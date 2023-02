En su afán de preservar los ataques al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, la polémica gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román , se metió en suelo pantanoso y fue arrastrada por el fango emitiendo olores fétidos provenientes de su propia suciedad, y si bien antes había salido bien librada gracias al apoyo de su partido Morena y del presidente de la República, quizá en esta ocasión no le tiendan la mano y la dejen hundirse en esas arenas movedizas a sabiendas de que el manual de la Cuarta Transformación establece claramente: “Si te descubren, te echas la culpa y te quedas callado”, según se refiere en la página 62 de “El Rey del Cash”, de la autora Elena Chávez.

Esta vez Sansores no midió el terreno que estaba pisando, toda vez que a mediados de enero pasado publicó presuntas conversaciones en las que Alejandro Moreno, acuerda entrevistas y hace negocios con Javier Tejado, quien fue vicepresidente de Información de Grupo Televisa y ahora es “asesor” de la misma empresa.

Días después de haber ventilado dicha información y haberla manejado en entrevista con Carmen Aristegui, el representante legal de Televisa, Ramón Pérez Amador, respondió a las acusaciones de la gobernadora sobre supuestos pagos irregulares del gobierno de Alejandro Moreno, cuando era gobernador de Campeche, y solicitó Derecho de Réplica. La propia Aristegui dio lectura a una carta a través de la cual se da cuenta que “la Unidad de Fiscalización del INE ya realizó una exhaustiva investigación sin encontrar las irregularidades a las que aludió la mandataria morenista” .

Pero como dice el dicho, “quien a hierro mata a hierro muere”, y aparentemente a la empresa televisiva no le bastó con la réplica, siendo que el pasado lunes, en su noticiero “En Punto” se presentaron tres videos en los que dos funcionarios del actual gobierno de Campeche y una senadora de Morena reciben pacas de dinero en efectivo en una oficina del palacio de Gobierno de esa entidad, cuando el gobernador interino del estado era Carlos Miguel Aysa González, actual embajador de México en República Dominicana.

“Circulan videos donde se exhibe a colaboradores cercanos de Layda Sansores recibiendo más de un millón de pesos en efectivo, antes de las elecciones del 2021 en las que resultó electa como gobernadora de Campeche.

En los videos se puede ver a dos funcionarios que actualmente forman parte del gabinete de Layda Sansores y una senadora de Morena:

Raúl Pozos Lanz, secretario de Educación

Armando Toledo Jamit, jefe de la oficina de la gobernadora

Rocío Abreu Artiñano, senadora de Morena

Los tres funcionarios fueron captados recibiendo fajos de dinero en efectivo en una oficina del Palacio Estatal de Gobierno en Campeche.

Los colaboradores de Layda Sansores recibieron dinero en efectivo previo a las elecciones 2021, donde resultó electa como gobernadora de Campeche.

Asimismo, los colaboradores de Layda Sansores fueron “recompensados” con cargos dentro de su gobierno, o con cargos federales.

Los videos exhiben los momentos en el que los colaboradores de la gobernadora de Campeche recibieron fajos de billetes que sacaron de una oficina del Palacio Estatal de Gobierno de Campeche. El dinero fue colocado en bolsas para su transporte.

En mayo de 2021, se pudo ver a Raúl Pozos Lanz recibiendo al menos 4 fajos de billetes de 500 pesos, que corresponden a alrededor de un millón de pesos en efectivo; esto cuando Pozos era operador político de la entonces candidata Layda Sansores.

Por su parte, Rocío Abreu Artiñano fue vista dos veces en la misma oficina recibiendo fajos de billetes que también suman un millón de pesos que retiró del Palacio de Gobierno en bolsas de papel.

Armando Toledo Jamit fue visto en los videos contando los fajos de billetes y, tras firmar un recibo, se lleva el dinero en una bolsa grande de papel”. (SDP/07/02/23).

La misma empresa de televisión contactó a los tres personajes que aparecen en los videos recibiendo los fajos de dinero y ninguno de los dos que pudieron responder a la entrevista recordaba haber obtenido dichos dineros.

Raúl Pozos argumentó que solo estuvo en el Palacio de Gobierno cuando era dirigente del PRI entre 2017 y 2019, por lo que considera que el dinero puede corresponder a la entrega de apoyos.

La senadora Rocío Abreu dijo que nunca ha pedido dinero y que si recibió efectivo podría ser algo relacionado con el pago de impuestos o derechos.

En tanto, Armando Toledo no respondió a la consulta de la televisora.

Esta vez la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, no emitió alguna declaración ni envió un mensaje a través de su cuenta de Twitter para fijar su posición como suele hacerlo.

El que hizo como que la Virgen le hablaba y extrañamente no le pidió a su jefe de prensa poner el video -como acostumbra cuando le interesa exhibir a alguien más- fue Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión no dio la acostumbrada indicación “Jesús, a ver si tenemos por ahí el video de…”. Y cuando fue cuestionado al respecto, tajante dijo que no había visto aún los clips.

Quien sí fijo postura fue el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien sentenció que el partido no es “tapadera de nadie” y se pronunció por una investigación que lleve a esclarecer lo ocurrido.

“Yo creo que se debe de investigar, hay que preguntarle a las personas involucradas. Vi los videos hoy en la mañana. Se ve que les llaman por teléfono, como que los agarran desprevenidos y se ve que no han visto las imágenes. Hay que ver qué dicen las personas involucradas y, por supuesto que debe haber una explicación pública”, dijo. Mario Delgado Carrillo

Por cierto, la senadora Rocío Abreu, no se presentó el jueves ante el pleno del Senado de la República, aún cuando se discutirían tres de sus iniciativas.

Pero no podrá ocultarse o dejar de asistir a sus funciones como senadora por mucho tiempo, y al igual que los otros dos personajes a los que se les ve recibiendo fajos de dinero, deberán responder ante la justicia por los presuntos ilícitos en que habrían incurrido, y que según el senador del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, se trata de al menos 10 delitos que, al sumarlos, darían una pena de entre 30 y 129 años de prisión para cada uno de los involucrados.

En el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Martínez advirtió que tanto la senadora de Morena, Rocío Abreu Artiñano, el secretario de Educación de Campeche, Raúl Pozos Lanz y Armando Toledo Jamit, jefe de la oficina de la gobernadora Layda Sansores San Román, habrían cometido en 2021 los delitos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones, abuso de autoridad, remuneración ilícita, concusión, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado y enriquecimiento, cuando eran funcionarios del gobernador sustituto Carlos Miguel Aysa González (2019-2021) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien por cierto, también deberá ser llamado por la justicia habida cuenta de que habría desviado recursos de su gobierno para apoyar la campaña de Layda Sansores, y su premio habría sido la embajada de República Dominicana que le concedió el Gobierno de López Obrador. En resumidas cuentas, Aysa entregó Campeche a Morena.

*Con información de medios

Twitter: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga@hotmail.com