Fundamentado en un delito inexistente, ni siquiera tipificado en ley, el hoy aún fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, mandó encerrar a Alejandra Cuevas en una prisión de alta seguridad. Por el abuso de autoridad de un hombre, durante diecisiete meses estuvo presa la inocente; de manera falsa y arbitraria, sin juicio. 528 días fue el tiempo que fue privada de su libertad por una decisión perversa.

Su historia de terror inició formalmente en octubre de 2020, al ser acusada por Gertz Manero de un delito inexistente: “homicidio por omisión” bajo la figura de “garante accesoria”… El fiscal manipuló todo el aparato judicial para acusarla a ella y a su madre, Laura Morán, de omisiones que derivaron en la muerte del hermano del fiscal, Federico Gertz.

Más de un año de un proceso penal viciado desde un inicio; ella, privada de su libertad, mientras el autor intelectual de esta farsa de Estado de derecho sigue despachando en la Fiscalía General de la República como su titular.

Pero Alejandro Gertz no actúo solo, sino en contubernio con diversos integrantes de la fiscalía que dependían de él… También de Ernestina Godoy, antes fiscal de la CDMX, ¡hoy consejera jurídica de la Presidencia! Para ellos ni castigo ni investigación en torno a los múltiples delitos que han realizado.

Por eso, finalmente, lugo de concretar con un equipo de defensa que decidiera ir contra el fuerte poder corrupto de la 4t, Alejandra Cuevas Morán presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señala con nombre y apellido a quienes fabricaron su supuesta culpabilidad desde la figura jurídica de un delito que no existe en ningún código, a los que le encarcelaron de manera torva y mentirosa, a quienes siguen en el poder de la “transformación” y no han tenido que enfrentar la gravedad ni de sus dichos ni de sus hechos en contra de ella y de su madre.

Gertz Manero encarceló a Alejandra, exigió a sus hijos que la incriminaran (cosa que afortunadamente nunca hicieron). Godoy, como típica mujer de la Cuarta Transformación se plegó a las mentiras y a las necesidades de Gertz Manero. Mientras que Rafael Guerra, en ese momento magistrado del Poder Judicial de la CDMX, blindó la farsa.

¿Por qué se prestaron a la miseria de Gertz? ¿Porqué permitieron la fabricación de un delito, de encarcelar a una mujer inocente y cuando por fin está libre, tiene que vivir fuera de nuestro país por miedo a las represalias del fiscal general?

Si toda la historia impresiona, resulta aún más impresionante por incomprensible que a la fecha no haya sanciones reales. Que estas personas no hayan perdido privilegios —todo lo contrario—, que no hayan tenido que pagar por sus delitos.

¿Por qué apoyar a un fiscal corrupto? Dicha figura es un delincuente protegido por el gobierno. Usó el poder público para su beneficio personal. Más se mantiene en su puesto. Nadie lo señala, nadie lo ha investigado. Por lo pronto no la presidenta Sheinbaum, quien tendría que hacerlo.

El señor hace de la Fiscalía General de la República su arma personal para inventar, perseguir y acusar, y el Ejecutivo federal (los poderes Legislativo y Judicial ya ni cuentan) ni se inmuta.

El abuso de confianza, el tráfico de influencias, la complicidad con Ernestina Godoy, la invención de delitos, todo probado. ¿Por qué, entonces, siguen encubiertos?

El abuso de poder se perpetua no importando lo vil que fue y que no se hizo justicia, tan solo se ejerció la injusticia para el beneplácito del fiscal. La injusticia en contra de Alejandra continúa; la Suprema Corte de Justicia de la Nación la liberó, mas no reparó el daño.

¿Una disculpa luego de un año y siete meses de ilegal encarcelamiento? No.

El Estado mexicano y la Fiscalía no repararon el daño. Asesoraron a la presidenta haciéndole creer que el caso estaba resuelto. Eso no es cierto; ella está equivocada y su consejera jurídica está coludida con la corrupción, con el chantaje, con la ilegalidad.

¿Es tiempo de definiciones, del segundo piso, de las mujeres, de la justicia? No, ni para quien la imparte. No cuando quien clama con pruebas de la injusticia que vivió en carne propia, sigue sin obtener la reparación del daño conforme a la ley. Cuando comprueba que sus verdugos siguen siendo protegidos, mientras ella tiene que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esperando la justicia que no obtuvo en México.

No, con la 4t no es tiempo de mujeres ni de justicia.

Es tiempo de fabricación de culpables.

Giro de la Perinola

Sabiendo que Ernestina Godoy es consejera jurídica y Arturo Zaldívar coordinador de política y de gobierno, ambas de la Presidencia de la República, se entiende la cantidad de pifias en las que concurren las iniciativas que envía Claudia Sheinbaum al Poder Legislativo.