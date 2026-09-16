Donald Trump llegó a Irlanda como sólo puede llegar un presidente de Estados Unidos: con Air Force One, Marine One, vehículos blindados, aeronaves militares de apoyo, agentes del Servicio Secreto, francotiradores, cierres de carreteras, policías movilizados y una operación de seguridad descrita por los propios irlandeses como una de las mayores organizadas en la historia del país.

Días antes incluso habían aterrizado aeronaves militares de transporte con vehículos y equipo para preparar la visita. Nada de eso sería particularmente sorprendente en una visita de Estado, una cumbre internacional o una negociación capaz de alterar el equilibrio político mundial. Lo peculiar es que ésta no fue una visita oficial en sentido estricto. El propio servicio público irlandés la describió como una visita personal, con el golf como elemento predominante y con buena parte del fin de semana dedicada al Irish Open celebrado, casualmente, en el Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg, propiedad de la familia Trump.

Un presidente nunca puede viajar completamente como ciudadano privado. Esa distinción sería artificial. Mientras ocupe la Casa Blanca seguirá necesitando protección, comunicaciones, transporte seguro, capacidad de reacción y todos los instrumentos exigidos por razones de seguridad nacional. Nadie sensato pediría que Donald Trump tomara un vuelo comercial, rentara un automóvil al llegar y caminara solo por un campo de golf. El problema interesante es otro: qué ocurre cuando las actividades personales del presidente viajan inevitablemente acompañadas por todo el poder, costo y espectacularidad del Estado. La visita a Irlanda ofrece una imagen casi perfecta de esa confusión: reuniones institucionales durante algunas horas, después Marine One hacia Doonbeg y finalmente el presidente instalado felizmente en su propio resort, siguiendo uno de sus deportes favoritos mientras a su alrededor permanecía desplegada una formidable maquinaria pública de seguridad.

Trump estaba evidentemente a gusto. Caminó por el campo, siguió el Irish Open, apareció en el bar de socios de su hotel entre aplausos y gritos de “USA”, convivió con miembros de su familia y terminó presentando el trofeo al ganador del torneo. Después de sus compromisos políticos en Dublín, el golf se convirtió abiertamente en el centro de la visita. Su propia condición resulta singular: no era solamente el presidente de Estados Unidos asistiendo a un acontecimiento deportivo internacional, sino también el propietario del resort donde se realizaba el torneo. El negocio privado, la afición personal y la investidura presidencial estaban inevitablemente presentes en la misma fotografía.

Y detrás viajaba la manada presidencial. Sus hijos Eric y Donald Trump Jr. acudieron a Irlanda con miembros de sus familias. También lo acompañó Natalie Harp, una de sus asistentes ejecutivas más cercanas, quien viajó en Air Force One y después fue fotografiada junto al presidente en Marine One. Melania Trump no realizó el viaje. Conviene detener ahí los hechos y no convertirlos en insinuaciones personales para las cuales no existe evidencia suficiente. Lo relevante es otra cosa: aquella no fue la imagen austera de un jefe de Estado acudiendo a resolver una crisis internacional. Fue prácticamente una comitiva familiar y presidencial trasladándose con toda la capacidad logística inherente a la Presidencia hacia un fin de semana cuyo principal atractivo era un torneo realizado en una propiedad del propio Trump.

El despliegue resultaba impresionante incluso en sus detalles. Marine One cruzaba el cielo sobre el campo mientras los jugadores disputaban el torneo y, una vez en tierra, Trump podía desplazarse incluso en un carrito de golf blindado al que los irlandeses terminaron bautizando con humor como “Golf Force One”. La anécdota ayuda a visualizar algo más profundo: ningún presidente estadounidense deja realmente la Presidencia cuando se va de fin de semana. El aparato lo acompaña. Vehículos, comunicaciones, helicópteros, personal militar, Servicio Secreto y coordinación con las autoridades del país anfitrión forman parte inseparable de sus movimientos.

