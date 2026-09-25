Donald Trump recibe a Xi Jinping en Washington con alfombra roja, ceremonia de Estado y una agenda cargada de tensiones comerciales, tecnológicas y estratégicas.

Estados Unidos y China siguen siendo competidores duros, desconfiados y, en muchos terrenos, abiertamente adversarios, pero cuando sus intereses lo exigen se sientan a negociar. Y eso debería importar mucho a México, porque mientras Washington y Pekín discuten directamente cómo administrar su rivalidad, nuestro país se prepara para una revisión del T-MEC que ya no puede entenderse solamente como una conversación entre tres socios comerciales de América del Norte. La disputa entre Estados Unidos y China atraviesa prácticamente todos los temas relevantes: manufactura, automóviles, semiconductores, minerales críticos, inteligencia artificial, cadenas de suministro, inversión, comercio electrónico y seguridad económica. México está justo en medio.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que Estados Unidos quiere reducir el déficit comercial que mantiene con nuestro país y que el gobierno mexicano estudia aumentar compras de productos estadounidenses mientras disminuye importaciones provenientes de otros países. La lógica resulta comprensible desde la negociación bilateral: Washington quiere vender más y comprar relativamente menos; México quiere preservar el acceso preferencial al mercado estadounidense y mantener el mayor grado posible de integración productiva. Pero detrás de esa discusión aparece China. No hace falta que alguien lo diga explícitamente para entenderlo. Cuando Estados Unidos habla de fortalecer América del Norte, de elevar contenidos regionales, de revisar reglas de origen y de reducir dependencias externas, una parte sustancial de la preocupación se refiere a la presencia china en las cadenas productivas.

Para México, el dilema es complejo. Nuestro país tiene una integración económica extraordinariamente profunda con Estados Unidos. Millones de empleos dependen directa o indirectamente de ella. Las cadenas automotrices, electrónicas, agroindustriales y manufactureras cruzan la frontera varias veces antes de que un producto llegue al consumidor final. México vende enormes cantidades de mercancías al mercado estadounidense y, al mismo tiempo, es uno de los mayores compradores de productos de Estados Unidos. Esa relación no tiene sustituto inmediato. China, sin embargo, ocupa también un lugar relevante en la estructura productiva mexicana. Empresas instaladas en México importan maquinaria, componentes, electrónicos, insumos industriales y bienes intermedios chinos que después forman parte de productos fabricados aquí.

Cortar o reducir abruptamente esas cadenas tendría costos.

Por eso la discusión no puede reducirse a escoger entre Estados Unidos y China como si se tratara de una preferencia política. Se trata de intereses. Trump y Xi lo entienden perfectamente. Pueden intercambiar acusaciones, imponer aranceles, restringir tecnologías, sancionar empresas y competir por influencia en prácticamente todo el planeta, pero si necesitan extender una tregua comercial, asegurar suministros, facilitar exportaciones agrícolas, negociar acceso a minerales críticos o evitar que una disputa económica termine convirtiéndose en una crisis estratégica, se reúnen. Las grandes potencias no suelen actuar por simpatía; actúan por conveniencia. México debería observar esa conducta sin ingenuidad.

La revisión del T-MEC no ocurre en el vacío. Estados Unidos ha dejado claro que pretende modificar aspectos del funcionamiento actual del acuerdo y que no está dispuesto a otorgar automáticamente una ampliación de largo plazo sin obtener concesiones. Eso introduce incertidumbre en inversiones, cadenas productivas y decisiones empresariales que dependen de reglas estables durante años. Para México, esa incertidumbre tiene un costo real. Las inversiones industriales no se deciden pensando en seis meses. Una fábrica, un centro de datos, una planta automotriz o una instalación de semiconductores requieren horizontes largos, certeza jurídica y previsibilidad comercial. Si las empresas perciben que las reglas pueden revisarse cada año o que la continuidad del acuerdo depende permanentemente de nuevas negociaciones políticas, algunas aplazarán decisiones o buscarán otros destinos.

Ahí está uno de los riesgos mayores. La ventaja mexicana no consiste solamente en salarios competitivos ni en proximidad geográfica. Consiste en la integración construida durante décadas con Estados Unidos y Canadá, en una infraestructura productiva compartida y en reglas comerciales que permiten a las empresas organizar cadenas de valor regionales. Perder estabilidad en esas reglas sería perder una parte de esa ventaja. Pero también sería un error interpretar la presión estadounidense como una orden para desmontar cualquier relación económica con China.

