El presidente Donald Trump anunció la eliminación del arancel del 10% al whisky irlandés que se tiene actualmente sobre bebidas alcohólicas de la Unión Europea.

“En nombre de los Estados Unidos de América, voy a eliminar los aranceles” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Durante su visita a Irlanda, el presidente de Estados Unidos resaltó que decidió eliminar el gravamen tras una conversación con el Taoiseach, jefe de Gobierno de la República de Irlanda, Micheál Martin.

Esto durante su último día de visita, donde participó en la entrega del trofeo del Abierto de golf de Irlanda.

Cabe señalar que no es la única concesión que ha hecho Donald Trump en la Unión Europea, pues en abril de 2026 también prometió eliminar el arancel del 10% al whisky del Reino Unido, incluido el escocés.

Trump promete eliminar arancel al whisky irlandés tras conversación con el Taoiseach

Donald Trump compartió que, ante la solicitud del Taoiseach de Irlanda, Micheál Martin, se comprometió a eliminar el arancel del 10% al whisky irlandés.

El presidente resaltó que, tras una conversación con Martin, así como con el ganador del Abierto, Shane Lowry, decidió hacer dicho “favor”.

“El Taoiseach (el primer ministro) y yo hablamos de eso, y Shane también lo mencionó, y todos me han estado insistiendo (...)¿me harías un favor? Es muy injusto lo que está pasando” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Cabe destacar que Estados Unidos y la Unión Europea mantienen desde 2025 un acuerdo para que los aranceles a los productos de dicho bloque no superen el 15%.

Esta medida se trata de un gesto de buena voluntad tras una solicitud de Taoeseach, quien, según Trump, aseguró que era una medida injusta.

Cabe destacar que Donald Trump se reunió con la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, y el Taoiseach Micheál Martin previo al Abierto, con quienes expresó su apoyo a la unificación irlandesa.