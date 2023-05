Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aclaró que no existe ningún pleito interno entre quienes aspiran a la presidencia en las elecciones del 2024.

Este martes 9 de mayo más de uno se quedó con las ganas de confirmar una supuesta riña entre las llamadas “corcholatas” de Morena.

Durante su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum habló sobre la relación política entre los militantes morenistas.

¿Ricardo Monreal se baja de las corcholatas de Morena? “Prefiero no ser nada antes que traicionar a AMLO”

Al respecto, declaró que a hay a quienes le gustaría que existiera un pleito entre las corcholatas, pero esto no es así.

AMLO pide a las "corcholatas" no esconderse pero sí autolimitarse/SDP Noticias

Militantes de Morena han sido señalados por competir entre ellos para ser el próximo candidato presidencial del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Como respuesta a quienes quieren pleito interno entre militantes de Morena, Claudia Sheinbaum afirmó:

“Lo que están buscando también, y se van a quedar con las ganas, es el conflicto interno entre nosotros, entre las corcholatas. Y no va a haber eso, se declara una cosa y declara otra, y se pone como si fueran contraposiciones.

Y no, no hay conflicto, no hay división, claro que quisieran que hubiera, eso es lo que les gustaría”.

Claudia Sheinbaum durante Conferencia de Prensa