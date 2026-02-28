El viernes 27 de febrero se registró una tragedia aérea en Bolivia, debido a que un avión modelo Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas sufrió un accidente que dejó varias víctimas.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los hechos ocurrieron en una avenida de El Alto, que está a unos cuantos kilómetros del Aeropuerto Internacional de La Paz.

Sobre el fatídico accidente, reportes señalan que la aeronave trasladaba una importante cantidad de dinero en efectivo, motivo por el que decenas de personas realizaron actos de rapiña.

Tragedia aérea en Bolivia en aeropuerto dejó 15 muertos y varios heridos

La tarde del 27 de febrero, un avión de las Fuerzas Armadas de Bolivia protagonizó una tragedia aérea debido a que se desplomó dejando un saldo fatal de varios muertos y heridos.

En torno a ello, los reportes que circulan refieren que el accidente ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto de La Paz, dejó un saldo fatal de al menos 15 personas muertas y más de 30 heridos.

At least 15 killed, 30 injured after Bolivian Air Force plane crashes in #ElAlto#Bolivia pic.twitter.com/HS4s9woRyE — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) February 28, 2026

Asimismo, se indica que antes de precipitarse, el avión sobrevoló una zona fuera del límite del aeropuerto y comenzó una trayectoria errante hasta que se estrelló sobre la avenida Costera.

En videos que circulan en redes sociales se muestra que tras desplomarse, la aeronave sufrió daños de gravedad, así como decenas de automóviles que terminaron destruidos luego del impacto.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa de Bolivia no ha confirmado las causas del desplome, pues se siguen las investigaciones por una posible falla técnica o un error en la maniobra de aterrizaje.

Reportan rapiña tras accidente en aeropuerto en Bolivia

Luego de la tragedia aérea en Bolivia que dejó varias víctimas, se informó que vecinos de la zona aledaña al aeropuerto en la que se desplomó la aeronave cometieron actos de rapiña.

Con respecto a lo anterior, medios locales dieron a conocer que la aeronave modelo Hércules C-130 de las Fuerzas Armadas de Bolivia trasladaba una fuerte cantidad de dinero en efectivo.

Por tal motivo, los billetes se regaron sobre las calles, lo que motivó a los habitantes a movilizarse para llevarse consigo el dinero, ignorando los riesgos de una posible explosión.

Ante la situación, la Policía local se desplegó para dispersar a los civiles, lo cual se logró luego de que los uniformados arrojaron gases lacrimógenos que terminaron por replegar a las personas.