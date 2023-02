La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió que el modus operandi del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna , para lavar más de 745 millones de dólares, que equivalen a, alrededor de 14 mil 170 de millones de pesos al tipo de cambio de estos días, consto en un robo al erario y daño al patrimonio mexicano con empresas y prestanombres.

En la conferencia presidencial, el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó que García Luna llegó a tener unas excentricidades entre propiedades y automóviles lujosos.

El dinero se lo llevaban a Estados Unidos, pensó que este país lo protegería de todas sus corruptelas, 42 personas familiares, entre ellos está su esposa y personas allegadas, fueron quienes realizaban todas estas triangulaciones millonarias.

Ahora está terminando su juicio y se escucha, puede decidir prestarse como testigo colaborador por la rapidez que decidieron los fiscales terminar con la presencia del Rey Zambada, obviamente esto no se demuestra, puede ser por proteger su identidad, si esto sucediera, sería por un pez más grande y ahora que Felipe Calderón está en Asia, piensan políticos e incluso medios de comunicación que pediría refugio en Israel, realmente imagino al expresidente tomando distancia entre Brooklyn y España, desde hace unos días que solo se dedica a compartir fake news, un ex político de ese nivel hasta donde ha llegado, con sus mentiras por el temor de que su ex colaborador pueda señalarlo.

Entre más avanza esto nos demuestra cuanta culpabilidad tienen Vicente Fox y Felipe Calderón, es tiempo de saber hasta donde llegó la corrupción entre 2000 y 2012.

En estos gobiernos se destaparon secuestros importantes de empresarios que incluso se volvieron activistas por el sufrimiento que vivieron y quienes los realizaron fueron precisamente ex policías.

Fue el 4 de junio de 2008, cuando Fernando Martí se dirigía a la escuela secundaria en la Ciudad de México, a bordo de un automóvil conducido por su chófer, en el que también iba su guardaespaldas.

Sobre Avenida de los Insurgentes Sur, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal, el BMW blindado en el que circulaba el menor fue detenido por un retén de supuestos agentes federales, quienes se lo llevaron y lo secuestraron, el cual nunca logró regresar a su hogar, acabaron con una vida que podía tener un gran futuro.

Así vivió el México de García Luna cuando fue jefe policíaco, algo que sigue en la incógnita es por qué el expresidente Felipe Calderón decidió nunca moverlo, los números eran claros, secuestros, montajes, guerra, muertos, así decidió dejarlo, muchos medios de comunicación y columnistas que nunca recibimos un peso del gobierno federal hablamos y decimos la versión del país que vivió un incendio de mortandad, entre fosas, balaceras, muertos desmembrados, colgados en puentes y amontonados, como sucedió frente a plaza Américas en el puerto de Veracruz aquel septiembre en 2011 donde treinta y cinco cuerpos fueron arrojados al desnivel desde una camioneta de 3.5 toneladas en el municipio de Boca del Río, estas macabras imágenes se veían en todo el país.

Mucha gente ha olvidado los nombres y los muertos de esta guerra, más existen madres, padres que nunca lo olvidarán, las armas fueron entregadas por los mismos gobiernos en sus programas de rápido y furioso, lo que hoy vive México, es una consecuencia del gobierno que Genaro García el Sr. de la guerra, controlo.

Cuantas personas encarceladas injustamente, que deben seguir buscando demostrar su inocencia, cuantas mujeres y madres buscan aún a sus hijos, esposos, padres, un tiempo que no olvidamos, mientras algunos se hicieron de riquezas y propiedades, esos mismos que hoy se la pasan criticando en redes sociales al gobierno de López Obrador , estaban acostumbrados a vivir de los mexicanos, puedo continuar, no terminaría de hablar sobre el tiempo en que gobernaron Vicente Fox y Calderón Hinojosa, llevó a nuestro país al luto de miles de mexicanos, hoy esperamos que estos ex políticos paguen por sus errores, ahora huyen y corren como liebres, le temen a la cárcel, no comprendieron que la historia algún día los iba a juzgar, yo lo sabía y muchos lo hacían, aun así lo llama su esposa un presidente valiente con cientos de escoltas y avanzadas de militares que lo cuidaban, mientras al pueblo lo tenía desprotegido, entre balas y sangre, estos políticos vivían y viajaban con lujos excesivos.

Hoy no existe esa guerra y duela a quien le duela, México se está recuperando, eso les preocupa a opositores, no quieren ver crecimiento y paz en México, eso no le conviene a sus intereses.

