“Cada lugar es nuestro lugar y todos son nuestra familia.” Clara Luz Montoya

Clara Luz Montoya y su mundo concéntrico interiorizado y de sensibilidad surrealista conocida a través de su voz poética, celebraron la Revolución en las letras, este 20 de noviembre en Mudarai, India.

Este día, la poeta, narradora, editora, especialista en fomento a la lectura y escritura creativa, radicada en Hermosillo, Sonora, recibió en la inauguración del 43 Congreso Mundial de poetas de la WCP 2024, la Medalla Presidencial, por su constancia y trayectoria y arduo servicio comunitario en pro de hermandad y paz mundial a través de la poesía, en este mes tan especial para México, en que celebramos el 114 aniversario de la Revolución Mexicana. Este evento es organizado año con año por Wold Congress of Poets (WCP) con el apoyo de la World Academy of Arts and Culture (WAAC-UNESCO). La entrega estuvo a cargo de Sethu Kumanan, María Eugenia Soberanis (presidentes del Congreso) y Kundaku Ponnambala Adigalar, Jefe de Kundrakudi Aadeenam.

Entre sus “frutos dulces”, como suele referirse a los regalos recibidos por el universo, Clara Luz —Luz Clarita para nosotros—, compañera escritora y socia del Club Rotario Hermosillo del Sol, -al que ambas pertenecemos-, también recibió en este mismo programa de actividades, el 24 de noviembre el Tercer lugar en poesía WCP 2024, certamen que suele realizarse en este marco del encuentro en el que participan cientos de poetas de diversos países. Este año en particular, solo se entregaron tres lugares y el jurado estuvo integrado por destacados escritores y maestros universitarios de literatura india que cuentan con el inglés como primer idioma, lengua en la que postularon sus obras los poetas participantes en el certamen. Por cierto, dicen que recordar es vivir y hay que reconocerle que en el Certamen 2011, Clara Luz obtuvo el Primer Lugar, así es que felicidades por estos logros que hoy recibes, confirmando tu compromiso y constancia en esta que ha sido parte importante de su vida dedicada a las letras.

También, otro regalo-homenaje para ella fue la edición del libro a cargo del comité organizador titulado “Cae la noche. Is it the afternoon time?”, obra traducida al inglés por Alaric Gutierrez y al tamil por el destacado escritor y activista social Sethu Kumanan. La selección y edición del libro estuvo a cargo del reconocido escritor y editor indio Ishaq. El libro se presentó en el foro de la clausura del congreso, leído en inglés por la autora y en tamil por una estudiante universitaria, alumna de una de las 7 escuelas del grupo Sethu Bhaskara ubicadas al sur de la India que ofrece servicios educativos en todos los niveles, incluyendo una escuela especializada para ciegos y débiles visuales y una universidad de empoderamiento para mujeres, escuelas donde se distribuirá el libro para ser leído por sus alumnos.

Para cerrar el congreso, Clara Luz Montoya fue invitada a sembrar un árbol (acompañado de un letrero en metal con su nombre), en el Bosque de la poesía del Colegio de Agricultura en Tamil Nadu, India, donde otros importantes poetas del mundo también tienen el suyo y ahora “Cada tarde. En el árbol frondoso del frente de la casa, hay una rama curva esperando su ave. Cada tarde...”.

Clara Luz Montoya, poeta sonorense recibe premio de WCP 2024, en la India.

Celebramos con júbilo, como nuestros, los logros de esta gran mujer sonorense, amiga y además compañera rotaria, en el marco del día de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres, ya que su labor incansable, va más allá de las letras; desde hace 18 años, imparte talleres de poesía exclusivos para mujeres y para personas privadas de su libertad, con esta visión ayuda a los internos a tener una verdadera reinserción social, su visión la ha llevado a ser una incansable activista en pro de los derechos humanos de las personas a través de las letras, que comparte de manera generosa con quienes le rodeamos.

“Próxima a jubilarme, cierro ciclos y otros se amplían. A veces el destino se encarga de darnos señales de que ese es el camino, solo nos toca estar alertas, aclarar la mirada.” Es el mensaje que Luz Clarita envía en este momento que está viviendo próxima a jubilarse después de una larga trayectoria como poeta y activista social.

Otra reflexión muy cierta de ella es: “Empoderar mujeres en la escritura es contribuir a erradicar la violencia contra ellas. Es darle herramientas para que digamos lo que nos duele y lo que disfrutamos en este mundo del que formamos parte.” Así que desde las letras también se revolucionan las conciencias, por ello segura estoy que impulsar la lectura y la escritura es una de las claves para contribuir a un mundo mejor.

Es un gusto enorme reconocer su trayectoria y hoy que es tiempo de mujeres, hagamos énfasis en impulsar los logros de otras mujeres, para que sigamos siendo inspiración para las nuevas generaciones.

Clara Luz Montoya, poeta sonorense recibe premio de WCP 2024, en la India.

@CPJannyBarrera