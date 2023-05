“¡Y a los legionarios que me habéis seguido desde Hispania sólo os recordaré que allí jurasteis seguirme hasta el mismísimo infierno! ¡Sea, entonces: bienvenidos todos al infierno! —Y el procónsul desenvainó su espada y la esgrimió en alto al tiempo que gritaba—: ¡Muerte o victoria! ¡Muerte o victoria! ¡Muerte o victoria! —Y con un último esfuerzo, llorando, salpicando saliva al gritar—. ¡Todos al infierno! ¡Hasta el infierno!” SANTIAGO POSTEGUILLO

En un tuit de la Secretaría de Gobernación, correspondiente a las “efemérides” nacionales, el responsable equivocó la fiesta patria del 5 de mayo por un 15 de mayo, Día del Maestro. La publicación fue borrada, pero dejó huella de que la falta de capacidad —por aquello de 90% honestidad, 10% de experiencia— es dañina.

Por cierto, la dependencia y su titular andan desatados. Equivocadamente desatados. Los errores —uno histórico y el otro electoral—, cometidos el cinco de mayo, son garrafales (y el último además potencialmente punible). Quizá Adán Augusto, en su afán por ser el candidato de Morena a la Presidencia, quiso copiar a Peña Nieto con aquello de “estamos como a un minuto de aterrizar, no menos, como a cinco”. O quizá el error es producto de la austeridad. Esa marca de la 4t y las prisas no son buenas consejeras... López Obrador, llamado por Enrique Krauze “el presidente historiador” (y a quien no le molesta el calificativo; es en lo único que no le echa pleito al escritor), debe estar furioso con su compatriota tabasqueño.

Pero eso es menor. Lo que sí no le será tan fácil al secretario será culpar a otros de la propaganda electoral con su nombre que se repartió el día de ayer en aquella ciudad. No era publicidad hecha de manera casera, sino una costosa consistente en “repartir” su cara en el desfile del 5 de mayo en la Heroica Puebla de Zaragoza. Gorras y sombrillas con su nombre, sin olvidar que en puntos neurálgicos de la Angelópolis se pusieron sendos anuncios con el “#AhoraEsAdánAugusto Puebla”, acompañado de una silueta que no se sabe si es la de López Hernández, pero que definitivamente copia la propaganda aquella de la silueta de Claudia. Los anuncios no fueron puestos y dispuestos en lugares “baratos”, por cierto.

Pero Adán Augusto no fue el único que se equivocó. Marcelo Ebrard compartió en sus redes un video del desfile y puso: “celebramos la victoria de la República sobre la intervención extranjera”… Valdría la pena que recuerde (o que aprenda si nunca se ha enterado) que el 5 de mayo fue apenas el principio de una intervención que duró poco más de ¡5 años! De 1862 hasta 1867, para ser precisos.

Las corcholatas que visitaron Puebla para el desfile fueron Claudia Sheinbaum, Marcelo y Adán. Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña, para variar, no estuvieron en los afectos de López Obrador.

Como en México nos encanta el chisme, la comentocracia no dejó de señalar que la jefa de gobierno de la CDMX estaba sentada a nueve lugares del presidente, lo que fue sobredimensionado por Adán Augusto que no ahorró en intentos por tratar de “brillar” en el desfile de la gesta heroica. Tal vez lo logró, aunque —como ya dije— por las razones equivocadas.

Al canciller Ebrard lo posicionaron cerca del embajador estadounidense Ken Salazar (lo que era de esperarse), quien ni para la ceremonia dejó su tejano sombrero.

Asistieron también otros gobernadores morenistas, como Lorena Cuellar de Tlaxcala y Cuitláhuac García de Veracruz. El más aplaudido —por razones obvias— fue Sergio Salomón Céspedes, gobernador interino de Puebla, quien ha tenido a bien tratar de sumar a propios y extraños a su proyecto. Algo aprecian los poblanos que bien que mal haya terminado con los odios viscerales que sembró el finado Miguel Barbosa.

No es la primera vez que López Obrador asiste al desfile del 5 de mayo, pero es la vez que más miembros de su gabinete lo han acompañado. Por algo será…

Y aunque se conmemoraba la gesta de hace 161 años, lo que se libraba era una nueva batalla que se desarrollaba en las gradas donde estaban los invitados.

En primer término, las corcholatas con sus aires y ñáñaras presidenciables. Después, los militares (notorio que sea la primera vez que en la tribuna principal hubo mayor número de militares que de civiles). Y a nivel local, la batalla soterrada pero igual campal y absoluta entre el presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados (Ignacio Mier de Morena) y el presidente del Senado (Alejandro Armenta del ese mismo partido).

Ambos poblanos, primos hermanos y los dos buscando la candidatura para la gubernatura de aquella entidad. Dados sus cargos, podrían aliar fuerzas y buscar alguna ventaja económica, jurídica, social para Puebla. Pero no, sus egos son más fuertes, y aunque las campañas no han empezado, ellos ya llevan un buen rato haciendo ruido. Así se las gastan.

Ya dijo López Obrador que él no elegirá al candidato de Morena para la gubernatura de Puebla… como tampoco lo hará para ‘la carrera estrella’ (o será estrellada por la crisis que le espera a México). La verdad es que todos tenemos claro que será la encuesta unipersonal del elector que vive en Palacio la que defina a uno y otro abanderado.

Y mientras que en México el 5 de mayo solo se celebra en Puebla, en Estados Unidos se festeja en grande (aunque, es cierto, este año no invitaron a Beatriz).

Lo mejor de la celebración fueron todos los que desfilaron: alumnos, charros y soldados (también que el equipo de futbol alemán del Bayern Múnich haya felicitado a los mexicanos). Lo pesado del desfile fue el inclemente sol y la actitud de quienes ya se sienten ya candidatos. Lo peor: las 12 toneladas de basura recogidas cuando finalizó el evento, la propaganda electorera de los corcholatos federal y locales que ya mencioné y la falta de conocimiento de la historia nacional de Gobernación. Y lo más interesante: buscar signos en los abrazos y las distancias de los suspirantes electorales mientras el líder de todos los mexicanos seguramente disfrutaba viendo cuáles eran las actitudes de todos ellos y demás asistentes.