No sabía de la existencia del cantante Peso Pluma hasta hace muy poco. De hecho me entere de su existencia cuando fue al programa The Tonight Show del conductor estadounidense Jimmy Fallon. Peso Pluma tuvo una intervención musical cantando la canción de “Ella baila sola” en el programa nocturno y de ahí empecé a buscar más canciones de él en la plataforma de streaming de música a la que tengo acceso.

Me sorprendió que la única canción que no habla directamente de drogas era la que toco en Nueva York en el show de Fallon. De las pocas canciones que escuché una hablaba de “forjar” que es la palabra que usan para preparar un “churro” de marihuana. Otra hablaba sobre un narco y ahí decidí parar de escuchar.

Por política personal, evito ver y escuchar cualquier cosa “artística” que tenga que ver con traficantes, droga y todo ese tema. Claro que se de las noticias, pero no consumo corridos, series, libros o novelas que hablen del tema. Entiendo que ese tipo de expresión artística está dirigida a un sector de la población que le interesan esos temas pero a mi no.

Me sorprendió que este cantante sea tan famoso. Mas escuchado que El Recodo o Los Tigres del Norte, bandas que considero tradicionales de esa zona del país.

Empecé a leer un poco sobre el género “los corridos tumbados”, que son una especie de música de banda con un estilo tipo hip hop, donde el cantante se canta de corridito toda la canción con temas que pudieran ser representativos de injusticia social. Sin embargo en México no se canta sobre racismo, se canta sobre drogas y criminales.

Lejos de sorprenderme, me parece que lo de los corridos tumbados tiene la misma intención que las canciones de reguetón que son misóginas y machistas. Hasta parece que el pueblo que busca igualdad de género y paz social se desaparece cuando hay cantantes que se expresan en estos géneros y que además son grandes generadores de dinero.

Ya un político de Coahuila prometió que Peso Pluma iría a su estado si ganaba las elecciones y el gobernador de Nuevo León se tomó una foto con el cantante que promueve la distribución de drogas en la canción “Bien forrados”. ¿Será que estos políticos escuchan las letras de las canciones que canta este muchacho?

Por otro lado la SNTE en Nayarit pidió a las escuelas que no toquen las canciones de Peso Pluma en sus planteles, ni que las incluyan como coreografías en los festivales escolares. Me parece que los niños no deberían de ser expuestos a estos temas a una edad tan temprana. Cada quien decide lo que oye pero cuando ponen esas canciones en bailables de la escuela es complicado cambiar la elección.

Pedimos que desaparezca la violencia , las desapariciones y muchas de estas cosas, pero es complicado hacerlo cuando en casa se oyen temas que hablan sobre esto. Dirán que es la realidad de nuestro país, yo no lo veo así.

Mire que yo todavía tengo la esperanza que en el Festival del Día de las Madres y en el del Día del Padre de mis hijos, los bailables sean las tradicionales “Hoy tengo que decirte, Papá " o “Mamá” de Timbiriche aunque la hayamos escuchado siempre.