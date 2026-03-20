La riqueza cultural y agrícola de Tlaxcala volverá a tomar protagonismo con la 15ª edición de la Fiesta del Maíz Ngo r´e dethä de Ixtenco, que se llevará a cabo del 28 de marzo al 5 de abril de 2026, con una amplia agenda de actividades enfocadas en la preservación de los maíces nativos y las tradiciones comunitarias.

Durante su participación en los Diálogos Circulares, la secretaria de Cultura, Karen Álvarez Villeda, destacó que este festival es una muestra del compromiso del gobierno estatal por impulsar políticas culturales con enfoque social y comunitario.

Ixtenco celebrará la Fiesta del Maíz Ngo r’e dethä 2026

El evento, impulsado por el antropólogo Felipe Cornelio Hernández Rojas, no solo busca preservar las distintas variedades de maíz, sino también fortalecer la identidad cultural del municipio de Ixtenco, incluyendo la revitalización de la lengua originaria yumhu.

Fiesta del Maíz en Ixtenco 2026 se realizará del 28 de marzo al 5 de abril de (cortesía)

En este sentido, el investigador explicó que el festival tiene como objetivo rescatar y dar valor tanto al maíz como a la gastronomía tradicional y los saberes comunitarios que giran en torno a este cultivo.

Ixtenco es reconocido como guardián de diversas variedades de maíz nativo, entre ellas el morado, azul, rosa, cacahuazintle, trigueño, sangre de Cristo y el llamado maíz ajo, considerado una de las razas más antiguas.

Actividades culturales, talleres y conferencias

La Fiesta del Maíz 2026 ofrecerá una programación diversa que incluye:

Muestras gastronómicas con maíces de colores

Exposiciones artesanales y expoventas

Talleres comunitarios

Demostraciones del uso del maíz en rituales y arte

Fiesta del Maíz en Ixtenco 2026 se realizará del 28 de marzo al 5 de abril de (cortesía)

Además, se impartirán conferencias especializadas como:

“El origen del maíz: cuando el color significa grandeza”, por el investigador Jean-Philippe Vielle Calzada

“Biotecnología disruptiva vs agricultura tradicional”, a cargo de Emmanuel González Ortega

Estas actividades buscan generar reflexión sobre los desafíos actuales, como el maíz transgénico y los avances en secuenciación genética.

Con esta edición, el Gobierno de Tlaxcala apuesta por consolidar a la entidad como un referente cultural, destacando el valor del maíz como símbolo de identidad, resistencia y patrimonio.

La Fiesta del Maíz Ngo r´e dethä no solo celebra la diversidad agrícola, sino que también refuerza el papel de las comunidades como guardianas de tradiciones que siguen vigentes frente a los retos globales.