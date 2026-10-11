El Partido Acción Nacional (PAN) en Zacatecas anunció la incorporación de nuevos liderazgos provenientes de distintas expresiones políticas, durante un encuentro encabezado por el presidente estatal del partido, Aldo Peláez, y el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Miguel Varela Pinedo.

Durante la reunión, ambos destacaron la apertura del partido a ciudadanos y actores políticos interesados en participar en un proyecto para la entidad, incluidos perfiles que anteriormente militaron o colaboraron con Morena y el Partido Verde Ecologista de México.

PAN Zacatecas suma liderazgos (cortesía )

El presidente estatal del partido, Aldo Peláez, señaló que estas incorporaciones representan una oportunidad para ampliar la participación política y construir una propuesta que responda a las necesidades de Zacatecas.

Miguel Varela destaca incorporación de liderazgos de distintos municipios

Por su parte, el coordinador estatal del PAN, Miguel Varela agradeció la incorporación de cientos de nuevos liderazgos provenientes de municipios como Genaro Codina, Villa García, Loreto, Pinos, Morelos, Pánuco, Calera, Guadalupe y Zacatecas capital.

El coordinador estatal afirmó que la convocatoria busca reunir a ciudadanos y representantes políticos que coincidan en la necesidad de un cambio en el estado, más allá de sus anteriores afiliaciones partidistas. También invitó a personas inconformes con las decisiones y formas de conducción de Morena a conocer y sumarse al proyecto que impulsa rumbo a 2027.

PAN Zacatecas suma liderazgos (cortesía )

El coordinador estatal del PAN, Miguel Varela manifestó su disposición a mantener el trabajo conjunto con fuerzas políticas aliadas, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), además de abrir espacios de diálogo con otras organizaciones y sectores sociales.

Osvaldo Acuña Reyna renuncia a Morena y se incorpora al PAN

Entre las incorporaciones destacó la del regidor de Morelos, Osvaldo Acuña Reyna, quien anunció su renuncia a Morena y su adhesión al PAN y al proyecto encabezado por Miguel Varela.

Durante su intervención, el regidor de Morelos, Osvaldo Acuña Reyna señaló que su decisión responde a la necesidad de actuar con congruencia y promover gobiernos con orden, transparencia y eficiencia.

PAN Zacatecas suma liderazgos (cortesía )

La convocatoria también contempla la participación de campesinos, mineros, productores de frijol, migrantes, maestros y otros sectores de la sociedad zacatecana que, de acuerdo con el posicionamiento difundido, están inconformes con la administración estatal actual. Con estas incorporaciones, Aldo Peláez y Miguel Varela plantearon que la apertura del PAN busca ampliar su presencia territorial y articular una propuesta política con miras al proceso electoral de 2027.