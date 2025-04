La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó al ex panista Felipe Calderón por “andar gozando” en un lujoso yate desde su residencia en Madrid, España.

Hoy lunes 14 de abril, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum habló de la filtración de un video que exhibió a Felipe Calderón y a su esposa, la diputada del PAN, Margarita Zavala, a bordo de un lujoso yate.

En ese sentido, la mandataria federal comparó el contexto actual de Felipe Calderón, a quien calificó como un “presidente espurio” debido al fraude electoral de 2006, con el del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Hoy 14 abril, Claudia Sheinbaum criticó a Felipe Calderón luego de la filtración de un video que lo exhibió a bordo de un yate con su esposa, Margarita Zavala, por lo que recordó el fraude de las elecciones del 2006 que lo llevaron a ocupar la presidencia de México.

En primera instancia, la mandataria federal dirigió su critica hacia el Partido Acción Nacional (PAN), por lo que recordó que Felipe Calderón fue el promotor de la denominada “guerra contra el narco”, la cual disparó los índices de violencia en México en 2008.

Fue en este punto que la presidenta de México señaló el caso de Felipe Calderón a bordo de un lujoso yate en España:

“Llegó a la presidencia con un fraude electoral. Es más, ni ex presidente se debería llamar, Digo, sí ejerció la presidencia pero fue un presidente espurio porque llegó con un fraude electoral a la presidencia de la república, y ahora goza de andar en yate”. Claudia Sheinbaum

Además, la mandataria federal comparó el contexto del ex panista con el del ex presidente López Obrador, quien cerró su administración en 2024 con un nivel de aprobación cercano al 80%:

“Frente a un presidente legítimo que está en el corazón del pueblo de México, yq eu hizo un compromiso que era retirarse de la vida pública hasta que se publicaran sus libros, por lo menos que se conocieran” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum compara a Felipe Calderón con AMLO: “Dos personas completamente distintas; el pueblo de México ya los juzgó”

Claudia Sheinbaum insistió en diferenciar a Felipe Calderón de AMLO luego de que ambos concluyeron sus administraciones. En ese marco de ideas, la presidenta explicó que se trata de “dos personas completamente distintas”.

“Dos proyectos de nación, dos visiones, dos personas completamente distintas, y la verdad es que el pueblo de México ya los juzgo”. Claudia Sheinbaum

Cuestionada por el caso de ex presidentes como Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, la mandataria federal se concentró en el tema de los ex titulares del Ejecutivo Federal que siguen siendo activos en cuanto a sus opiniones políticas (Felipe Calderón y Ernesto Zedillo):

“Hay unos, por ejemplo, que siguen opinando. Que se atreven a decir que no hay democracia en México, y que sí hubo democracia con ellos. Bueno, eso sí ya es el colmo de la mentira”. Claudia Sheinbaum

Carlos Alazraki dice que Felipe Calderón vive en un departamento de 62m² en Madrid, España

Sin embargo, el video de Felipe Calderón a bordo de un yate trae a cuenta las recientes declaraciones del publicista Carlos Alazraki, quien afirmó el 27 de marzo, durante una emisión de Atypical Te Ve, que viajó Madrid, España para asistir a un partido de futbol entre el Real Madrid y el Barcelona.

El conductor de Atypical dijo que acudió a este evento acompañado de Felipe Calderón; “grave error porque nos metieron 4-0 el pinche Barça”, expresó.

Pero el punto central de su comentario fue que aseguró que actualmente Felipe Calderón vive en un pequeño departamento en la ciudad de Madrid, el cual tiene una extensión de 62m².

La supuesta visita al departamento de Felipe Calderón se dio luego de que ambos comieron en restaurante cercano al domicilio del ex panista:

“Al día siguiente desayuné en un lugar cerca de donde él vive, llega caminando y me platica que él vive muy cerca de ahí por eso llega caminando, y fui a su casa después de comer; tiene un departamento de 62m² y anda en bici”. Carlos Alazraki

Luego de sus afirmaciones, Alazraki se lanzó en contra del ex presidente López Obrador por haber eliminado las pensiones para los ex presidentes durante su sexenio; “Felipe no robó un quinto y eso sí me consta, ¿ok?, y por no robar un quinto le quitan la pensión", lamentó.

Sin embargo, Carlos Alazraki no solo dijo que Felipe Calderón vive en un pequeño departamento en Madrid, España, también salió en su defensa luego de que el ex presidente AMLO eliminó las pensiones para los ex presidentes durante su sexenio.

En esa relación de ideas, Alazraki se lanzó con insultos en contra de AMLO:

“Este hijo de puta de López Obrador les quitó la pensión y este cabrón vive en un rancho protegido con unos 40 soldados de la Guardia Nacional con un hospital que se mandó a hacer a un lado por si le pasa algo, y puso también un campamento de Guardia Nacional a un kilómetro de su casa”. Carlos Alazraki

“Eso es lo que a mí se me hace una verdadera chingadera de la hipocresía, y de un ladrón hijo de puta”, expresó indignado el publicista que en su momento confesó lanzar una campaña de propaganda en contra de Morena y de AMLO; “mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va”, dijo en una transmisión de Atypical Te Ve.