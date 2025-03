Estamos viviendo momentos históricos con Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer presidenta de nuestro querido México, además de ser una mujer humanista, está demostrando que tiene las agallas para defender al pueblo y no dejar que ningún país quiera violar nuestra soberanía. En este sentido nuestra presidenta ha sido muy clara desde el principio argumentando de manera tajante que coordinación sí, subordinación no, para trabajar en beneficio de nuestro pueblo.

Segura estoy de que a pesar de que nuestra presidenta Claudia ha sabido sobrellevar este asunto de los aranceles, -que desde campaña prometió imponer el presidente de Estados Unidos Donald Trump a México, Canadá y China-, la derecha rancia y conservadora, apoya esta medida que afecta directamente a la economía de nuestro país, no importándoles que estas afectaciones sean directas a las mismas empresas de aquellos que proporcionan trabajo y que supuestamente son parte del circulo en el que se mueven los que aplauden la imposición de aranceles que violan el Tratado vigente entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); me queda claro que no les importa nada a esos traidores que aplauden esta violación a un acuerdo entre naciones, con tal de ver fracasar al gobierno que sigue construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación en beneficio de todas y todos sin importar colores, creencias, ni partidos.

Aunque tengo que reconocer que Francisco Cervantes presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ya está convocando a sus agremiados para asistir el próximo domingo al Zócalo capitalino para apoyar a nuestra presidenta, como medida para decirle a Trump que no está sola y que el empresariado de México no quiere la imposición de aranceles. Tenemos grandes marcas de autos de Estados Unidos que son ensamblados en nuestro país y por supuesto que esta medida del presidente Trump les afectará directamente, realmente no sé en qué está pensando el presidente si sabe que la mano de obra que más trabaja en el país que representa es la de los indocumentados, muy a su pesar, pero esto es tema de otra columna de opinión, que pronto escribiré.

Continuando con este tema que afecta la economía global, lo peor que podemos ver en estos momentos, no es a un Trump dándose de balazos en ambos pies, sino a la oposición que de manera clara y contundente siguen traicionando a la patria, apoyando medidas que atentan claramente en contra de nuestra soberanía, increíble que quieran regresar a gobernar cuando claramente se les nota en sus actos y acciones que solo buscan el beneficio personal, como lo hacían cuando eran gobierno, que bueno que ya no están y lo mejor, que no regresarán.

La presidenta Claudia Sheinbaum, lo ha dicho en incontables ocasiones durante las mañaneras del pueblo, que siempre buscará dialogar con respeto, dando resultados y esperando que todo esfuerzo que se hace desde el gobierno sea para que llegue de manera directa a las familias de México, en especial a las familias que menos tienen y que más necesidad tienen de que el bienestar llegue hasta sus hogares, por eso con dignidad seguirá entablando canales de comunicación para beneficiar a nuestra nación.

Hoy una vez más, vemos que la presidenta Claudia tiene las agallas y la paciencia para conversar, buscando tener como fin la coordinación entre las naciones, realmente como mujer nos hace sentir orgullosas, sabemos que está iniciando un sexenio que no será nada fácil y lo que estamos viendo es que trae unas ganas enormes de hacer historia y dejar el camino puesto para que el humanismo mexicano continúe por el bien de México, el hablarse con dignidad y respeto con el presidente de una de las naciones más poderosas del mundo, por no decir la más poderosa, nos habla sobre la calidad moral que tiene para hacerlo, y sobre todo nos inspira la confianza para seguir apoyando las políticas públicas que encabeza como jefa de nuestra nación .

También tenemos que reconocer el excelente trabajo que se está realizando desde la seguridad pública, encabezada por Omar García Harfuch; ya que no fue tarea fácil la toma de decisión de mandar a 29 delincuentes a Estados Unidos, para que paguen por los crímenes cometidos en contra de personas de ese país y del nuestro; nomás de imaginar al capo de capos Rafael Caro Quintero extraditado entre otros delitos, por un crimen cometido hace más de 40 años en contra del agente Enrique “Kiki” Camarena Salazar de la DEA, habla del compromiso que tiene este gobierno de cooperar para mantener la paz y la coordinación de buscar lo mejor para ambos pueblos.

Para finalizar no olvidemos compartir en nuestras redes y en nuestros grupos de amistades, familiares y trabajo, que el próximo domingo 9 de marzo de 2025, será un día de fiesta para celebrar en el Zócalo de la Ciudad de México; vamos a festejar que tenemos mucha presidenta, para reconocer la gran gestión que estamos viviendo de que primero está la soberanía nacional y sobre todo para demostrar que somos un pueblo unido, una gran nación que cada día nos sentimos más orgullosos y orgullosas de ser parte de esta transformación que cambia vidas, todos y todas festejemos desde nuestras trincheras y acudamos al llamado de nuestra presidenta para escuchar su mensaje en vivo desde el Zócalo, bastión de la transformación de la izquierda mexicana. Les envío un abrazo humanista y recordemos que #TenemosMuchaPresidenta

X: @cpjannybarrera