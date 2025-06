Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de Defensa Nacional, aseguró que sí advirtió a Felipe Calderón sobre los nexos con el crimen organizado de Genaro García Luna.

Fue en entrevista para El Universal, en donde Tomás Ángeles Dauahare reveló que sostuvo una plática con Felipe Calderón en donde le habría advertido sobre Genaro García Luna.

Pero, ¿quién es Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de Defensa? Esto sabemos acerca de quien habría señalado a Genaro García Luna con Felipe Calderón por sus vínculos con el narcotráfico.

¿Quién es Tomás Ángeles Dauahare?

Tomás Ángeles Dauahare es un militar retirado desde 2008, quien ocupara un cargo importante durante el sexenio de Felipe Calderón.

Además, resala que Tomás Ángeles Dauahare es nieto del general revolucionario, Felipe Ángeles, quien el más reciente aeropuerto, inaugurado en el Estado de México, lleva su nombre.

Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de Defensa (MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO)

¿Qué edad tiene Tomás Ángeles Dauahare?

Tomás Ángeles Dauahare nació el 8 de noviembre de 1942, por lo que actualmente tiene 82 años de edad.

¿Quién es la esposa de Tomás Ángeles Dauahare?

Tomás Ángeles Dauahare se encuentra casado con Leticia Zepeda.

¿Qué signo zodiacal es Tomás Ángeles Dauahare?

Tomás Ángeles Dauahare nació un 8 de noviembre, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo Escorpio.

¿Cuántos hijos tiene Tomás Ángeles Dauahare?

Tomás Ángeles Dauahare sí tiene hijos, aunque el número de estos es información reservada.

Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de Defensa (CUARTOSCURO)

¿Qué estudió Tomás Ángeles Dauahare?

Tomás Ángeles Dauahare es egresado del Heroico Colegio Militar.

¿En qué ha trabajado Tomás Ángeles Dauahare?

Tomás Ángeles Dauahare desempeñó un sin fin de cargos debido a su formación militar, entre los que destacan:

subjefe de Estado Mayor de la 25.ª Zona Militar

jefe de Quinta sección del Estado Mayor de la Defensa Nacional

jefe de Estado Mayor de la 23 Zona Militar.

secretario particular del secretario de la Defensa Nacional, el general Enrique Cervantes Aguirre, durante el sexenio de Ernesto Zedillo

agregado Militar y Aéreo en la Embajada de México en Estados Unidos​

director del Heroico Colegio Militar

Destaca, además, que Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012.

Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de Defensa (GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO)

Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de Defensa, aseguró que advirtió a Felipe Calderón sobre Genaro García Luna

En entrevista para El Universal, Tomás Ángeles Dauahare reveló que sí advirtió a Felipe Calderón sobre los vínculos de Genaro García Luna con grupos del narcotráfico.

De acuerdo con el ex subsecretario de Defensa, fue en 2007 cuando sostuvo una charla con Felipe Calderón, acompañado por Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación, en donde habría manifestado su inquietud al presidente por Genaro García Luna.

Según señaló no contaba con pruebas suficientes, sin embargo, existía información que señalaba a Genaro García Luna involucrado con el narcotráfico.

Tomás Ángeles Dauahare aseveró que durante una charla privada con Felipe Calderón, el entonces presidente le cuestionó si podía obtener pruebas que vincularan a Genaro García Luna con el narcotráfico.

El ex subsecretario de Defensa manifestó que sí el presentó un informe al presidente donde logró documentar que Genaro García Luna protegía y extorsionaba a grupos del narcotráfico, además de que le ocultaba información a sus superiores.

Tras entregar la información Tomás Ángeles Dauahare dijo no saber por qué Felipe Calderón no tomó alguna acción contra el ex funcionario, hoy condenado en Estados Unidos, dejando entrever que quizá existió complicidad entre ambos.