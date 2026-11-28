Ximena Santaolalla, la escritora, hizo pública su denuncia contra su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, expresidente de Grupo Radio Centro, a quien acusa de haber abusado sexualmente de ella durante nueve años de su infancia. Décadas de silencio…

Solo las víctimas lo saben, solo ellas o ellos lo viven… no importa cuántos años hayan pasado. El abuso, el momento o los momentos y el escenario vuelven, todo se repite... todo; durante el día, la noche, en los sueños… el abuso sexual destruye, hace añicos la vida, la autoestima de quien lo sufre.

El silencio obligado por la vergüenza o por la amenaza. El perpetrador, en la mayoría de los casos impune, busca otras víctimas; su siniestro y enfermo deseo es insaciable.

En cualquier momento de la vida “cotidiana” la pesadilla vuelve, el sometimiento, el terror, el silencio… Todo o cualquier cosa lo revive: ya sea porque viste unas manos iguales, o por la corpulencia parecida de alguien que está frente a ti, por lo rizado de su cabello, o por la zona por la que estás caminando, o por algún comentario en alguna plática. El torbellino del dolor y la vergüenza revive y te envuelve, atrapándote para regresarte a la fuerza al pasado, a aquel lugar en el que fuiste sometida.

Pueden pasar cinco, diez, veinte, cincuenta años… Todo vuelve, está carcomiéndote por dentro… Nunca dejas de preguntarte: ¿quién o cómo serías si eso no te hubiera sucedido? Es doloroso recordarte cuando sentías que no encajabas en ningún lugar, que eras despreciable, que te odiabas a ti misma.

Conozco muy bien a alguien que ha luchado por sobrevivir a un abuso. Era una niña de seis años de edad que guardó silencio más de una década. Y cuando se lo “confesó” a su mamá porque no podía más con esa “culpa”, supo que el maldito abusador, que había estado de visita durante muchos meses en su casa, había sido atropellado por un camión en Nueva York y que había muerto… ¿Existirá el infierno? ¿Seguirá vivo ahí?

Ella estaba viendo durante sus vacaciones escolares, un mediodía, una película de vampiros… Aparecía Drácula, listo para atacar a una mujer que dormía. La observaba por la ventana, el paisaje era lúgubre, negro; se escuchaba el susurro aterrador del viento; los árboles desnudos detrás de él parecían seres muertos... todo oscuro; sobresalían sus blancos colmillos y su camisa cerrada con un broche. En ese momento, tocaron el timbre. Ella se sobresaltó, como si el vampiro se hubiese salido de la pantalla para tocarle el hombro.

Llegó el engendro a instalarse. Los padres de la niña lo recibieron porque era sobrino de su mamá. Ella es incapaz, no puede, no quiere revivir o pensar siquiera, cuando platicamos, de decirme cuánto tiempo estuvo viviendo el hombre ahí. Tampoco me ha dicho cómo ocurrieron las cosas ni cómo empezaron. Solo que este enfermo la agarraba en cualquier momento después de que ella regresaba de la escuela… Cualquier oportunidad era aprovechada. Ella me dice que su mente está bloqueada… que no quiere recordar más, ni siquiera intentarlo.

Me cuenta que a los seis años su vida fue destrozada, hecha añicos. Que caminaba por el enorme patio de su escuela, preguntándose en silencio: “¿por qué soy yo?, ¿para qué existo? Estoy horrible, mi piel, mis brazos… me gustaría ser aquella niña, la que sea, menos ser yo. Tengo que esconderme…”. No había dónde.

Las campanadas de los recreos le decían que la tortura vendría pronto. A la tercera tendría que subirse al camión para que la llevara a su casa, al infierno, a lo negro, al pánico. Solo veía su falda plegada a cuadros café con blanco, y al parar el camión naranja número 7, lo primero que veía era a su agresor con los brazos extendidos en el quicio de la ventana y sonriendo. Esperándola el maldito… Él sí sabía las horas, cómo leer el reloj. Ella entraba y él ya estaba en el patio de loseta roja, para cargarla y darle vueltas, mientras su mamá reía al ver que su sobrino jugaba con su pequeña hija. Esas manos… esas malditas manos.

Ella quería gritar; el pánico le arrancaba la voz… hacía esfuerzos por soltarse, pero él era mucho más grande que ella. Nadie se dio cuenta. El abusador instaba a sus papás para que salieran al cine, a cenar; les decía que él cuidaría de ella y de sus hermanos.

Me cuenta que ella con las palabras amordazadas, veía con ojos suplicantes a su mamá para decirle que no se fuera, que no la dejara… Y eso sucedió, quién sabe cuántas veces. Las suficientes para que nunca viviera la vida que pudo haber vivido, de no haber sido abusada por ese monstruo. Que le arrebató todo, todo lo que ni ella comprendía qué era, hasta años después. Noche tras noche, aterrada por el recuerdo, por el silencio. Pánico de saber que podría volver… Durante muchos años durmió hecha un ovillo, protegiéndose…

Ha pasado más de medio siglo. Y ella sigue sin poder decir mucho… ha luchado cada día, cada hora, cada segundo para construir la vida que pudo haber sido.

Su única esperanza, me ha dicho, es que el día que llegue su fin, que no haya nada, nada que le arruine ese momento, el de la partida. ¿Hacia dónde? Quién sabe… Pero que quiere irse satisfecha por haber construido su vida, por haber sido capaz de bloquear aquellos recuerdos que la reducían a nada y que la llenaban de tristeza, de vergüenza; por haber sido capaz al ver manos con anillos, cuerpos y cabellos de ciertos hombres, pueda, con más facilidad bloquear, bloquear, bloquear, esos momentos de sometimiento, en el que solo deseaba no existir. Ella afirma que jamás podrá olvidar. Y mucho menos que la hayan dejado sola. Ni su mamá ni nadie le preguntaron cómo se sentía, qué necesitaba... La dejaron sola.

Es un arduo trabajo emocional que compartido pierde un poco de peso. Nadie entenderá nada, o pocos, las consecuencias eternas… Seamos más empáticos con las víctimas y más mucho, mucho más severos con los abusadores.

La indignación contra el abuso sexual es pasajera. La gente se indigna y olvida. Muchos se preguntan: ¿por qué no denunció antes? ¿Cuántas Ximenas hay que aún son víctimas por la mordaza de la vergüenza, del pavor de contar?… ¿¡Cuántas!?

Ese violador, ese enfermo no basta con que renuncie, tiene que pagar por lo que le hizo a Ximena… Y así, todos los que están ocultos, o frente a una ventana esperando a su víctima.