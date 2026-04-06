La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la alta afluencia de turistas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante la Semana Santa.

A través de redes sociales, Claudia Sheinbaum señaló que el AIFA albergó los viajes de 164 mil personas y más de mil 200 vuelos durante las festividades.

Las cifras corresponden a los usuarios que pasaron por el AIFA los días que van del sábado 28 de marzo a domingo 5 de abril.

Aunque a algunos no les guste, el AIFA tuvo, de lunes a domingo de Semana Santa, 164 mil 525 pasajeros en 1,233 vuelos. Aquí algunas imágenes de hoy domingo al mediodía. 😊 pic.twitter.com/VA6fW3oqJh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 6, 2026

AIFA comparte experiencia de usuarios

El sábado de gloria, algunos usuarios y usuarias del AIFA compartieron sus experiencias, quienes provenía de:

Colima

Guerrero

Nuevo León

Otros estados

El AIFA publicó en su cuenta una foto que circuló en redes sociales, misma que se aseguró fue hecha con Inteligencia Artificial, la cual sería sin toma panorámica.

El aeropuerto no se refirió a lo comentado en redes sociales sino solo a mencionar que los mexicanos disfrutaban su asueto de Semana Santa.

Dichas fotos sobre el paso de turistas por el aeropuerto se publicación tanto 2 como el 3 de abril.

Secretaría de Turismo de Claudia Sheinbaum: turismo en Semana Santa es un motor económico

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del gobierno de Claudia Sheinbaum, el turismo religioso es un motor de desarrollo económico y social que impulsa la prosperidad compartida.

Y es que anualmente el turismo religioso moviliza a 40 millones de mexicanas y mexicanos, así como una derrama económica de 25 mil millones de pesos.

El turismo religioso, incluida la Semana Santa, beneficia a sectores como playa, cultura, pueblos mágicos, gastronomía y más.