5 meses y medio del 2023 y falta nada para las elecciones del 2024. Estos 6 años casi, se han ido rapidísimo y más porque no se ha dejado de hablar de política. Con la mañanera y los desacuerdos de la oposición este sexenio está lleno de política.

No sé si son los teléfonos inteligentes o los medios tradicionales. No sé si es el interés del país o que en realidad si estamos en tiempo de cambios, pero las corcholatas están por todos lados y el tema de los que están en el poder contra los que están en la oposición es algo de todos los días.

Es curioso que, en esta segunda mitad de sexenio, los gobiernos municipales y estatales han hecho poco o nada para ayudar a los que pagan los impuestos. Al menos en la Ciudad de México no he visto las grandes maquinas que tapan baches que es lo menos que pueden hacer con lo que cobran de prediales. No he visto tampoco incremento en seguridad o que la sensación de vigilancia haya subido, nada de eso y ya viene el tiempo de votaciones, también para esos que en 3 años no han hecho más que pelearse.

Nos encantaría ver a todos un plan de mejoras y de reaperturas de oficinas gubernamentales para tramites, que se pavimenten las calles que están como superficie lunar. Creo que en las elecciones es momento de manifestar la inconformidad con su trabajo y no solo votar por ellos porque están con AMLO o son anti AMLO.

¿Cómo van las corcholatas?

Ayer 15 de mayo, SDP Noticias y MetricsMX publicaron la encuesta de los presidenciables de Morena con un nuevo agregado, pero sin muchos cambios.

A la pregunta, ¿quién prefiere que sea el candidato de Morena para presidente de la república en el 2024? Las posiciones quedaron de la siguiente manera:

-Claudia Sheinbaum en primer lugar con el 36.6% de preferencia. -Marcelo Ebrard en segundo lugar con el 24.0% de preferencia. -Gerardo Fernández Noroña en tercer lugar con el 18% de preferencia. -Adán Augusto López en cuarto lugar con el 15.0% de preferencia. -Manuel Velasco, incluido por primera vez, con el 4.3% de preferencia -Ricardo Monreal con el 2.1% de preferencia.

Se puede ver el historial bimestral de la encuesta donde les afecto un poco a los dos punteros incluir a Fernández Noroña. En este último bimestre Sheinbaum y Ebrard están cerca de los números que tenían antes del Factor Noroña. Ahora que entro Manuel Velasco a la encuesta parece que le está robando algo de preferencia a Fernández Noroña y a Adán Augusto.

Falta poco para que comiencen las elecciones de los que serán los representantes en las urnas y la preferencia de la gente está con Claudia Sheinbaum por más de 10 puntos. Habría que ver cómo será el sistema de votación que tendrán en Morena para elegir a la corcholata que ira por la presidencia de México pero el reflejo de todas las encuestas es que Claudia es la preferida de la mayoría.

Esperemos las encuestas bimestrales de los demás partidos para conocer a quien prefiere la gente para que sea el “campeón” que va contra el candidato de Morena. Si se hablaba de política todo el día, ahora se hablara mucho más.