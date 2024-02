“Por encima de la Constitución no hay poder alguno, no hay nada, no hay nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda.” MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

“En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada A que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, Soy así.” LA OREJA DE VAN GOGH

No llegó López Obrador a la conmemoración del 107º aniversario de la Constitución, no fuera ser que se topase con la ministra presidenta Norma Piña. ¿Soportar que la Carta Magna esté por arriba de sus arrebatos? ¡Ni de chiste! Tuvo tiempo y forma para llegar, pero no. Quería una ceremonia para él S O L I T O.

El festejo en Querétaro en conmemoración de la promulgación de la Constitución —posiblemente el único acto cívico oficial donde asisten los tres poderes de la Unión, además de los gobernadores de los 31 estados y el jefe de gobierno de la CDMX, sin olvidar a los representantes de los órganos constitucionales autónomos— fue serio, adusto. Quizá por eso, previéndolo, las prioridades de López Obrador tenían que ser otras…

El orador de esta ceremonia fue el ministro Pérez Dayán; el mismo que señaló la inconstitucionalidad de la reforma eléctrica del obradorismo y a quien los diputados de Morena quieren fincarle un juicio político.

El Ministro dijo: “… fue la Constitución que conmemoramos la que facultó al Poder Judicial para invalidar actos que no la respeten”. También pidió que dicho poder esté alejado de la política y “no arrojarlo al fondo de ella” en un juego de pasiones. ¿Lo habrá escuchado Lenia Batres? (pero, sobretodo, ¿lo habrá entendido?).

Eso no quitó que, horas más tarde, en Palacio Nacional, recinto virreinal donde la Cámara de Diputados se alojaba en el siglo XIX, López Obrador hablara de sus 20 reformas. Sintomático hacerlo en ese salón; un salto al pasado donde se promulgó la Constitución de 1857 y donde los que hablaban eran los legisladores…

Así, en el aniversario de nuestra Carta Magna, AMLO soltó una serie de iniciativas que amenazan con un futuro desolador y/o propuestas populistas cuyo único propósito es atraer votantes. Por si fuera poco, sus planteamientos buscan que en esta campaña él sea el candidato, el juez, el árbitro, el legislador y que la discusión entre las candidatas se trate exclusivamente de él. Que jurara hace casi seis años “respetar y hacer cumplir la Constitución” poco le ha importado.

Mucho que decir de sus propuestas (las populistas, las que YA se reflejan en la ley y las que harían mucho daño), sin embargo será para otro momento. Si acaso… Y es que a veces uno se pregunta: ¿para qué?

Sorpresas te da la vida, pero, en el caso de López Obrador, estas no suelen ser gratas.

Giros de la Perinola:

Hubo otros “festejos” para conmemorar la Constitución. Sí.