El trabajo detrás de una línea aérea no es nada sencillo, es arduo y constante; todos los días se debe ser sumamente meticuloso con la operación, y además tener la suficiente capacidad para adaptarse positivamente a situaciones adversas, eso que ahora llaman resiliencia, porque son muchos los retos a los que se enfrenta día con día.

En VivaAerobus, a cargo de Juan Carlos Zuazua, le han apostado al modelo de bajo costo, sin centralizar las operaciones en esta olla de grillos a la que conocíamos como Distrito Federal. Por el contrario, de manera inteligente situaron su principal base de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, y gracias a ello muchos de sus vuelos no tienen que pasar por el ajetreado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Esto trae consigo enormes ventajas de conectividad para Viva, y hay que sumar las alianzas pactadas, por ejemplo con la española Iberia para “brincar el charco”, o con Aerus para vuelos de corto alcance.

Por ningún motivo se debe olvidar que Viva es una de las aerolíneas que confió en el proyecto del AIFA, como una opción sólida para lograr una mayor oferta de vuelos, y por eso el Felipe Ángeles es otra de las bases en que opera, echando mano de una amplia visión para gestionar la aviación, de modo disruptivo e innovador.

A través de un comunicado la aerolínea nos comparte el sentir de su director, Juan Carlos Zuazua, que expresa:

“El tráfico de pasajeros aumentó 1.9% durante febrero, impulsado por un crecimiento del 3.1% en el mercado doméstico. A pesar de la estacionalidad típica del primer trimestre y de disrupciones operativas hacia el cierre del mes, nuestro factor de ocupación se situó en 84.6%, reflejando la efectividad de nuestros esfuerzos de asignación de capacidad. Mantenemos una postura operativa flexible, gestionando proactivamente la capacidad para ajustarnos a las condiciones del mercado y garantizando la confiabilidad frente a las revisiones de motores de Pratt & Whitney”

En efecto, dentro de la aviación el mes de febrero se considera “temporada baja”, y lograr un crecimiento del 1.9%, comparado con el mismo periodo de tiempo de 2025, es un gran logro, y todavía más alcanzar el factor de ocupación del 84.6%, en general.

Porque en el mercado de vuelos nacionales, el factor de ocupación de Viva fue del 85.9%, y del 78.7% en el mercado internacional, cifras destacadas para un mes que se considera “bajo” dentro de la industria aérea.

Hay que estar atentos; son números optimistas, de cara a la Semana Santa . Espero que les vaya super bien. Hay que entender que en esta industria no se ve un crecimiento constante, ¡no!, más bien es una especie de montaña rusa, que sube y baja constantemente; el chiste radica en hacerlo de la mejor manera posible.

A las caídas hay que verlas como enormes áreas de oportunidad, porque permiten hacer reajustes en la operación; eso es de vital importancia dentro de la gestión de una línea aérea, pues a diferencia de otro tipo de negocios, en la aviación se vale lanzar rutas, y luego cancelarlas sin ningún sentimiento de culpa, porque se hace una exploración.

A veces lo que se trabaja y proyecta dentro de la oficina no se refleja en el día a día, y por eso es importante ir ajustando la operación sobre la marcha, aunque esta se planea con meses de anticipación. Es correcto, así de “rara” es la aviación, porque debe ser extremadamente cuadrada, pero lo suficientemente flexible.

Por cierto, si no han tenido la oportunidad de viajar recientemente por Viva, de aquí al Mundial los anuncios de bienvenida, como el de poner atención a la demostración de seguridad, así como la despedida, corren a cargo de Enrique “El Perro” Bermúdez; de verdad que son la mar de simpáticos, y son en razón de que Viva es la aerolínea oficial de la Selección Mexicana.

Quiero felicitar a todos los trabajadores de Viva que la convierten en una excelente opción para viajar en el modelo de bajo costo, una aerolínea joven y muy dinámica.