Si bien Claudia Sheinbaum ha tenido momentos cruciales durante su administración, esta etapa, de manera particular, podríamos decir que ha significado una de las más productivas y gratificantes para ella en términos de labores. De hecho, nos hemos acostumbrado a que las buenas noticias fluyan en los temas de la agenda y, lo mejor, trasciendan por su relevancia.

Estamos hablando de un despegue significativo que, por mucho, ha rebasado todos los pronósticos que se habían depositado en ella. Siendo una expectativa muy elevada, producto del buen desempeño de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta cargó desde un principio con la consigna de superar prácticamente todo. Lo particularmente relevante, que muestran los números y las calificadoras, es el ejercicio de sus funciones. Hablamos de las capacidades para tomar decisiones que, a la postre, lleven a buenos resultados.

Lo más llamativo de todo esto, más allá de los números categóricos que circulan, es que Claudia se ha hecho merecedora del reconocimiento.

Esta semana, en particular, fue una de esas etapas que puede quedar para la posteridad. De entrada, se ha concentrado eficientemente en la logística de una cumbre mundialista que, por mucho, se nota que hay condiciones propicias de seguridad. Gran parte de esa tarea la ha delegado a uno de sus hombres de mayor confianza, como es Omar García Harfuch. Él, que ha demostrado efectividad en las funciones que lleva a cabo a lo largo y ancho del país, ha diseñado un plan integral en el que se han ido anticipando prácticamente a todo. Nos referimos a una respuesta oportuna, una coordinación permanente con los distintos órdenes de gobierno, así como el uso de mecanismos tecnológicos que faciliten la vigilancia permanente.

Todo eso, en sí, eleva la buena capacidad de respuesta que ha tenido el gobierno para salvaguardar la seguridad de miles de turistas que se han dado cita en la capital del país. Hasta este momento, viendo la forma en cómo se actúa, podemos decir que es, por mucho, una de las tareas más eficientes que ha diseñado la presidenta. Para continuar consolidando esa buena labor y los niveles de aprobación, la mandataria, de manera paralela, sigue apuntalando una agenda de quehaceres que la hacen merecedora del reconocimiento internacional. Aparecer en la portada de una de las revistas más importantes del mundo dice muchas cosas positivas sobre lo que Sheinbaum ha ido abarcando en un entorno de desarrollo y progreso. Eso es lo que continúa ganando la confianza del grueso de la población. Habrá que decir que estamos en una coyuntura histórica en la que la jefa de Estado responde con firmeza a los grandes retos y desafíos.

Basta ver cómo llevó a cabo los diálogos con la propia CNTE. De entrada, no hay nada que la coordinadora pueda reclamarle al gobierno. Lo que ellos demandan, queda claro, son mecanismos que se impusieron en los gobiernos neoliberales. Por eso la presidenta Sheinbaum no ha cedido ante el chantaje de los maestros. Ellos, tratando de aprovechar la coyuntura, intentaron boicotear la cumbre mundialista. Eso, como tal, es algo que no ha tenido efectos ni mucho menos impacto: el gobierno ha sabido inhibir la protesta sin incurrir en la violencia. El diálogo permanente de Rosa Icela y de los personajes más visibles de la SEP han posibilitado que los acuerdos fluyan. Sin una postura estridente, por ejemplo, los funcionarios se han sentado en la mesa con liderazgos de la CNTE. No han caído en provocaciones ni mucho menos en ese juego que a veces se torna de mucha presión.

En Chiapas, donde la CNTE permanentemente ha mostrado músculo, el diálogo del gobierno estatal que encabeza Eduardo Ramírez, sumado a la efectividad que ha mostrado Mario Delgado en la SEP, facilitaron los acuerdos para que los beneficios no solo se mantengan, sino que incrementen en base a los contratos colectivos de los grupos sindicales. En ese sentido, debemos reconocerle a la administración de Sheinbaum que siempre abre las puertas para que la comunicación sea el principal elemento de interlocución.

Con ello, en definitiva, Sheinbaum ha dejado claro que su prioridad, además de la educación y el buen desempeño pedagógico, es la plantilla de trabajadores que integran cada una de las instituciones educativas. Precisamente allí, maestros de la Coordinadora han encontrado espacios propicios para que se les cumpla lo justo, no más. Claudia, en efecto, no ha cedido al chantaje ni mucho menos a los recursos de presión. Ha optado, para acabar pronto, por las pláticas y con esa voluntad que siempre existe.

Por eso lo de la presidenta es de resaltar. Su papel, sumado a su buen desempeño, son elementos claros que han llevado a concluir que estamos en presencia de una etapa histórica de una mujer de la talla de Sheinbaum.

Notas finales

Fuentes cercanas al proceso señalan que, conforme avancen los tiempos internos, el senador Saúl Monreal Ávila —quien en su momento buscó la coordinación de la defensa del voto— será finalmente quien tome la estafeta rumbo a la candidatura por la presidencia municipal de Fresnillo. Ese escenario quedó prácticamente definido tras la conversación prolongada que sostuvo con Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena. Su intervención, respaldada por su reconocida capacidad para generar acuerdos, permitió encauzar la unidad y fortalecer el cierre de filas. Con ello, se busca consolidar el proyecto político en Zacatecas, donde diversos actores dentro del partido consideran que la izquierda mantiene condiciones favorables para sostener su presencia.

Por otro lado, y ahora que estamos monitoreando constantemente las encuestas, vemos la ventaja que ha tomado Pablo Gutiérrez, de Campeche. Él, de pies a cabeza, se perfila para ser el sucesor de Layda Sansores, eso sí, con el apoyo de todos los sectores sociales de esa entidad, incluyendo militantes y simpatizantes de Morena. Con ese mismo telón de fondo, sobra decir, apuntala el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño. Su interés por ser el abanderado de la coalición Seguimos Haciendo Historia es más que obvio. Para acabar pronto, está hecho a la medida para una responsabilidad como esa, pues el municipio que gobierna, en los últimos meses, es uno de los cruces fronterizos más seguros del territorio nacional. Por eso está muy claro que es, ni más ni menos, uno de los preferidos del grueso de la ciudadanía.