Por eso tampoco debemos caer en una simplificación fácil. Buena parte de ese impresionante dispositivo habría acompañado a Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush o cualquier otro presidente estadounidense que hubiese decidido visitar Irlanda. La protección de un mandatario no puede graduarse simplemente dependiendo de si esa tarde celebrará una cumbre o verá golf. El Servicio Secreto protege al hombre que posee los códigos y las responsabilidades de comandante en jefe durante las veinticuatro horas. Ésa no es la crítica. La pregunta legítima está en quién obtiene además un beneficio privado de la presencia presidencial.

El Irish Open de 2026 se disputó por primera vez en el Trump International Doonbeg, propiedad que Trump adquirió en 2014. Recibir un torneo internacional importante ya supone una enorme promoción para cualquier resort. Pero si además el propietario resulta ser presidente de Estados Unidos, aterriza acompañado por el aparato presidencial, ocupa titulares internacionales durante todo el fin de semana y entrega personalmente el trofeo, la frontera entre la notoriedad inherente al cargo público y el beneficio reputacional de un activo privado inevitablemente se vuelve menos nítida.

No hace falta afirmar que existió ilegalidad para plantear el problema. Tampoco es necesario sugerir que Trump organizó el Irish Open desde la Casa Blanca. La cuestión ética es más elemental: ningún otro empresario del mundo puede llevar consigo al presidente de Estados Unidos para promover indirectamente su hotel, porque ningún otro empresario es simultáneamente el presidente de Estados Unidos.

Trump ha vivido siempre confortablemente en esa superposición entre marca, personaje, negocio y política. Antes de regresar a la Casa Blanca, su nombre estaba escrito sobre hoteles, campos de golf, torres, clubes y productos. Una vez convertido nuevamente en presidente, el nombre sigue perteneciendo al empresario mientras el hombre pertenece institucionalmente al Estado. Separar ambas dimensiones es extraordinariamente complicado precisamente porque Trump nunca construyó una identidad pública distinta de su marca.

Irlanda lo mostró de manera casi cinematográfica: el Air Force One aterrizando, una enorme caravana presidencial esperando, helicópteros sobrevolando el país, vehículos transportados previamente por aeronaves militares estadounidenses, autoridades irlandesas movilizadas, manifestantes congregados en Dublín, Shannon y Doonbeg y, finalmente, Donald Trump atravesando tranquilamente su propio campo para contemplar el torneo. La Presidencia estadounidense aterrizó prácticamente en el jardín de una empresa del propio presidente, y Trump parecía encantado.

Eso tampoco debería sorprendernos. El golf no es un detalle marginal en su vida. Forma parte de su identidad, de sus negocios y de su manera de relacionarse. Esta vez además existía la satisfacción evidente de ver uno de sus campos convertido en sede del principal torneo nacional irlandés. Los asistentes del bar de socios lo recibieron con entusiasmo y él disfrutó el reconocimiento. En Doonbeg existe además un apoyo local real hacia el resort, que numerosos habitantes valoran por el empleo y turismo que genera, aunque paralelamente hubiera manifestaciones contra las políticas del presidente. La escena, por tanto, tampoco puede reducirse a la caricatura de un país indignado recibiendo a un visitante indeseable; Irlanda mostró simultáneamente protesta, pragmatismo y simpatía local.

Pero Trump consiguió, como suele hacerlo, agregar política incluso mientras miraba golf. Durante su visita manifestó que le gustaría ver una Irlanda unificada y después, cuando sus palabras provocaron polémica por tratarse de una de las cuestiones históricas más sensibles de las islas británicas, respondió que le habían gustado sus propios comentarios. La reunificación irlandesa no es una ocurrencia que pueda resolverse entre hoyo y hoyo. El Acuerdo de Viernes Santo creó precisamente un mecanismo político para que cualquier modificación del estatus de Irlanda del Norte dependa del consentimiento democrático de sus habitantes. Washington desempeñó un papel histórico importante en aquel proceso de paz y, por ello, las palabras de un presidente estadounidense pesan particularmente. Trump tiene derecho a expresar su preferencia; lo que sorprende nuevamente es la informalidad con que puede abrir una cuestión enormemente delicada y después limitarse a declarar que le gustó lo que dijo.

