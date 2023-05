Las llamadas corcholatas de Morena han seguido el famoso dicho de “el sol sale para todos” para competir en la campaña presidencial del 2024.

Falta poco más de un año para que México nombre al nuevo presidente, sin embargo, algunos miembros de Morena ya se preparan para lanzarse en la campaña.

Tal ha sido el caso de la actual Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En un acto celebrado con motivo de la Batalla de Puebla, se entregaron gorras y sombrillas con el nombre de Adán Augusto López: Claudia Sheinbaum ya reaccionó.

Encuesta de El Universal sobre las corcholatas de Morena (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Esto dijo Claudia Sheinbaum sobre propaganda de Adán Augusto López

Este 5 de Mayo se celebró en el Estado de Puebla la tradicional Batalla de Puebla en la que cientos de personas asistieron.

En medio del intenso calor, un grupo de personas se acercó a repartir sombrillas y gorras con la leyenda #AhoraEsAdánAugusto.

Adán Augusto López se encontraba en ese momento en la ceremonia por el 5 de Mayo encabezada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la Heroica Puebla de Zaragoza.

Tras salir, se le cuestionó por sus actos de campaña en Puebla, a lo que declaró:

“No, no tengo ni idea. Lo que sí hago es cuando me entero mando tomar foto, video para presentar la denuncia correspondiente”, mientras aseguraba que él no estaba detrás del financiamiento.

Claudia Sheinbaum asistió a este mismo evento y sostuvo “Cada quien tiene sus maneras” tras informarle por la propaganda hecha bajo el nombre del Secretario de Gobierno.

Sombrillas con la leyenda AhoraEsAdán en Puebla (Tomada de video / Especial)

Claudia Sheinbaum habla sobre las pintas de EsClaudia

A la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también se le interrogó por la aparición de pintas con el slogan de EsClaudia.

Negó ser la organizadora de las pintas y sostuvo que están hechas “por gente que pinta bardas, simpatizantes y gente organizada”.

Al finalizar el evento por el 161 Aniversario de la Batalla de Puebla, se le preguntó a varios asistentes por el origen de sombrillas y gorras con la leyenda #AhoraEsAdánAugusto.

La mayoría dijo haberla encontrado en el piso, mientras que otros aseguraron no saber quién es Adán Augusto López, únicamente querían cubrirse del sol.