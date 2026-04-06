Jean-Michel André Jarre Pejot, es un músico, compositor e intérprete francés de música electrónica. A su vez, es hijo del gran Maurice Jarre, músico de bandas sonoras de famosas películas como “Lawrence de Arabia”, “Dr. Zhivago”, “La Sociedad de los Poetas Muertos”, “Gorilas en la niebla”, y “Pasaje a la India”, por mencionar tan solo algunas.

Con ese enorme background, no es nada extraño que Jean-Michel sea uno de los más grandes exponentes de la música electrónica. Y es que la carrera de Jarre Pejot tomó tal relevancia que en 1986 fue invitado a celebrar los 25 años de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA , por sus siglas en inglés); veamos cómo la página oficial reseña al músico francés:

“El evento Rendez-vous Houston se organizó para conmemorar el 25º aniversario de la NASA.

“Concebido en la intersección de la música, la ciencia y la tecnología, tuvo lugar pocas semanas después de la tragedia del Challenger e incluyó un homenaje al astronauta y músico Ron McNair, quien originalmente iba a actuar en directo desde el espacio.

“El 5 de abril de 1986, 1.3 millones de personas se reunieron en Houston: un momento que conectó la Tierra y el espacio a través de la música”.

De este evento surge una anécdota, se supone que parte de la composición Last Rendez-Vous, iba a ser interpretada en el saxofón por el músico, físico y astronauta Ronald Ervin McNair, quien lamentablemente perdió la vida en el desastre del transbordador espacial Challenger, justamente en enero de 1986.

Iba a ser la primera pieza que se grabase en el espacio exterior, pero ya no fue posible. En el mismo año 1986 se llevó a cabo el concierto “Rendez-Vouz” en Houston, y fue dedicado a la tripulación que perdió la vida en el Challenger, y quedó grabado en un disco con un concierto en 1987, celebrado en la ciudad natal de Jarre llamado “En concert: Houston/Lyon”.

Este 2026 precisamente se conmemoran 40 años de la invitación por parte de la NASA a Jean-Michel Jarre, coincidiendo justamente con la misión espacial Artemis II que está dando la vuelta a la luna y regalándonos imágenes maravillosas del planeta tierra.

Ahora, se estarán preguntando: ¿por qué se menciona al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el título de esta columna? ¿Qué tiene que ver en este asunto? Pues bien, empecemos por decir que la música de Jarre está ligada no solo a la industria aeroespacial, sino también a la de la aviación.

Dejen les platico la historia. Durante la cobertura que hice del Cuarto Informe de Labores del AIFA, me encontré con una persona que me platicó de cuando se estaba trabajando en levantar el aeropuerto, como muchos ya deben saber -y si no yo les paso el dato- la zona de Santa Lucía es conocida como tierra de mamuts; sí, los antepasados de los elefantes.

Por eso, cuando uno va llegando a la terminal aeroportuaria podemos ver una escultura compuesta por una familia de mamuts, y no nada más eso, sino que dentro del complejo aéreo existe un Museo del Mamut .

Pues bien, resulta que el disco anterior al “Rendez-Vouz” de Jean-Michel Jarre, fue publicado en 1984, y llevó por nombre “Zoolook”. El álbum cuenta con siete piezas musicales, y se destaca la primera. Una canción llamada “Ethnicolor”, que es precisamente la que me recomendaron escuchar.

“Ethnicolor” dura 11 minutos 48 segundos, y es compleja por su enfoque en la diversidad cultural. A través de una mezcla de sonidos electrónicos y fragmentos de voces en diferentes idiomas, Jarre crea una atmósfera que refleja la riqueza y la variedad de las culturas del mundo. La canción crea un paisaje sonoro futurista y profundamente humano y subraya la idea de que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos experiencias y emociones comunes.

Lo que me pareció más interesante es que esta pieza musical emula -entre muchos otros- el sonido de los elefantes, con la intención de transportarnos a un “zoológico”, y es imposible no relacionar, en cadena, que el AIFA y Santa Lucía son tierra de mamuts.

Llámenlo si quieren deformación profesional, pero si ponen atención a este sonido que hacen los elefantes, uno puede escuchar el sonido de un avión en carrera de despegue, lo cual lo vuelve sumamente interesante. La pieza es tan inmersiva y monumental que te transporta a un mundo totalmente distinto.

Jean-Michel Jarre sugirió hace 40 años conectar diferentes culturas y mostrar cómo se entrelazan en el mundo moderno, sin dejar de hacer una crítica a la globalización con la repetición de get-mean-job (conseguir un trabajo malo) y la lucha por la supervivencia en un mundo cada vez más competitivo; pero definitivamente destaca su reflexión sobre la interconexión de la humanidad en la era digital.

Zoolook es un álbum innovador, tanto que combinando sonidos, 42 años después nos hacen recordar al AIFA. Son de esas curiosidades que si lo planearan no sale. Puede ser por el azar -o no- que de pronto y sin pensar, una pieza de música electrónica francesa de 1984, mediante los sonidos entre voces, sintetizadores, y la simulación del barrito de un elefante, evoque al motor de un avión en pleno despegue, y nos haga pensar en el AIFA y sus mamuts.

Les invito a que se den la oportunidad de oír esta “canción” y juzguen ustedes mismos; para mi es una anécdota muy simpática que quise compartir, en el marco de la participación de este músico dentro de la industria aeroespacial, y que ahora le ha puesto una banda sonora al AIFA.

Sobre todo porque Ethnicolor fue tocada en el concierto “Rendez-Vous Houston / Cities in Concert, Houston-Lyon” tanto en 1986 como en 1987. Tal y como lo pensó su autor al momento de crearla, demuestra que todos estamos conectados, y en estos momentos en que estamos metidos en un conflicto bélico que no pedimos, al mismo tiempo podemos ver en ata definición la maravilla que es el planeta Tierra, recordándonos que es nuestra casa, y debemos cuidarla.

Aterrizando las ideas, concretamente en lo relativo al AIFA, una vez más los invito a que no se dejen llevar por todas aquellas narrativas negativas que insisten en que este aeropuerto es un fracaso; no es cierto, los números hablan por sí solos: octavo lugar en número total de pasajeros transportados, sexto lugar en número de pasajeros domésticos transportados y primer lugar como transporte de carga total e internacional en el mes de febrero; y estamos ansiosos de ver el estreno del Tren Suburbano al AIFA.