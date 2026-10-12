Zacatecas proviene del náhuatl y significa: “habitantes de la tierra donde abunda el zacate”. Hoy en día sería: “habitantes de la tierra en los que abundan los Monreal”.

Ricardo, líder del clan, no cejó hasta convertirse en gobernador del estado, su entonces partido el Revolucionario Institucional no lo designó para contender, entonces vio abierta la puerta del PRD, se despojó indignado de las prendas tricolor y se vistió pronto de amarillo. Ganó la gubernatura en 1998, convirtiéndose en el primer mandatario “no priista”.

Todos los hermanos se despabilaron, y se interesaron por la política, eso sí, por el bienestar del estado, los años fueron pasando, la familia fue creciendo y cargos fueron entregados… La familia Monreal podría conformarse por lo menos de sesenta integrantes, entre hermanos, esposas, hermanas y cónyuges, hijos e hijas.

Entre ellos, Verónica Díaz Robles quien contrajo matrimonio con Luis Enrique Monreal Ávila y tuvieron dos hijos. Díaz ha ocupado varios cargos: de 2008 a 2010 fue gestora en el ayuntamiento de Fresnillo, presidido en ese periodo por David Monreal, su entonces cuñado, y ahora excuñado, pero siempre tío carnal de sus dos hijos.

Después, Verónica trabajó en el área de comunicación social del Senado de la República, donde fue subdirectora de Difusión entre 2013 y 2018. En las elecciones estatales de 2018, fue electa diputada de representación proporcional a la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas. No concluyó el periodo, ya que fue nombrada delegada de “Programas para el Desarrollo” de Zacatecas, de esos puestos que nadie sabe qué hacen además de cobrar un buen salario. En 2023 presentó su renuncia a la delegación para buscar la candidatura al Senado.

Verónica Díaz y Saúl Monreal ganaron las elecciones al Senado; dos de los tres que representarían a Zacatecas. La influencia, la fuerza monrealista continuaría, el aliento exhalado por todos ellos coronarían el “cerro de la Bufa”.

Su siguiente paso: la gubernatura… Saúl, por ser hermano del actual gobernador, tendría el gran obstáculo del nepotismo, ella, Verónica, no, porque solo es la exesposa de Luis Enrique Monreal, no es consanguínea, aunque ha estado activa en el gobierno de su excuñado. No, no seamos duros con Verónica, ese no es nepotismo, son casualidades del amor.

Caminos arduos han tenido estos zacatecanos que aman a su tierra, Saúl habrá de resignarse o vestirse de otro color como lo hizo su hermano Ricardo ya que Verónica Díaz ganó las encuestas y quedó como “coordinadora”; hay que decirlo con claridad: es la candidata a la gubernatura de Zacatecas por Morena.

La influencia de Ricardo el líder del clan es fuerte. Él anda por todos lados, con ases negros y rojos bajo las mangas. Se alejó de “su estado” para asentarse en la capital de la república, labrar el camino para que su descendencia y amigos tuvieran menos obstáculos.

Ricardo el cacique, anda de un lado a otro, no para, hace alianzas, las rompe, las enmienda, las rearma, las acomoda… Monreal está en todos los eventos, en todos lados, y con todos. Amigo íntimo de Pedro Haces, líder sindical mexicano, otro oscuro miembro de Morena, con el que viaja en helicóptero…

Después de ser delegado de la Cuauhtémoc, Monreal le “cedió” la alcaldía a Sandra Cuevas. Todo bajo acuerdos susurrados que hicieron eco después… La elegante alcaldesa Cuevas, la que andaba en territorio disfrazada de policía, la que barría las calles de la alcaldía para poner el ejemplo, apoyaría a la hija de Ricardo, Caty Monreal para sucederla en el cargo, pero Sandra no cumplió, Caty Monreal, la empresaria gasolinera, perdió…

El clan Monreal observa todo desde el cerro de la Bufa, desde ahí contemplan “su” estado y sus alrededores, ven los caminos, las bifurcaciones, los impedimentos y la única para poder continuar en el poder, afianzar el cacicazgo, solo que de manera velada, es Verónica Díaz.

La trayectoria de Díaz no es pulcra. En 2022 fue señalada por un presunto conflicto de interés; contratos otorgados por la delegación que encabezaba “Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar” a una empresa de su sobrina política.

Se hizo público que Multiservicio La Plata, de la que es socia Catalina Monreal Pérez, hija de Ricardo, obtuvo desde 2019, contratos de la delegación de Bienestar en Zacatecas, solo 71, y, al menos 59 por adjudicación directa, por alrededor de 3.2 millones de pesos. Según la investigación, Díaz, su tía, -no consanguínea- firmó como titular de la delegación algunos de esos contratos pese a que desde 2017 era pública la participación de su sobrina en la empresa. La sonriente “Caty”, la excandidata a la alcaldía Cuauhtémoc, dijo que nunca tuvo funciones administrativas en la empresa, que la relación comercial con la dependencia era anterior y que Díaz ya se había separado de su tío Luis Enrique.

Ricardo Monreal dijo que llevaban once años separados, y al final, que el divorcio había sido en 2021, en fin, qué importa la fecha… Lo que indigna es el la mentira, el engaño, porque si Verónica Díaz se convierte en gobernadora del estado, la continuidad del poder de los Monreal, seguirá… el cacicazgo se afianzará. Sus tentáculos seguirán abarcando todo.

Morena designó a Verónica Díaz Robles como la “coordinadora” estatal de los Comités de Defensa de la Transformación de Zacatecas.

Opositores y algunos militantes acusan la designación como una imposición del “clan Monreal”. Ricardo Monreal, el ajonjolí de todos los males, ha salido en defensa de la trayectoria de su excuñada Verónica, señalando que es injusto atacarla por un vínculo político derivado de un matrimonio previo.

El cacicazgo en Zacatecas se refiere al control político, económico y territorial ejercido de manera centralizada por un individuo o un grupo familiar específico sobre el estado o regiones clave como Fresnillo. Ahí nacieron los Monreal, de ahí partieron…

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que Verónica Díaz Robles ganó las cinco encuestas realizadas en Zacatecas. El anuncio fue recibido con gritos de “fraude” y “fuera el monrealismo”.

¿Una candidata impuesta por Ricardo Monreal? ¿A cambio de qué? ¿Zacatecas otro estado a entregar a la oposición así como Nuevo León?

“No mentir, no robar, no traicionar”, palabras que volvió a pronunciar el expresidente Andrés Manuel López Obrador en su última aparición. ¿Ariadna Montiel, Citlalli Hernández han hecho oídos sordos? ¿La ambición y arrogancia carcomió sus convicciones? El cacicazgo en Zacatecas, sigue con aliento, con la esperanza de ser eterno y expandirse…