México tiene derecho a comerciar con el mundo. El asunto es distinto: qué partes de esas importaciones fortalecen verdaderamente la producción nacional, cuáles generan valor agregado mexicano y cuáles solamente utilizan nuestro territorio como plataforma para acceder indirectamente al mercado estadounidense. Esa distinción será cada vez más importante. Washington observa con enorme atención el contenido chino incorporado en productos fabricados en México, especialmente en sectores estratégicos. Y es previsible que durante la revisión del T-MEC busque reglas más estrictas precisamente para impedir que empresas chinas utilicen México como puerta trasera hacia Estados Unidos.

México tendrá que defender su capacidad productiva sin convertirse en simple estación de tránsito para mercancías extranjeras. Ahí debería estar buena parte de la discusión. No se trata de obedecer a Washington. Tampoco de desafiarlo por reflejo. Se trata de identificar cuáles sectores puede México desarrollar internamente para sustituir importaciones, elevar contenido nacional, atraer tecnología, crear empleos mejor remunerados y utilizar el nearshoring no como una palabra de moda, sino como una estrategia industrial.

Si Estados Unidos quiere que México compre más productos estadounidenses, México puede preguntar qué obtiene a cambio. Si Washington quiere mayores contenidos regionales, México puede plantear inversiones, transferencia tecnológica, infraestructura fronteriza y reglas estables. Si quiere reducir componentes chinos en sectores estratégicos, entonces América del Norte tendrá que desarrollar capacidades propias para producir aquello que hoy compra en Asia. Una negociación seria funciona en ambos sentidos.

México tiene además algo que muchas veces se subestima: poder de negociación. No el mismo que Estados Unidos, desde luego, pero sí considerable. México es un proveedor esencial para numerosas industrias estadounidenses. También es un mercado gigantesco para productos de Estados Unidos. Millones de empleos al norte de la frontera dependen del comercio bilateral. Las cadenas productivas construidas durante décadas no pueden simplemente desmontarse sin costos muy importantes para ambas economías. Eso no significa que México pueda ignorar las demandas de Washington; significa que no llega indefenso a la mesa.

Y Canadá tampoco. Los tres países tienen mucho que perder si la integración norteamericana se debilita precisamente cuando China está fortaleciendo su capacidad tecnológica, industrial y comercial. Ahí está la paradoja. Estados Unidos quiere competir con China, pero para hacerlo necesita una América del Norte más integrada y productiva. México necesita acceso al mercado estadounidense, pero para aprovecharlo necesita diversificar proveedores, desarrollar industrias propias y reducir vulnerabilidades. Canadá quiere preservar su relación privilegiada con Estados Unidos, pero al mismo tiempo busca ampliar vínculos con Europa y otros socios para disminuir dependencias excesivas. Cada uno protege sus intereses, como debe ser.

Por eso quizá la mayor enseñanza de la reunión entre Trump y Xi no esté en algún acuerdo específico que puedan anunciar, sino en la escena misma. Los dos principales competidores estratégicos del planeta pueden confrontarse duramente y, al día siguiente, sentarse frente a frente porque ambos entienden que existen momentos en que negociar resulta más conveniente que escalar. México debería mirar esa fotografía con atención, no para escoger a cuál de los dos acercarse sentimentalmente, sino para recordar que la política internacional funciona así.

Los países fuertes negocian desde sus intereses. Los países que no tienen claros los suyos terminan negociando desde los intereses de los demás. La revisión del T-MEC será probablemente una de las decisiones económicas más importantes para México en los próximos años. De ella dependerán inversiones, empleos, exportaciones y buena parte de nuestra estrategia industrial. La cuestión no debería plantearse como una elección entre Washington y Pekín. La pregunta correcta es otra: ¿qué necesita México para producir más, importar inteligentemente, exportar con mayor valor agregado, generar mejores empleos y disminuir dependencias que puedan convertirse mañana en vulnerabilidades?

Trump ya sabe qué quiere para Estados Unidos. Xi sabe qué quiere para China. México tendrá que llegar a la mesa sabiendo exactamente qué quiere para México. Porque en la competencia entre gigantes existe una regla tan antigua como la geopolítica: quien no define sus propios intereses termina formando parte del acuerdo de otros.

Y ésa sería la peor negociación posible.

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