Todo encaja, sin embargo, dentro de una misma personalidad política: Trump disfruta ocupando el centro. Lo vimos alrededor de la conmemoración del 11-S y lo vemos permanentemente en cumbres, conferencias, negociaciones y actos públicos. Irlanda volvió a proporcionarle el escenario perfecto: golf, familia, su propio resort, multitudes, jefes de Estado, helicópteros, cámaras y una capacidad prácticamente ilimitada para decidir cuál sería el siguiente titular.

No es irrelevante que una democracia analice esa relación entre personalidad y poder. Los presidentes siguen siendo seres humanos. Tienen aficiones, familias, propiedades, amigos y deseos personales. Es perfectamente legítimo que descansen y disfruten. La Presidencia no debería convertirse en una prisión. Pero justamente porque el presidente estadounidense nunca viaja solo, el ciudadano que ocupa ese cargo tiene una responsabilidad especial para distinguir entre aquello que realiza como mandatario y aquello que disfruta como individuo. Esa separación se vuelve todavía más importante cuando existe un interés económico particular.

Estados Unidos ha discutido durante décadas reglas sobre conflictos de interés, emolumentos, regalos, patrimonio presidencial y utilización del cargo. Trump volvió todos esos debates mucho más complicados porque llegó a la Presidencia con una marca global cuyo activo fundamental es precisamente su propio nombre. Cada vez que el presidente aparece en una propiedad Trump, la cobertura internacional inevitablemente menciona la propiedad. Nadie necesita comprar publicidad: la noticia la proporciona la Presidencia.

Irlanda además tuvo que asumir una parte importante del esfuerzo de seguridad. El viaje obligó a movilizar fuerzas policiales, restringir áreas y gestionar protestas y enormes exigencias logísticas. El país anfitrión naturalmente acepta esos costos cuando recibe al presidente de Estados Unidos porque mantener una buena relación con Washington posee enorme importancia económica y estratégica. Pero precisamente por eso resulta pertinente distinguir una visita diplomática plenamente oficial de una visita personal centrada principalmente en el golf.

Y aquí aparece una pregunta que trasciende a Trump: cuánto debe acompañar el poder público la vida privada de un gobernante. En seguridad, prácticamente todo lo necesario; no existe alternativa responsable. Pero en materia de promoción, organización de actividades, utilización de propiedades y mezcla de intereses, la vara debería ser mucho más exigente. Los mandatarios administran recursos y símbolos que no les pertenecen personalmente. Air Force One no pertenece a Donald Trump. Marine One tampoco. Los agentes del Servicio Secreto no son guardaespaldas privados. El prestigio de la Presidencia no forma parte del inventario de una compañía hotelera. Son instrumentos y símbolos de la República.

Ésa es la diferencia fundamental. Trump puede amar el golf, disfrutar Doonbeg, sentirse orgulloso de que su campo reciba un torneo importante, viajar acompañado por su familia y sus colaboradores, y el Servicio Secreto debe protegerlo en todo momento. Ninguna de esas cosas, aisladamente, constituye un escándalo. Pero vistas juntas producen una fotografía que merece reflexión: un presidente celebrando un acontecimiento en su propiedad privada mientras una operación gigantesca del Estado estadounidense y del país anfitrión hace posible que esté allí.

Trump estuvo feliz en Irlanda, acompañado por su familia, sus colaboradores, Natalie Harp, helicópteros, blindados, agentes y toda la maquinaria presidencial. Y naturalmente también estaba allí el nombre TRUMP sobre el establecimiento que recibía toda aquella atención mundial. Quizá ése sea el verdadero tema. No cuánto costó cada automóvil ni cuántos aviones participaron en la operación. Tampoco la curiosidad de si determinado helicóptero o blindado cruzó el Atlántico. El asunto de fondo es mucho más sencillo: cuando el presidente y el empresario son la misma persona, incluso unas vacaciones de golf pueden convertirse en cuestión de Estado.

Una democracia madura no tiene por qué impedir que sus gobernantes disfruten. Sí debe exigirles que recuerden permanentemente quién paga la escolta, quién posee los símbolos y a quién pertenece el poder. Porque una cosa es que el Estado proteja al presidente mientras éste vive su vida personal. Otra muy distinta es que la vida personal del presidente termine viajando siempre a bordo del Estado.