a repetir.