Argentina aprueba polémica reforma laboral con jornadas de 12 horas

El Congreso de Argentina aprobó este viernes 27 de febrero la Ley de Modernización Laboral, que permite implementar esquemas de jornadas de trabajo de hasta 12 horas diarias.

De acuerdo con la información, esta polémica reforma laboral se aprobó con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, aunque su implementación será bajo ciertas condiciones.

Congreso de Argentina aprueba reforma laboral con jornadas de hasta 12 horas

Mientras en México se legisla para reducir la jornada laboral, Argentina ha propuesto la implementación de un nuevo esquema que permite que el trabajador labore hasta 12 horas.

El nuevo esquema introduce la posibilidad de trabajar 12 horas días, siempre y cuando exista acuerdo entre empleador y trabajador y se respeten las 48 horas semanales y días de descansos.

El Congreso espera que con la reforma laboral de Argentina, que modifica la normativa de 1976, mejoren sustancialmente las condiciones de trabajo, como:

Alternativas al pago de las horas extra

Derecho a huelga

Disminuir la actividad sindical

La reforma laboral se aprobó en el Senado argentino desde el pasado 11 de febrero, por lo que fue enviada a la Cámara de Diputados, donde se aprobó con modificaciones, y regresó al Senado para su ratificación.

Cabe mencionar que durante este 27 de febrero, mientras se discutía la reforma laboral, cientos de personas se manifestaron frente al Congreso de Argentina para protestar contra la ley.