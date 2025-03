“Los verdaderos radicales quieren aniquilar a todos sus enemigos y luego crear una sociedad radicalmente nueva.” KEN FOLLETT

“Y sobraron los cuatro disparosQue con tanto descaro nos dio el corazónY sobraron los veinte puñalesY es que a veces la vida no atiende a razón.” ANTONIO OROZCO

Día del Estado de la Unión en nuestro vecino país del norte. ¿Nuevo anuncio consecuencia del inicial? Y por inicial me refiero el haber impuesto desde la primera hora del día de hoy aranceles del 25% a todos los productos que México —también Canadá— comercian con los Estados Unidos (la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza ya emitió la nueva “guía” sobre la entrada en vigor de los aranceles de 25% de Estados Unidos a México. https://content.govdelivery.com/accounts/USDHSCBP/bulletins/3d5194c).

Vamos a entenderlo: la imposición de aranceles es violatorio del tratado de libre comercio que tenemos suscrito los tres países de Norteamérica. Eso es obvio. Y agrego: el siguiente punto en el orden del día por parte de Trump desde un inicio ha sido terminar con el T-MEC. Por lo mismo, los aranceles son solo el escalón primero de lo que ahora se trae entre manos.

No nos confundamos ni perdamos el tiempo en querer pedirle, rogarle (lo cual le encanta) que retire los aranceles. Al anaranjado señor no le importa. Si se quiere, convoquemos a una conferencia de la Organización Mundial del Comercio para dejar testimonio y reafirmar lo que es evidente: no puede imponer este tipo de sanciones a los países socios del tratado. Pero no esperemos que ello sirva de algo. Eso sí que no.

No importando las consecuencias para él, el pueblo norteamericano o la región, Trump está decidido y de hecho ya se lo había hecho saber a los grandes empresarios estadounidenses. Valgan dos ejemplos de que la medida se daba por cierta y asegurada al menos hace dos días: Tim Cook, CEO de Apple, anunció el viernes una inversión superior a los 500 mil millones de dólares en los Estados Unidos. Por su parte, la empresa Honda informó que la próxima generación de autos híbridos NO será producida en Guanajuato, sino únicamente en Indiana y eso es sinónimo de mayor número de empleos allende el Río Bravo.

Para los votantes de Trump, que son quienes no tienen trabajo, la promesa de nuevos empleos pesa más que el descalabro que sufrieron todas las firmas que cotizan en la bolsa de Nueva York. A sus electores les importa que tendrán trabajo, no se han percatado de que los precios de las acciones, tarde o temprano, impactarán en las empresas donde aún laboran.

Trump aprovecha la efervescencia de las nuevas inversiones prometidas y con ello consolidará su idea de reventar el T-MEC. Es cuestión de semanas, días, quizá solo horas…

Pero además compréndase una segunda cuestión que es de interés para México y sus ciudadanos. Aquí el punto nunca fue si Trump respeta o no a la presidenta Sheinbaum o si cree que es una “mujer maravillosa”, como el mandatario estadounidense ha dicho en un par de ocasiones (ese discurso dejémoselo a los fanáticos que creen que el índice de popularidad de 80% aún significa algo). Tampoco se ha tratado de entregar a las autoridades estadounidenses unos antiguos criminales. Trump sabía bien lo que iba a hacer y, para ello, le importaba obtener ciertas ventajas y ganar tiempo. El objetivo de Trump siempre ha sido el dinamitar el Tratado igual que lo era dinamitar el orden mundial en una reunión teniendo a Ucrania y Zelenski como rehenes.

Y eso es exactamente lo que hará con el T-MEC; esto es, a menos que el congreso americano pueda evitarlo.

Ahora es cuando vale decirle a la 4t y subrayarlo a quien quiera escucharlo: habría importado que estuviéramos actualmente en mejor situación económica, financiera, laboral y productiva. Con las reservas de la Nación y los fideicomisos a tope… Pero no trabajaron para ello.

¿Servirá de algo ahora que México, a través de la presidenta Sheinbaum, envíe señales de defensa del Tratado? Me temo que no. De absolutamente nada.

Más de treinta años de vivir —comerciar y comprar— bajo el paraguas de un TLC; eso se ha terminado. Tenemos que comenzar a desacostumbrarnos. Será terrible.

Los mexicanos debemos entender que tratamos con la locura por parte de la administración de los Estados Unidos; no intentemos encontrar racionalidad en el mandatario gringo. Ni la hay, no la ha habido y no la habrá tampoco a partir de ahora.

Giro de la Perinola:

Demasiado tarde, demasiado poco, demasiado… nada. Eso es lo que se deja ver del anuncio que hizo ayer el secretario de Economía respecto a poner en marcha en México un mejor control a las importaciones chinas. Esta acción llega demasiado tarde. Marcelo Ebrard ya no le sirve ni a nuestro país ni a Estados Unidos.