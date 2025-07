“El hombre puede ser científicamente manipulado.” BERTRAND RUSSELL

“Perdón para el culpable es traición al inocente.” AYN RAND

¡Oh gran Calderón, los hijos de la 4t te temen!

Se pasan, en serio se pasan. No puedo creer que en Palacio Nacional volvieran a poner a Felipe Calderón como el culpable. Ahora del desabasto de medicinas. No se han dado cuenta que de seguir en esa tesitura, en lugar de ser “culpable”, lo están encumbrando.

¡Sacrilegio! Gritarán al unísono los 4t y los cristianos. Aunque más que sacrilegio, es una vergüenza que sigan utilizando a Felipe Calderón como pararrayos de todas sus indolencias —y lo puse amable—. Para los morenistas, Calderón tiene la dimensión de gran parapeto de sus inutilidades; le adjudican ser el que impide que la 4t logre concretar algo medianamente decente. De excelencia, eso es imposible.

Culpar a Felipe Calderón por la falta de producción nacional de medicinas e insumos médicos. De verdad, ¿creen que somos idiotas? Quizá sí, abusan de la ignorancia del mexicano.

Con Peña Nieto no hubo faltantes ni desabasto, luego AMLO generó un caos y a partir de eso tuvieron SEIS años (¡SEIS!) para arreglar lo que el obradorismo echó a perder. Supongo que Calderón hipnotizó a López Obrador (y a toda su pandilla) para que no hicieran nada ni lograran nada de nada.

La realidad tiene otros datos. Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México) en noviembre de 2019 decidió dejar de fabricar las dosis orales contra la poliomielitis. El oficialismo podrá decir que la OMS le dijo al gobierno de México en el 2000 (antes de Calderón) que dejaran de elaborar la vacuna contra el sarampión, pero omitirán señalar que el organismo indicó que debían elaborar la nueva, la triple viral contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Birmex decidió que no tenía las cepas y que no llevaría a cabo la producción y la 4t no se las exigió. Esto en el 2020. Por cierto, ese año Birmex vendió a la Secretaría de Salud las vacunas infantiles con un sobreprecio de 134 millones de pesos. El entonces secretario de Salud y su equipo no dijeron nada; así, la corrupción fue en tiempos de López Obrador. Pero, claro, el culpable tenía que ser Calderón…

En algunos años, los niños que nacieron en el 2019 y con posterioridad podrán reprocharle a López Obrador que, al haber inhabilitado a la empresa Laboratorios Imperiales Pharma, propiedad de Francisco Álvarez Morphy, y no haber tenido un plan alterno para adquirir la vacuna BCG, dejó a millones de recién nacidos sin protección. ¿De eso también es culpable Calderón? O aún mejor, ¿son culpables los niños por haber nacido a partir de esa fecha?

Porque después de que el secretario de Salud actual, el doctor David Kershenobich dijera que no hay falta de medicamentos ni hospitales saturados, sino que “los enfermos están llegando tarde”, pues quizá resulte que es culpa de los infantes el haber nacido durante el sexenio de López Obrador y de todos nosotros por enfermarnos sin avisar.

Ahora bien, el nombramiento de Hugo López-Gatell como “representante de México ante la OMS” sigue levantando ámpulas. Para empezar porque la gente no ha olvidado a los muertos ni el gran desastre que fue el Covid en el país gracias a su zalamería y nulo compromiso con la salud; ahora, porque los mexicanos sabemos que es “inexistente dicho cargo dentro del esquema formal de representación diplomática de México en el exterior”. Una afrenta más sobre tanto dolor.

Si el nombramiento de López-Gatell preocupa a la comunidad científica del país, la presidenta debería ser la primera en estar consternada.

Lástima que se sienta ofendida ante lo dicho por la Comisión Independiente de la Investigación sobre la pandemia de Covid-19, encabezada por el doctor Julio Frenk (secretario de Salud con Calderón) y no esté enojada con quien debería estarlo: con los dos López.

Aquí el asunto no es Felipe Calderón, sino que el desabasto de medicinas y la burla de encumbrar a López-Gatell duelen a la población.

El talón de Aquiles de la 4t es la salud, muchas cosas se pasan y se soslayan, pero la falta de medicinas, de quimios, de hospitales dignos, de terapias generan poco a poco, lentamente, una indignación que se acumula.

No creo que Calderón hipnotizara a López Obrador y que por eso el tabasqueño fuese un incompetente. Como tampoco creo que López Obrador haya hipnotizado a Sheinbaum y por eso ella culpe a Calderón. Más bien la mandataria usó a Felipe Calderón como cortina de humo cuando la periodista Naya Roldán le mostró lo que puede ser un caso puntual de nepotismo, corrupción y tráfico de influencias. Socios del yerno de Rocío Nahle vendieron a sobrecosto aspirinas, medicamentos para la diabetes y otros varios al IMSS. La presidenta dijo “se va a investigar” e inmediatamente pasó a culpar a Calderón.

Giro de la Perinola

(1) Esta es la razón de que se proteja a López-Gatell: orgullo. López Obrador designó a López-Gatell porque años antes Frenk y Felipe Calderón lo habían desechado por inútil. El tabasqueño vio la “oportunidad” de poner la salud pública en manos de este personaje por una simple revancha y por su infinito rencor hacia el expresidente panista.

(2) Falta ahora que el gobierno diga que Calderón es “culpable” de que Estados Unidos sepa cuáles bancos y qué morenistas se prestaron en México para lavar dinero del narco.

(3) Por cierto, dado que para el doctor Kershenobich es culpa de los enfermos no llegar temprano al reparto de medicinas o a la asignación de cuartos y tratamientos, pregunto: ¿a qué hora se tiene que llegar a los hospitales para que se considere temprano? Y si alguien se accidenta ¿a qué hora debe llegar a urgencias?

(4) La presidenta Sheinbaum y todo México requiere profesionales y expertos, no la punta de improvisados e incompetentes que la rodean. “Aproximadamente la mitad de las donaciones de sangre, se tira el plasma”. No es cualquier tontera, el plasma es la parte líquida de la sangre, entonces si lo tiran ¿qué transfieren?

(5) Dado que para la 4t Calderón es un ser mítico/mágico, porfa, que alguien le pregunte cómo importar insumos médicos y medicinas, y así evitar desabastos. No es tan complicado. En el sexenio calderonista se hacía relativamente bien.