Hace unos días, el gobernador Alejandro Armenta Mier resumió en una frase el mayor desafío económico de Puebla en una generación: la industria automotriz es el motor del estado y Volkswagen es el corazón de ese motor, “pero no podemos someter nuestra soberanía económica a un solo sector”. No es una frase de coyuntura. Es el planteamiento de una política de Estado.

Las cifras le dan la razón. De acuerdo con estimaciones publicadas por Expansión, la armadora de Cuautlancingo y su cadena de proveeduría representan hasta 43.4% del PIB poblano, con hasta 12 mil empleos directos y 23 mil indirectos. Esa concentración ha sido durante décadas fuente de orgullo, de salarios industriales y de cultura técnica. Pero también es una vulnerabilidad: cuando Volkswagen ajusta su producción, Puebla lo resiente. En el segundo trimestre de 2026, en medio de la incertidumbre comercial con Estados Unidos y la revisión del T-MEC, la economía estatal se contrajo 2.3% anual.

La lectura correcta de este momento no es el pesimismo, sino la oportunidad. El gobierno estatal ha hecho lo que le correspondía en lo inmediato: acompañó la negociación entre la empresa, el sindicato y la federación para evitar una huelga, sostuvo los incentivos acordados y respaldó la continuidad de los proyectos de la planta, con el inicio de producción del Golf previsto para marzo. Volkswagen necesita a Puebla y Puebla necesita a Volkswagen. Lo que sigue es más ambicioso: construir, junto a ese motor, otros motores.

Una segunda industrialización

Puebla vivió su primera gran transformación industrial cuando la vocación textil cedió paso al automóvil. Hoy tiene la oportunidad de protagonizar la segunda, y las piezas ya están sobre la mesa. El Polo de Desarrollo del Bienestar en San José Chiapa suma empresas confirmadas, entre ellas una planta de vehículos eléctricos. Ciudad Modelo se perfila como capital de la tecnología y la sostenibilidad. El Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece un marco nacional para sustituir importaciones y relocalizar cadenas de valor. Y el sector empresarial, a través del Consejo Promotor de Inversión, ha mostrado disposición a caminar con el gobierno.

Lo que falta es convertir esas piezas en una estrategia articulada. Propongo cuatro apuestas.

Primera: aeroespacial y mantenimiento de aeronaves . México tiene una industria aeroespacial consolidada en Querétaro, Chihuahua y Baja California, pero el centro del país no cuenta con un polo fuerte de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (MRO). Puebla tiene ubicación, talento de ingeniería formado en la industria automotriz y un aeropuerto en expansión. Un hub MRO traería inversión de alto valor agregado, empleos especializados y bien pagados, y una actividad menos expuesta a los vaivenes del mercado automotriz.

Segunda: farmacéutica e insumos para la salud . México importa la mayor parte de los principios activos que consume su sistema de salud. Puebla cuenta con universidades de primer nivel, recursos minerales y vocación química para atraer manufactura de ingredientes farmacéuticos y excipientes. Es una apuesta alineada con la soberanía sanitaria que impulsa el gobierno federal.

Tercera: electromovilidad y reconversión de la proveeduría . Cientos de empresas poblanas fabrican piezas para motores de combustión. La transición al vehículo eléctrico puede ser para ellas una amenaza o una oportunidad. Con acompañamiento técnico, certificación y financiamiento, esa base de proveedores puede abastecer al Polo de San José Chiapa, a proyectos nacionales como Olinia y a nuevas armadoras.

Cuarta: las MiPyMEs como columna vertebral . Ninguna diversificación será sostenible si deja fuera a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son la inmensa mayoría de las unidades económicas y del empleo en el estado. Formalización, digitalización, adopción de inteligencia artificial y crédito accesible deben ser parte de la misma estrategia, no programas aislados.

El instrumento: un fondo para la reconversión

Estas apuestas necesitan un vehículo financiero. Puebla puede crear un fondo de reconversión económica, con capital semilla estatal, participación de la banca de desarrollo y coinversión privada, que financie infraestructura habilitante, formación técnica y crédito para las empresas que decidan transformarse. La experiencia internacional lo confirma: regiones como el Ruhr alemán, que pasó del carbón y el acero a la tecnología y los servicios, demuestran que la diversificación no ocurre sola. Se diseña, se financia y se gobierna.

Gobernar con visión de legado

El gobernador Armenta ha insistido en que la cooperación con la iniciativa privada es esencial para generar riqueza comunitaria y empleo formal. La soberanía económica es la expresión más acabada de esa idea. No significa renunciar a Volkswagen ni a la industria automotriz; significa que el bienestar de las familias poblanas no dependa de una sola decisión tomada en Wolfsburgo o en Washington.

Puebla tiene el talento, la ubicación y la conducción política para lograrlo. La segunda gran industrialización puede empezar en este sexenio, y puede ser su legado.

El 5 de mayo de 1862, Puebla defendió con valor la soberanía de México. Hoy, con humanismo y visión de futuro, tiene la oportunidad de conquistar la suya.

Ana Paola Migoya. Abogada, especialista en política pública y estrategia electoral.