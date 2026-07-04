Hay deporte, y más exigente, más allá del futbol. Lo digo porque hoy inicia, en Barcelona, el Tour de Francia. ¿En España la Grand Départ de la más importante carrera ciclista por etapas, de tres semanas de duración, bautizada con el nombre del país en el que nació en 1903? Creada originalmente por el diario L’Auto en el área metropolitana de París, la ronda gala es desde entonces uno de los símbolos de la República Francesa. Pues sí, hoy arranca en España. Ya es una costumbre que así ocurra en las grandes vueltas de 21 días: inician en países distintos al anfitrión. Este 2026, el Giro de Italia tuvo su Grande Partenza en Bulgaria, y hace unos años la competencia italiana arrancó en Israel como un homenaje al gran campeón Gino Bartali.

La historia de Bartali es una de las más grandes y conmovedoras en el deporte. Es difícil encontrar a figuras de otras disciplinas atléticas que hayan protagonizado una hazaña humanitaria de ese nivel. Bartali utilizó sus entrenamientos en bicicleta durante la Segunda Guerra Mundial para salvar la vida de cientos de judíos. Aprovechando su estatus de ídolo intocable, el tres veces ganador del Giro y dos del Tour de Francia recorría largas distancias transportando pasaportes falsos y documentos de identidad ocultos dentro de los tubos del cuadro y el sillín de su bicicleta. Esta red clandestina permitía a las familias perseguidas escapar del régimen fascista y de la ocupación nazi.

Bartali mantuvo este heroico secreto hasta su muerte y, mientras vivió, soportó en silencio que algunos sectores lo juzgaran con severidad porque lo consideraban lo que no fue: un aliado de Mussolini. Fue un héroe que pasó a la historia del deporte y de las gestas humanas en tiempos de guerra, alguien que rehuyó la gloria en vida y se conformó, simple y sencillamente, con ser lo único que le interesaba: un campeón en el exigente mundo del ciclismo.

Mañana jugará México en el Estadio Azteca contra Inglaterra. Deseo el triunfo de la Selección, sin duda. Pero también deseo que hoy y mañana en Barcelona, y a partir del lunes ya en territorio francés, le vaya muy bien a un mexicano, deportista excepcional —el mejor de nuestro país en la actualidad—, de 22 años de edad: Isaac Torito del Toro. Su presencia es un hito: en la historia del Tour, solo otro mexicano ha logrado figurar en la élite de esta carrera, el regio Raúl Alcalá, quien brilló con luz propia entre finales de los años ochenta y principios de los noventa del siglo XX.

El papel del Torito en este Tour será apoyar al líder de su equipo, Tadej Pogačar, quien por su hambre y condiciones ya se codea en la discusión sobre si logrará alcanzar el Olimpo histórico del legendario Eddy Merckx, el más destacado ciclista de la historia. Pero si Pogačar fallara por cualquier razón, el mexicano se perfilaría como una de las opciones principales para mantener las aspiraciones de su escuadra, el UAE Team Emirates.

Hoy, y sobre todo mañana, la inmensa mayoría en México estará pendiente del futbol y pocos se acordarán de prender la televisión o abrir las plataformas digitales para seguir, desde las siete de la mañana, el Tour de Francia. Es una pena, porque sin duda hay deporte mucho más allá del balompié, y entre todas las disciplinas, pocas exigen tanto esfuerzo extremo y estrategia en equipo como el ciclismo de ruta.

Veremos cómo terminan el domingo la Selección en su juego de octavos de final e Isaac en las primeras dos etapas del Tour de Francia, que primero pasará por los escarpados Pirineos bajo un calor infernal para después recorrer el país galo, enfrentar los durísimos Alpes y enfilarse hacia el final de la competencia.